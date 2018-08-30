Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Безответственный банк
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Я работала в Москомприватбанке в 2008 г. несколько месяцев. Хочу сразу отметить, уволили меня, как полагается, по трудовому законодательству: написала заявление на закрытие счета по зарплатной карте и получила расчетные по расходному ордеру. Все, казалось бы, нормально, слава богу, я уволилась и перешла в другой, более стабильный банк. Но вот спустя 4 года мне начали поступать звонки с департамента по взысканию задолженности по зарплатной карте Москомприватбанка. Хотя мне карта давно не принадлежит, и я не могу отслеживать действия по расчетному счету, да и исковая давность по счету уже закончилась.
Я сразу обратилась в прокуратуру. Генеральная прокуратура начала заниматься этим делом, в итоге: филиал города Сочи дал ответ в письменном виде прокуратуре, что такой сотрудник никогда у них не работал, и на него не открывалась зарплатная карта, т.е. получается, что банк дает ложную информацию прокуратуре. Мне все равно продолжают поступать звонки из департамента (не понятно, почему не проводят административное расследование). Видимо, придется обращаться в суд.
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sveta1610 • бывший сотрудник
30.07.2012 15:47
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В правилах выпуска и обслуживания может быть пункт, согласно которому карта перевыпускается автоматически в случае, если клиент не ранее, чем на n дней не написал заявление за закрытие счёта. Может факт закрытия счета (а согласно текущему законодательству это через 45 дней с момента написания заявления) и блокировку БРК забыли выставить в системе?
Менее вероятный, но допустимый вариант - деньги были выданы под расчет (т.е. я так понимаю, сняты под 0), после чего пришла операция списания (например, по совершенной по карте операции с помощью импринтера или за границей), соответственно клиент ушел в минус и счет не мог быть закрыт и все эти 4 года шли % на просрочку.
С уважением, ПриватБанк
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