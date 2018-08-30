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|ДжиИ Мани Банк и его отношение к сотрудникам
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь бывшим сотрудником ДжиИ Мани банка и хочу рассказать, что это за банк. Проработал я в нем 9 месяцев с 2011 по 2012, и эти девять месяцев явно были не лучшими в моей жизни Работал кредитным специалистом.
Первое впечатление было довольно хорошее, но потом становилось всё хуже и хуже. Прошел собеседование в центральном офисе в Авроре, прошел обучение (обучение мне очень понравилось, отличный тренер был, спасибо ей большое) и начались суровые рабочие будни.
В офисе, в котором я работал, была маленькая проходимость, хотя в других офисах по Москве проходимость очень большая, поэтому весь день, пока не было клиентов, обзванивали разнообразные телефонные базы, каждый день новые, такое ощущение было, что не в банке работаю, а в колл-центре, хотя эти звонки ничего не приносили - из 100 звонков максимум 1-2 человека могли прийти и то которым не дадут кредит. А уж если клиент пришел, то ему надо продать всё: и кредит под 49% (притом сумма, по моему опыту, всегда была ниже той, которой он хотел), и страховку с огромным процентом, и перевести в пенсионный фонд партнера (Газфонд), если дети есть, то и ребенка застраховать. А уж если ты не всё продашь, то тебя за каждого клиента руководитель ДО весь день "ругает", а этого руководителя руководитель офисов по Москве, может цепочка и дальше продолжается, но уж это я точно не могу утверждать. Ну а если клиент не захочет брать этот уже одобренный кредит, то тебя "ругают" уже в три раза сильнее, и ты обязан из 10 любых одобренных кредитов выдать 9, а то не попадешь в рейтинги и никогда не повысишься. Насчет рейтингов это отдельная "песня": они составляются по всему, по всей твоей работе. И только если ты в течение полугода попадаешь в топ этих рейтингов, тогда тебя могут повысить, других вариантов нет.
Насчет выполнения социальных гарантий в ДжиИ Мани: з/п чистыми была меньше 20 тысяч, остальное премия, если выполнишь план, но как-то зимой я заболел на 2 недели, план я, конечно, не выполнил и за 14 дней больничного мне заплатили примерно 1300 рублей! И в этот месяц я получил меньше 10 тысяч! Хотя на собеседовании менеджеры громко говорят, что ДжиИ беспокоится за свою репутации и выполняет все свои социальные гарантии! Поэтому сотрудники ходят на работу больными с температурой, т.к. не хотят остаться с 10 тысячами рублей на месяц.
Также в ДжиИ мало персонала, поэтому если ты работаешь в одном офисе, тебя в любой момент могут направить в совершенно другой офис на другой конец Москвы и даже в Подмосковье! Как уже сказал, я работал в центре, и наш офис был "донором" для других офисов, так людей, например, работающих в офисе банка, могли спокойно отправить на точку продаж в торговый центр без их согласия! То есть надо и всё! И не важно, если ты, например, работаешь в Меге Теплый Стан, завтра ты можешь работать на точке в Меге Химки, а послезавтра на Медведково!
Про график, когда я устраивался, я четко сказал: что я студент и мне нужно только расписание 2/2 или 3/3, тут же расписание делает начальник ДО, например, я работал пару раз по расписанию 3/1/3/1/4! То есть высылается норма часов и, например, в январе или мае, когда много праздников и все отдыхают, ты отрабатываешь долги за весь год по времени!
Но это еще "цветочки", а "ягодки", из-за которых я уволился, были потом.
Как уже говорил, я был студентом дипломником и не скрывал этого при принятии на работу, т.к. я немного знаю законодательство, я написал заявление на учебный отпуск для написания диплома, сначала хотел по минимуму на месяц, мне бы хватило, но после того, как принес справку-вызов из университета, меня вызвали в центральный офис в аврору и сначала предложили уволиться по соглашению сторон! После моего отказа меня начали уговаривать и уговоры перешли в угрозы, но я был категоричен и пригрозил судом, тогда мне все-таки подписали этот отпуск, против трудового законодательства не "попрешь", но четко дали понять, что дальше моя работа в ДжиИ не получится! После учебного отпуска я и написал заявление по собственному желанию и уволился.
Все не хватало времени написать отзыв, но последней каплей стал мой сегодняшний звонок в страховую компанию полиса ДМС, на полисе написано, что он действует до января 2013 года, но я звоню сегодня и мне говорят, что ваш полис откреплен с 1 августа, на каком основании вообще не понятно! И в компании говорят разбирайтесь со своим бывшим работодателем!
Так что сто раз подумайте, прежде чем идти в этот банк, там не уважают людей, а просто их используют, как клиентов так и работников. Надеюсь, я кому-нибудь помогу оставив этот отзыв, чтобы не повторяли моих ошибок!
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555-mos • бывший сотрудник
07.08.2012 15:49
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|nastasya_88
07.08.2012 17:24
|немного не ясно про страховой полис...с прошлого года действует поправка к фз о медицине (не помню от какого месяца она) о том, что любой гражданин РФ вправе сам себе выбрать мед. страх. компанию, которую ему предложат (а их достаточное количество по разным регионам) и работодатель не обязан теперь выдавать страх. полис сотрудникам. если страх. полис вам выдал работодатель и вы уволились, то этот полис считается недействительным с момента увольнения.
|sokol1966
07.08.2012 19:35
|Настасья, это вы про ОМС, а автор про ДМС.
|maskroom
08.08.2012 08:57
|Ну про дмс то понятно..зачем его оплачивать компании если сотрудник не работает. А в целом кто то может продавать кто то нет,на всех подающих должностях в любом банке нужна хватка и везение..просто не ваше это
|nastasya_88
10.08.2012 11:58
|Сокол, я поняла. просто полиса ОМС действуют еще с прошлого года. почему автору выдали обычный ДМС, не понятно
|123028
19.08.2012 02:35
|дмс отрубают, когда увольняешься
|yjdbxjr
05.02.2013 10:38
|Компания оплачивает годовой договор на всех сотрудников по программе ДМС, и он продолжает действовать весь срок действия. Джии просто в одностороннем порядке аннулирует договор. Точно также как и с беременными поступили. А ОМС все граждане сами себе оформляют - бесплатно))
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