Работаю в компании меньше года, но уже вижу для себя все плюсы: во-первых, хороший опыт работы, а значит развиваюсь в профессиональном плане; во-вторых, попала в отличный коллектив, где есть и уважение и взаимопомощь; в-третьих, карьерный рост и обучение. Если в работе нацелены на профессиональное развитие, то компания предоставляет эти возможности.

З/п выплачивается своевременно, тоже важный момент!

В любой работе, конечно, есть и минусы, но настрой у меня в целом положительный!!!