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|Навязывание
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Здравствуйте!
Моя девушка работает в отделении банка в Сургуте, оказалось, что там негласное правило: посещение корпоративов, собрания коллектива в нерабочее время в кафе, причем они происходят каждый месяц и за свой счет. При устройстве на работу проводят по всем кабинетам и представляют (это в принципе неплохо), но при этом рассказывают всем сотрудникам, где ты учился и работал (по-моему, это конфиденциальная информация).
Так вот вопрос: не слишком ли сильное навязывание корпоративной культуры?
Конечно, могут сказать, что это все в добровольном порядке для тех, кто хочет, но вы попробуйте не сходить и директор составит о вас плохое мнение. Не могли бы вы прояснить данную ситуацию?
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denisd79 • сотрудник
30.07.2012 16:18
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Я не вижу никакого навязывания корпоративной культуры в том, что коллегам приятно не только вместе работать, но и общаться вне работы. Хочу заметить, что «колхоз – дело добровольное», и если Ваша девушка не хочет принимать участия в корпоративах – ее право не делать этого.
Относительно информации о месте работы и учебы – она не является конфиденциальной.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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В моем первом банке была такая традиция. (Мы и в боулинг, и в ночные клубы ходили и на дачи друг к дружке ездили и просто в кафе и на природу и на выходные на экскурсии в ближайшие городки). Так до сих пор мы дружим и встречаемся (не так часто как хотелось бы). Уже все разбежались по банкам, не один раз многие сменили работу, но мы дружны. И это все благодаря таким вот встречам.
И сейчас у меня в банке отличный коллектив. Мы собираемся своим отделом на всякие вылазки.
А то, что рассказывают где учился и где работал, так что тут кофиденциального? В резюме-то эту информацию человек указывает.
Поженитесь, родите ребенка, так причин будет масса. Так что тут и автору есть на что попенять
Ну а вообще корпоративы за свой счет должны быть сугубо добровольными мне кажется.
Да если даже и нет семьи, заботы, учебы по выходным, тогда просто ответить что я не могу у меня обстоятельства, разве нельзя.
Скорее всего, это чисто женский коллектив и там каждый пытается «подмазать» руководителю, так сказать для дальнейших перспектив.