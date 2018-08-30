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Навязывание не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Здравствуйте!
Моя девушка работает в отделении банка в Сургуте, оказалось, что там негласное правило: посещение корпоративов, собрания коллектива в нерабочее время в кафе, причем они происходят каждый месяц и за свой счет. При устройстве на работу проводят по всем кабинетам и представляют (это в принципе неплохо), но при этом рассказывают всем сотрудникам, где ты учился и работал (по-моему, это конфиденциальная информация).
Так вот вопрос: не слишком ли сильное навязывание корпоративной культуры?
Конечно, могут сказать, что это все в добровольном порядке для тех, кто хочет, но вы попробуйте не сходить и директор составит о вас плохое мнение. Не могли бы вы прояснить данную ситуацию?
denisd79 • сотрудник
30.07.2012 16:18
Ответ банка:
Здравствуйте,

Я не вижу никакого навязывания корпоративной культуры в том, что коллегам приятно не только вместе работать, но и общаться вне работы. Хочу заметить, что «колхоз – дело добровольное», и если Ваша девушка не хочет принимать участия в корпоративах – ее право не делать этого.
Относительно информации о месте работы и учебы – она не является конфиденциальной.

С уважением,

Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
16 комментариев
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Morfius
30.07.2012 16:24
Отзывы оставляют сотрудники банков. Пусть ваша девушка напишет что и как.
denisd79
Автор отзыва
30.07.2012 17:19
а я уже написал, что и как, какая разница кто из нас напишет?
Katy11
30.07.2012 17:55
А я не вижу ничего плохого в том, что раз в месяц пойти в кафе (пусть и за свой счет). Если все хорошо организованно (а не просто пришли поели потрындели и раздшлись), то это даже прекрасная идея со стороны руководства.
В моем первом банке была такая традиция. (Мы и в боулинг, и в ночные клубы ходили и на дачи друг к дружке ездили и просто в кафе и на природу и на выходные на экскурсии в ближайшие городки). Так до сих пор мы дружим и встречаемся (не так часто как хотелось бы). Уже все разбежались по банкам, не один раз многие сменили работу, но мы дружны. И это все благодаря таким вот встречам.
И сейчас у меня в банке отличный коллектив. Мы собираемся своим отделом на всякие вылазки.
А то, что рассказывают где учился и где работал, так что тут кофиденциального? В резюме-то эту информацию человек указывает.
borodulya_89
30.07.2012 19:15
В нашем банке тоже так, что мы помимо работы, то на корпоративы идем, то в боулинг, то на базу. Но это все дело добровольное, не хотим,не идем..и ничего страшного! Никто из руководства не возмущается! а что вам мешает ходить вместе? У нас например мой муж как внештатный сотрудник! Везде со мной! И ничего зазорного...
denisd79
Автор отзыва
30.07.2012 20:26
Еще раз повторюсь, что это добровольно-принудительная форма (попадешь в немилость к директору). Многим это не нравится, но все боятся сказать и потерять работу. И что это за корпоратив за свой счет?
kps86
30.07.2012 21:13
Уважаемый, тоже не наговаривайте, все добровольно. Если человек понимает, что добровольно-принудительно, так это уже другое дело.
incub
31.07.2012 08:02
Странные люди! Автор им одно, они в ответ - не наговаривайте.. Понимаете, уважаемый, в банках всюду так. И не так. Всю от конкретных людей зависит в конкретных местах. То что навязывают пока только поход в ресторан - это еще не беда. Когда начнут навязывать кучу служебных обязанностей и без доплат, то тут уже другая пестня. Но сигнал уже есть. Вам решать совместно с вашей девушкой, стоит ли дальше погружаться в эту трясину.
vladimirmoiseevich
31.07.2012 08:35
Иногда в таких случаях оказывается, что про "обязательный корпоратив с попойкой" известно только одной девушке, фантазия которая недостаточна, чтобы найти причину для отсутствия в определенный момент времени.
alpes
31.07.2012 08:50
Никто вобщем-то не мешает найти причину героине повествования не идти на корпоратив.
Поженитесь, родите ребенка, так причин будет масса. Так что тут и автору есть на что попенять smile:)

Ну а вообще корпоративы за свой счет должны быть сугубо добровольными мне кажется.
MEN_018
31.07.2012 09:25
У меня на предыдущих местах работы в Банках тоже бывали сабонтуйчики, причем бывало и каждый месяц, причем посиделки в кафе перерастали в походы в клубы ))) соглашусь с предыдущим автором alpes, когда тебе 18 лет, то сходить и отдохнуть только за радость, когда появляется семья, ребенок, то тут уже выбирать и оправдываться каждый раз что мол, извините у меня семья, поездка в пятницу сразу после работы на дачу, приоритеты каждый для себя выбирает сам.
Да если даже и нет семьи, заботы, учебы по выходным, тогда просто ответить что я не могу у меня обстоятельства, разве нельзя.
Скорее всего, это чисто женский коллектив и там каждый пытается «подмазать» руководителю, так сказать для дальнейших перспектив.
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