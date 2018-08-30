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|Проблема с выплатой з/п
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день прошу помочь разобраться в ситуации.
Я работаю в банке с августа 2011 года, при оформлении мне не стали оформлять зарплатную карту Сбербанка, сославшись на скорый переход к зарплатному проекту нашего банка, поэтому попросили предоставить универсальный счет по сберкнижке для "временного" получения з/п. Счет мной был предоставлен.
Зарплатную карту нашего банка я получила только в начале марта, но заработную плату я до сих пор получаю на счет сберкнижки, при этом весь этот год с меня удерживается комиссия Сбербанком в размере 1% от суммы перечислений, за год пусть даже 1 000 рублей набежала, но для меня это мои личные деньги, которые я зарабатывала своим трудом, и банку дарить их не собираюсь.
При этом мной не единожды сообщалось о данной ситуации моему руководству (НГП), отделу кадров, даже НОП, но никому до этого нет дела.
В Положении об оплате труда Банка в пункте 5.2.2 говорится: "расходы на комиссионное вознаграждение, выплачиваемое кредитной организации за зачисление средств, предназначенных на выплату з/п осуществляются за счет работодателя." Получается, все это время банк нарушал мои права. Я прошу разобраться в этой ситуации и возместить мне все расходы по получению заработной платы.
Пятигорское отделение.
г. Минеральные Воды
Таганова Г.В.
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takagasia • сотрудник
01.08.2012 22:50
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Насколько я знаю, Ваш вопрос уже решен.
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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1. это точно не в служебном рейтинге писать:) - здесь оставляют свои комментарии сотрудники банка;
2. а банк здесь причем, он взимает с Вас комиссии в соответствии с тарифами;
3. перечислением з/п нужно обращаться в вашу организацию, они перечисляют вам зарплату, предварительно указан на какой счет.
В Положении об оплате труда Банка в пункте 5.2.2 говорится: "расходы на комиссионное вознаграждение, выплачиваемое кредитной организации за зачисление средств, предназначенных на выплату з/п осуществляются за счет работодателя." - вот и бегите к работодателю!
"При этом мной не единожды сообщалось о данной ситуации моему руководству (НГП), отделу кадров, даже НОП, но никому до этого нет дела." - жалуйтесь на свою организацию!
Мне не понятен ваш мотив в написании данного отзыва...... Вы, что от банка хотите???????????
Ну а так вопрос в целом непростой. Никто не мешает автору предоставить реквизиты которые она сама сочтет нужными. Да и вообще потребовать выплаты зарплаты через кассу.
Видно мной с утра первые строчки были пропущены...
2. "Да, Юлия отжигает. Не знает как лучше порадеть за родной банк, от энтузиазма кажется не может понять написанное." - вот с чего Вы взяли, что я являюсь сотрудником данного Банка?!
Да, признаю, моя ошибка....
но где в моем отзыве написано, что я СОТРУДНИК...?!?!?!
На будущее, если в вашей работе Вас беспокоит та или иная проблема, с которой вы сами не можете справиться, вы можете обращаться к Руководителям выше НГП и НОП до тех пор, пока проблема решена не будет.
Изменено:
Дело в том, что я говорила своей НГП не единожды об этом, когда находилась в офисе всегда напоминала о проблеме в ОК. Было написано письмо НОП, которая просто проигнорировала его - отклика от нее я не получила.
А тут за день все решили! Стоило только написать.