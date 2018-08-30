Здравствуйте!

Моя девушка работает в отделении банка в Сургуте, оказалось, что там негласное правило: посещение корпоративов, собрания коллектива в нерабочее время в кафе, причем они происходят каждый месяц и за свой счет. При устройстве на работу проводят по всем кабинетам и представляют (это в принципе неплохо), но при этом рассказывают всем сотрудникам, где ты учился и работал (по-моему, это конфиденциальная информация).

Так вот вопрос: не слишком ли сильное навязывание корпоративной культуры?

Конечно, могут сказать, что это все в добровольном порядке для тех, кто хочет, но вы попробуйте не сходить и директор составит о вас плохое мнение. Не могли бы вы прояснить данную ситуацию?