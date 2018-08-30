Добрый день прошу помочь разобраться в ситуации.

Я работаю в банке с августа 2011 года, при оформлении мне не стали оформлять зарплатную карту Сбербанка, сославшись на скорый переход к зарплатному проекту нашего банка, поэтому попросили предоставить универсальный счет по сберкнижке для "временного" получения з/п. Счет мной был предоставлен.

Зарплатную карту нашего банка я получила только в начале марта, но заработную плату я до сих пор получаю на счет сберкнижки, при этом весь этот год с меня удерживается комиссия Сбербанком в размере 1% от суммы перечислений, за год пусть даже 1 000 рублей набежала, но для меня это мои личные деньги, которые я зарабатывала своим трудом, и банку дарить их не собираюсь.

При этом мной не единожды сообщалось о данной ситуации моему руководству (НГП), отделу кадров, даже НОП, но никому до этого нет дела.

В Положении об оплате труда Банка в пункте 5.2.2 говорится: "расходы на комиссионное вознаграждение, выплачиваемое кредитной организации за зачисление средств, предназначенных на выплату з/п осуществляются за счет работодателя." Получается, все это время банк нарушал мои права. Я прошу разобраться в этой ситуации и возместить мне все расходы по получению заработной платы.



Пятигорское отделение.

г. Минеральные Воды

Таганова Г.В.