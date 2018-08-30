Красивые интерьеры сделаны не для людей - в них тесно, душно, неудобно. В компании (ВНИМАНИЕ!) не положены не только еда, чай и кофе, но даже вода. Нет ни кулеров, ни чайников. Если утром не запасся бутылкой воды (руководство смилостивилось - разрешило носить с собой воду), будешь вести сухую голодовку до обеда. Дисциплина палочная. Процветают штрафы, особенно за опоздания, даже минутные. Причем приход в 9-00 - уже опоздание (компьютер-то еще не включен!), так же, как уход в 18-00.



Переработки по 2-3 часа ежедневно характерны для многих подразделений. Уж если так дороги наши рабочие секунды с утра и в 18-00, то почему бы не оплатить пару часов переработки по тому же тарифу? В норме уволить человека в один день - причем не в обычный, а в его день рождения - за то, что принес пиццу угостить коллег за свое здоровье. Такой вот милый и ненавязчивый подарочек от фирмы.



Группа же товарищей (целое управление) была уволена за мерзейшую привычку пить кофе не в стенах уважаемого Нота-банка (что вы, упаси Бог!), но на улице, на автобусной остановке, под окнами руководства. Теперь в Нота-банке шутят, что курить, конечно, вредно - но пить кофе гораздо опаснее для здоровья!



Я решил уйти и сообщил об этом руководству заранее, меня коллеги засмеяли - денег теперь тебе не дадут. Я подошел к своему руководителю с прямым вопросом. Ответом было: "Что ты? Откуда ты это взял?"... Угадайте с трех раз, кто оказался прав? Оклад, правда, выплатили до копеечки (очень эти копеечки в конвертике умилили), а 40 тысяч премии как не бывало.



Так что, дорогие соискатели, решать вам. Хотя - повторюсь - на удивление много хороших людей. Странно, что они это терпят. О, великая Русь, почему молчишь? Молчит... Не дает ответа. Классика, господа.



От админа: Сколько времени и в каком регионе Вы проработали?