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|ГОГа, конечно, молодец
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Решила все-таки написать свои мысли. Работаю по Сберовским меркам давно. Есть с чем сравнить.
1. ГОГа, конечно, молодец. То, что реформы назрели, было ясно (по крайней мере, мне). Без реформ СБ превратился бы в "Ощадбанк" (кто был на Украине, тот знает этот бывший Сбер). За упорство и не боязнь перемен 5+ (в нынешней РФ он ЕДИНСТВЕННЫЙ, кто не побоялся провести такие почти удачные глобальные реформы, других положительных примеров уровня страны в РФ я не знаю).
2. ГОГа, конечно, плохой. Его реформы, это смесь Китая с бесплатной рабсилой, Японии с трудолюбием сотрудников, корейским зомбированием, значительными финсредствами на реформы, поддержкой президентов, хорошей конъюнктурой на рынках и монополизмом СБ в стране, и т.д. Завалить реформы при данном раскладе мог только неуч или зомбированный ПССом или 5Сом креативный молодой сотрудник.
3. Будущее СБера для меня туманно. Да, реформы это хорошо, креативно, круто, премиально, телевизионно, медально. Но иногда слишком большой ум в простых вещах приводит к обратным результатам. Главная беда Сбера на сегодняшний момент - слишком креативные топ менеджеры и отсутствие квалифицированных и грамотных сотрудников среднего звена с опытом работы. Для денег - креатив это очень плохо, это - как цирк. Отсутствие команды, разобщенность в команде на почве .....-х разрывов в оплате труда. Афроамериканство, *ополи...во, показуха. Отсутствие преемственности. Пока мы реформирумся и ПССимся, банки на соседней улице просто и тихо забирают клиентов себе. Они тихонько делают ремонты, тихонько переманивают у нас лучших опытных сотрудников, которых у нас выгоняют в запале реформ, они не зомбирут своих сотрудников и те отвечают им взаимностью, они сравняли уже ставки по кредитам и депозитам и т.д.
4. Как исправить недостатки? На мой взгляд, невозможно. Последние годы показали, что ГОГа и его команда практически не реагирую на своих сотрудников. Отсутствие обратной связи, репрессии инакомыслящих, чьи взгляды различаются со стратегическими взглядами "команды". Они, как зомби, движутся вперед, к стабильному светлому будущему. Вместо приветствия инакомыслия - репрессии на местах. Поляна вытоптана.
Как простой пример хочу спросить у реформаторов СБ - назовите количество инструкций и положений в СБ до начала реформ и сейчас. Вы осмелитесь произнести эти цифры?
Ладно, хватит писать. Пошла делать доску визуализации (для тех, кто не знает, это рисование цифр цветными фломастерами). Мне очень это нравится, особенно красные фломастеры, они такие яркие. Пока!
От админа: Пока общие фразы и размышления... Что напишите из личного опыта работы?
Buhmiller: Из личного опыта скажу: количество нормативно-справочной документации в моей работе не изменилось. Общее количество же в СБ минимум несколько тысяч (включая положения, инструкции, регламенты и т.п.). А это значит, что никаких реформ и не было.
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5
Buhmiller • сотрудник
03.08.2012 23:22
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Администратор:
Пока без оценки.
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На сегодняшний день я - бывший сотрудник Сбербанка!!! Проработала 21 год, 14 лет руководителем!!! Подняла не один офис!!! И вот теперь мы - опытные и еще полные сил сотрудники не нужны Сберу!!! Сейчас я просто счастлива, что ушла из этого АДА!!!
Совершенно верно подмечено - Последние годы показали что ГОГа и его команда практически не реагирую на своих сотрудников. Отсутствие обратной связи, репрессии инакомыслящих, чьи взгляды различаются со стратегическими взглядами "команды". Они как зомби движутся вперед, к стабильному светлому будущему. Вместо приветствия инакомыслия - репрессии на местах. Поляна вытоптана.
И что вы там проверяете отзыв!!! Все в точности, как есть сейчас в Сбербанке!!! Любой сотрудник вам скажет тоже самое!!!
Команды сейчас НЕТ!!! Кто приходит руководить Сбером....это ужас!!! Не завидую тем, кто остался!!! Но это их выбор!!! Я свой выбор сделала неделю назад!
Изменено:
Не понял, что удачного в его реформах? Не побоялся сломать работающую машину?
Оставил полстраны без банковского обслуживания. Пополнил армию безработных бывшими работниками банка. Набивает карман себе и ближайшим сподвижникам, используя рабский труд. Профукал квалифицированные кадры. Уменьшении времени стояния в очередях - бред. Сделал ребрендинг - а нужен он был за такие деньги? Снимает сейчас рекламу, пригласив американского режиссёра (боюсь даже гадать сколько заплатил). Не знаю как Вам, а у меня эта реклама вызывает раздражение, а не желание бежать в Сбер.
Добьёт банк, доворует деньги и отвалит на повышение.
Хоть и терпеть не могу сбер , но как клиент-физик считаю, что реформы очень удачны. Если сравнить что было при Казьмине и при Грефе, то при Грефе гораздо лучше стало: электронная очередь, наконец-то провели ремонт оперзалов, универсальные окна, умные приятные люди у окошек сидят, быстрее обслуживать стали. Ну а то что у вас там внутри творится клиентов не интересует.
Изменено:
Элементарное наведение порядка - для этого не нужны были ребрендинги, промывки мозгов, толпы менеджеров. Надо было просто обновить ИТ-инфраструктуру (компы у операционистов и каналы связи), да "причесать" нормативную базу, удалив огромное количество писем, временных схем и прочего (кстати сейчас вновь созданные инструкции и регламенты снова "обросли" письмами, схемами и проч., так что скоро все вернется на круги своя). А что касается приятных людей у окошек - так скоро вы будете общаться только с приятными терминалами.
Был недавно в банке, простоял 1,5 часа в очереди, перейду платить коммуналку на почту.
Что касается умных приятных людей в окошках, скажу, что на вид приятные, наверное умные, но квалификация заметно ниже, чем до реформ (бешенная текучка кадров даёт о себе знать). Надеюсь, что так не везде. Пишу о тех отделениях, где был сам или были знакомые из других городов.
Элементарный порядок и понимание в коллективе происходит и начинается после того, как непосредственный руководитель умеет решать задачи и делать хотя бы половину работы своих подчинённых (и эти способности часто демонстрирует). Реформы именно с этого надо было начать, и не плодить дополнительные руководящие должности. Имхо, конечно.