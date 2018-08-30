Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Премии как не бывало...
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
Красивые интерьеры сделаны не для людей - в них тесно, душно, неудобно. В компании (ВНИМАНИЕ!) не положены не только еда, чай и кофе, но даже вода. Нет ни кулеров, ни чайников. Если утром не запасся бутылкой воды (руководство смилостивилось - разрешило носить с собой воду), будешь вести сухую голодовку до обеда. Дисциплина палочная. Процветают штрафы, особенно за опоздания, даже минутные. Причем приход в 9-00 - уже опоздание (компьютер-то еще не включен!), так же, как уход в 18-00.
Переработки по 2-3 часа ежедневно характерны для многих подразделений. Уж если так дороги наши рабочие секунды с утра и в 18-00, то почему бы не оплатить пару часов переработки по тому же тарифу? В норме уволить человека в один день - причем не в обычный, а в его день рождения - за то, что принес пиццу угостить коллег за свое здоровье. Такой вот милый и ненавязчивый подарочек от фирмы.
Группа же товарищей (целое управление) была уволена за мерзейшую привычку пить кофе не в стенах уважаемого Нота-банка (что вы, упаси Бог!), но на улице, на автобусной остановке, под окнами руководства. Теперь в Нота-банке шутят, что курить, конечно, вредно - но пить кофе гораздо опаснее для здоровья!
Я решил уйти и сообщил об этом руководству заранее, меня коллеги засмеяли - денег теперь тебе не дадут. Я подошел к своему руководителю с прямым вопросом. Ответом было: "Что ты? Откуда ты это взял?"... Угадайте с трех раз, кто оказался прав? Оклад, правда, выплатили до копеечки (очень эти копеечки в конвертике умилили), а 40 тысяч премии как не бывало.
Так что, дорогие соискатели, решать вам. Хотя - повторюсь - на удивление много хороших людей. Странно, что они это терпят. О, великая Русь, почему молчишь? Молчит... Не дает ответа. Классика, господа.
От админа: Сколько времени и в каком регионе Вы проработали?
|
4
Алв • бывший сотрудник
04.08.2012 08:22
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
|123456qwerty
12.08.2012 19:40
|Да уж..И этот человек с пиццей, на сколько известно, не может найти работу..Может это "доброе" руководство НОТЫ старается..А что касается расчетов при увольнении, так это вообще из ряда вон!Чувствуешь себя гасторбайтером, ток вот, правда, паспорт не отбирают..хотя все впереди ..как знать..Люди, если вы еще там, бегите!!!А кого там нет, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не идите..Лучше еще месяц без работы посидите и обязательно найдете что-нибудь достойное!!!А этой организации подходит поговорка: "без окон, без дверей, полна горница людей."
|iri789
18.10.2012 14:26
|Абсолютно солидарна с автором. Практика увольнения за 1 день просто неподражаема!
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.