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Самый лучший банк! положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в ВЭБе около полугода. Мне очень нравиться. Руководство нашего ЮТУ самое лучшее! Всегда в любых вопросах помогут. С зарплатой проблем нет. Всегда все вовремя. ОЧЕНЬ хороший коллектив! Хорошая мотивация. Расчет индивидуальной премии. Постоянные конкурсы для сотрудников! Корпоративный журнал. Я люблю свою работу! Восточный экспресс банк - лучший! ЮТУ - самый-самый! Ну а Краснодарского дирекция, я думаю, лучшая во всем банке!
ankutepova • сотрудник
05.08.2012 13:09
4 комментария
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kerin
05.08.2012 16:31
Почему под каждым восхваляющим отзывом стоит ник с читаемым именем и фамилией......... smile;)
budun
07.08.2012 20:07
kerin, облегчает статистические подсчеты smile:D Хочется добавить к отзыву: "Да и вообще все молодцы! После трудоустройства у меня зарубцевались раны, возобновился стул, вернулся муж" smile:D Умиляет)))
nahal
04.09.2012 04:10
самая тупоголовая дирекция краснодарского края..........голова два уха и всё
ankutepova
Автор отзыва
13.03.2013 09:34
Потому что я придерживаюсь той версии, что работа должна нравиться. Продолжаю работать и по настоящий момент!!!smile:)

А ФИО мне скрывать нечего. Это большинство здесь пишут как плохо, но почему то боятся назвать своих имен
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