Добрый день Галина Михайловна!

В ответ на отзыв, оставленный анонимом 23.07.2012 г. в 00.42 по МС не сайте Банки.ру, хотели бы выступить в защиту своих руководителей и высказать СВОЕ мнение относительно стиля руководства К-ева А.Л. и С-иной Н.В. Мы считаем, что оставленный отзыв не соответствует действительности и является клеветой обиженного, непрофессионального сотрудника одного из ОО.



Считаем своим долгом обратить внимание на то, что с приходом к руководству в РЦ К-ева А.Л и С-иной Н.В. наш коллектив стал в самом деле семьей (без кавычек), внутри которой царит теплая дружеская атмосфера, со стороны руководства мы всегда получаем профессиональную помощь и поддержку в решении нестандартных, да в принципе и любых ситуациях. Также оказывается помощь и поддержка в карьерном росте. Политика руководства РЦ основывается на принципах роста и развития своих действующих сотрудников, а также увеличения их благосостояния путем улучшения качества работы каждого члена коллектива.



К-ева А.Л. можем охарактеризовать как компетентного,требовательного и справедливого руководителя, который радеет за качество работы и показателей ОО. Относительно фактов принуждения к выходу сотрудников на работу в свои законные выходные - в нашем РЦ существует договоренность, что данная мера применяется в отношении сотрудников, хронически не выполняющих плановые показатели, но при этом сотрудник получает дополнительные выходные как компенсацию при выполнении плана, а также увеличивает свои бонусы, оформляя клиентов, которых он не смог оформить в свои законные рабочие дни, т.е работаем не за "спасибо". Справедливость данной меры осознаем и считаем целесообразной в сложившихся обстоятельствах.



По факту якобы некорректного обращения С-иной Н.В. с сотрудниками (ненормативная лексика) - это наглая ложь. Наталья по характеру является человеком корректным и доброжелательным, который не позволяет себе непрофессионального поведения в отношениях со своими подчиненными. Кроме того, Наталья в банке начала свою трудовую деятельность в 2007 году и прошла путь от Кредитного специалиста до Заместителя директора РЦ, не получив ни единого нарекания за время работы ни со стороны клиентов, ни со стороны руководства банка, ни от подчиненных.



Относительно сбора средств для микромаркетингово мероприятия - решение было принято коллегиально, на общем собрании в целях увеличения потока клиентов в условиях сложной конкурентной борьбы на рынке банковских услуг. Данное мероприятие повлекло за собой действительный приток заемщиков и, как следует, перевыполнения плановых показателей в мае-июне 2012 г., а так же увеличения бонусной части заработной платы сотрудников. Вложения каждого сотрудника окупилось сторицей в несколько раз. Факты размещения рекламы, оплаченной нами, мы наблюдаем до сих пор в маршрутных такси. Средства на рекламу собиралось на добровольной основе, без какого-либо давления свыше и без последствий для сотрудников, отказавшихся от участия в данном мероприятии. К тому же наши руководители наравне с нами участвовали в сборе средств на общее дело.



В заключение хотелось бы отметить, что в ОО нет массовой текучки кадров, о которой пишет аноним! Так же вызывает наше глубокое негодование необоснованность претензий к руководителям РЦ. Подобные инсинуации в полной мере говорят о моральных и этических качествах человека, которого мы приняли в свою семью и считали своим соратником в достижении общих целей. Такому человеку нет и не будет места в нашем коллективе!

Коллектив операционных офисов РЦ г. Липецка, всего 30 подписей.

25.07.2012 г.



Р.S.

- по факту размещения рекламы есть документальное и фото подтверждение целевого расходования средств;

- данное письмо существует так же в бумажном формате с оригинальными подписями сотрудников Липецких ОО.