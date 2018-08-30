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|Возможности
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в компании меньше года, но уже вижу для себя все плюсы: во-первых, хороший опыт работы, а значит развиваюсь в профессиональном плане; во-вторых, попала в отличный коллектив, где есть и уважение и взаимопомощь; в-третьих, карьерный рост и обучение. Если в работе нацелены на профессиональное развитие, то компания предоставляет эти возможности.
З/п выплачивается своевременно, тоже важный момент!
В любой работе, конечно, есть и минусы, но настрой у меня в целом положительный!!!
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alica66 • сотрудник
26.07.2012 19:03
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конкретики в отзыве ноль. если из плюсов указывается лишь атмосфера в коллективе, то было бы логично указывать как минимум название города и подразделения, в котором работает автор.