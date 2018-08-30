Внимание! Если будете устраиваться в этот банк. Офис "Улица 1905 года" обходите стороной, т.к. там работает неуравновешенная, неадекватная женщина в качестве зам.директора, которая орет при клиентах, сотрудниках среди рабочего дня, строит козни, и, видимо, от недостатка компетенции и от нечегонеделания плетет интриги, стравливает сотрудников. Директор своего мнения не имеет. Как попугай, повторяет все, что она говорит. Попытка перехода в другой офис у Вас закончится ничем, потому что из-за того, что вы начнете заниматься поиском офиса, директор и зам. Вам скажут: "Уходи раз уж собралась уходить", или "Вот тебе две недели до отпуска, а чтоб после отпуска тебя не было, но рекомендаций не получишь" Вопрос: какая может быть речь о выполнении бизнес-плана, когда постоянно находишься в стрессе? График у Вас будет 4/1 по 11 часов, также не исключена работа в свои выходные, дабы выполнить план. Что касается отпуска, эта мигера будет два раза его переносить, а потом пускать слюни, когда все-таки на третий раз директор подпишет заявление. Бесцеремонное, хамское обращение! А речь ее не как у руководителя, а как будто на базаре. Причем она никогда не работала в ДО, и от недостатка компетенции даже задает вопросы наподобие "откуда операционист узнал, что клиент снял деньги?" - по выписке! Ноль в операционке, ноль в продажах, зато в плетении интриг - полный ас!