Решила все-таки написать свои мысли. Работаю по Сберовским меркам давно. Есть с чем сравнить.



1. ГОГа, конечно, молодец. То, что реформы назрели, было ясно (по крайней мере, мне). Без реформ СБ превратился бы в "Ощадбанк" (кто был на Украине, тот знает этот бывший Сбер). За упорство и не боязнь перемен 5+ (в нынешней РФ он ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто не побоялся провести такие почти удачные глобальные реформы, других положительных примеров уровня страны в РФ я не знаю).



2. ГОГа, конечно, плохой. Его реформы, это смесь Китая с бесплатной рабсилой, Японии с трудолюбием сотрудников, корейским зомбированием, значительными финсредствами на реформы, поддержкой президентов, хорошей конъюнктурой на рынках и монополизмом СБ в стране, и т.д. Завалить реформы при данном раскладе мог только неуч или зомбированный ПССом или 5Сом креативный молодой сотрудник.



3. Будущее СБера для меня туманно. Да, реформы это хорошо, креативно, круто, премиально, телевизионно, медально. Но иногда слишком большой ум в простых вещах приводит к обратным результатам. Главная беда Сбера на сегодняшний момент - слишком креативные топ менеджеры и отсутствие квалифицированных и грамотных сотрудников среднего звена с опытом работы. Для денег - креатив это очень плохо, это - как цирк. Отсутствие команды, разобщенность в команде на почве .....-х разрывов в оплате труда. Афроамериканство, *ополи...во, показуха. Отсутствие преемственности. Пока мы реформирумся и ПССимся, банки на соседней улице просто и тихо забирают клиентов себе. Они тихонько делают ремонты, тихонько переманивают у нас лучших опытных сотрудников, которых у нас выгоняют в запале реформ, они не зомбирут своих сотрудников и те отвечают им взаимностью, они сравняли уже ставки по кредитам и депозитам и т.д.



4. Как исправить недостатки? На мой взгляд, невозможно. Последние годы показали, что ГОГа и его команда практически не реагирую на своих сотрудников. Отсутствие обратной связи, репрессии инакомыслящих, чьи взгляды различаются со стратегическими взглядами "команды". Они, как зомби, движутся вперед, к стабильному светлому будущему. Вместо приветствия инакомыслия - репрессии на местах. Поляна вытоптана.



Как простой пример хочу спросить у реформаторов СБ - назовите количество инструкций и положений в СБ до начала реформ и сейчас. Вы осмелитесь произнести эти цифры?



Ладно, хватит писать. Пошла делать доску визуализации (для тех, кто не знает, это рисование цифр цветными фломастерами). Мне очень это нравится, особенно красные фломастеры, они такие яркие. Пока!



От админа: Пока общие фразы и размышления... Что напишите из личного опыта работы?



Buhmiller: Из личного опыта скажу: количество нормативно-справочной документации в моей работе не изменилось. Общее количество же в СБ минимум несколько тысяч (включая положения, инструкции, регламенты и т.п.). А это значит, что никаких реформ и не было.