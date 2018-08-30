Я работала в Москомприватбанке в 2008 г. несколько месяцев. Хочу сразу отметить, уволили меня, как полагается, по трудовому законодательству: написала заявление на закрытие счета по зарплатной карте и получила расчетные по расходному ордеру. Все, казалось бы, нормально, слава богу, я уволилась и перешла в другой, более стабильный банк. Но вот спустя 4 года мне начали поступать звонки с департамента по взысканию задолженности по зарплатной карте Москомприватбанка. Хотя мне карта давно не принадлежит, и я не могу отслеживать действия по расчетному счету, да и исковая давность по счету уже закончилась.

Я сразу обратилась в прокуратуру. Генеральная прокуратура начала заниматься этим делом, в итоге: филиал города Сочи дал ответ в письменном виде прокуратуре, что такой сотрудник никогда у них не работал, и на него не открывалась зарплатная карта, т.е. получается, что банк дает ложную информацию прокуратуре. Мне все равно продолжают поступать звонки из департамента (не понятно, почему не проводят административное расследование). Видимо, придется обращаться в суд.