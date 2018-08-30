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Безответственный банк отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Я работала в Москомприватбанке в 2008 г. несколько месяцев. Хочу сразу отметить, уволили меня, как полагается, по трудовому законодательству: написала заявление на закрытие счета по зарплатной карте и получила расчетные по расходному ордеру. Все, казалось бы, нормально, слава богу, я уволилась и перешла в другой, более стабильный банк. Но вот спустя 4 года мне начали поступать звонки с департамента по взысканию задолженности по зарплатной карте Москомприватбанка. Хотя мне карта давно не принадлежит, и я не могу отслеживать действия по расчетному счету, да и исковая давность по счету уже закончилась.
Я сразу обратилась в прокуратуру. Генеральная прокуратура начала заниматься этим делом, в итоге: филиал города Сочи дал ответ в письменном виде прокуратуре, что такой сотрудник никогда у них не работал, и на него не открывалась зарплатная карта, т.е. получается, что банк дает ложную информацию прокуратуре. Мне все равно продолжают поступать звонки из департамента (не понятно, почему не проводят административное расследование). Видимо, придется обращаться в суд.
sveta1610бывший сотрудник
30.07.2012 15:47
9 комментариев
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Morfius
30.07.2012 16:00
А что зарплатная карта в Привате, является кредитной? На что задолженность-то????
Uff6ff
30.07.2012 16:49
Закрытие кредитного лимита или непосредственно спец.карточного счёта?
В правилах выпуска и обслуживания может быть пункт, согласно которому карта перевыпускается автоматически в случае, если клиент не ранее, чем на n дней не написал заявление за закрытие счёта. Может факт закрытия счета (а согласно текущему законодательству это через 45 дней с момента написания заявления) и блокировку БРК забыли выставить в системе?
Менее вероятный, но допустимый вариант - деньги были выданы под расчет (т.е. я так понимаю, сняты под 0), после чего пришла операция списания (например, по совершенной по карте операции с помощью импринтера или за границей), соответственно клиент ушел в минус и счет не мог быть закрыт и все эти 4 года шли % на просрочку.
Бинбанк Кредитные Карты
30.07.2012 16:49
Уважаемая sveta1610, уточните пожалуйста в личном сообщении Ваши контактные данные для проверки информации по Вашему вопросу.
С уважением, ПриватБанк
Pika4y
26.08.2012 18:18
У меня точно такая же была ситуация.
sveta1610
Автор отзыва
27.08.2012 12:55
Добрый день, Pika4y! Как ваша ситуация с банком разрешилась? Я уже обратилась в Банк России по поводу данного случая - идет разбирательство. Дальше планирую отправить письмо в головной офис в Москвы, а затем вышестоящему прокурору.
Pika4y
04.09.2012 19:15
У меня там сумма была не большая я оплатил.
Виталина
10.10.2012 23:43
Ваш отзыв, к сожалению, говорит о Вашей квалификации, как банковского сотрудника. Грамотный специалист не мог не знать, что зарплатная карта связана с кредитной картой, которая также выдавалась всем сотрудникам. И в случае отсутствия обязательного ежемесячного платежа по кредитной карте, он списывался с зарплатной. Зарплатную карту Вы сдали, а вот кредитную вряд ли. И даже не заметили, что вовремя не погасили часть своей задолженности, которая списалась с незакрытой нерадивым сотрудником, зарплатной карты. Думаю, что поэтому Вы и проработали всего несколько месяцев, потому что не смогли разобраться с теми продуктами, которые были у Вас лично в пользовании. И такие " сотрудники" формируют рейтинг банка...

Изменено: Виталина - 11.10.2012 00:50
sveta1610
Автор отзыва
11.10.2012 12:55
Уважаемая Виталина! Во-первых, проработала я в этой неблагополучной к/о не так долго по простой причине - весьма низкая оплата труда (7000 рублей), во-вторых, конечно я была осведомлена о том, что в случае неуплаты по к/к денежные средства автоматически списываются с з/к. Если даже, какая-то задолженность образовалась по к/к, то она никак не могла быть списана с з/к уволенного сотрудника, т.к расчетный счет должен быть аннулирован - не правда ли... На сегодняшний день банк признал свои ошибки и сторнировал ошибочно начиленные штрафные санкции. А данная кредитная организация сама себя характеризует - высокая текучесть, низкая оплата, мошенические действия. Прежде чем делать такие умозаключения, необходимо разобраться в ситуации. О моей квалификации точно не вам судить.
Wolf25
18.03.2013 15:57
Аналогичная ситуация. Уволился в 2008 году, карта Универсальная на момент увольнения оставалась, позже и ее закрыл. А вот после этого, уже в 2010 году начались звонки: "У вас задолженность по кредитной карте". Как оказалось, видимо какой-то из платежей по Универсальной не успел вовремя внести, Банк списывает этот платеж с зарплатной карты (и это примерно через полгода, как я уволился - МОЛОДЦЫ!!!, кстати Универсальная не была привязана к зарплатной) Когда закрывал Универсальную - никто этого не сказал. Т.к. по моему заявлению (осень 2012 г.) мою зарплатную карту (от 2008 г.) так и не закрыли, наверно прийдется тоже писать в ЦБ...

Изменено: Wolf25 - 18.03.2013 16:00
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