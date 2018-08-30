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|Самый лучший банк!
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в ВЭБе около полугода. Мне очень нравиться. Руководство нашего ЮТУ самое лучшее! Всегда в любых вопросах помогут. С зарплатой проблем нет. Всегда все вовремя. ОЧЕНЬ хороший коллектив! Хорошая мотивация. Расчет индивидуальной премии. Постоянные конкурсы для сотрудников! Корпоративный журнал. Я люблю свою работу! Восточный экспресс банк - лучший! ЮТУ - самый-самый! Ну а Краснодарского дирекция, я думаю, лучшая во всем банке!
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ankutepova • сотрудник
05.08.2012 13:09
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А ФИО мне скрывать нечего. Это большинство здесь пишут как плохо, но почему то боятся назвать своих имен