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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в компании меньше года, но уже вижу для себя все плюсы: во-первых, хороший опыт работы, а значит развиваюсь в профессиональном плане; во-вторых, попала в отличный коллектив, где есть и уважение и взаимопомощь; в-третьих, карьерный рост и обучение. Если в работе нацелены на профессиональное развитие, то компания предоставляет эти возможности.
З/п выплачивается своевременно, тоже важный момент! smile:)
В любой работе, конечно, есть и минусы, но настрой у меня в целом положительный!!!
alica66 • сотрудник
26.07.2012 19:03
3 комментария
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Barbacuca
27.07.2012 12:07
назовите мне банк, в котором з/п не платится своевременно? smile:o
конкретики в отзыве ноль. если из плюсов указывается лишь атмосфера в коллективе, то было бы логично указывать как минимум название города и подразделения, в котором работает автор.
MEN_018
27.07.2012 14:44
smile:o smile:o smile:o
valentina_G
15.08.2012 22:18
smile:D smile:D smile:D Не знают, как еще привлечь на работу...
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