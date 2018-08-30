Всем доброго дня! Хотелось бы поделиться своим мнением о работе Русфинанс Банка. Я бывшая сотрудница направления авто г. Чебоксары. Проработала ни много ни мало 10 месяцев. Советую ВСЕМ - не идите работать в Русфинанс!!! Текучка огромная. Мало кто выдерживает. Со слов руководства - "Консультант" - это расходный материал! На "твое" место - желающих очень много найдется и т.д. Но самое главное, что меня больше всего задело, это то, что мне после того, как я написала заявление об уходе, не выплатили премию, которую я честно заработала! Причем не за выполнение плана по Русфинансу, а за выполнение плана по Росбанку! Ни в Самаре, ни в Чебоксарах с чем это связано нормально объяснить так никто не смог! Чебоксары ссылается на Самару, Самара на Чебоксары. Откуда такой бардак?! Очень хотелось бы узнать, в чьем кармане моя премия осела?! Да, еще к слову. Я такая не одна! Очень много сотрудников так и не увидели свои премии после увольнения. Неужели некому разобраться?! Или судиться придется? Вот тогда, наверное, задумаются, когда и судебные издержки оплачивать придется, и неустойку за каждый день, и саму премию! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: "Почему свои денежки со злостных неплательщиков вы очень хорошо и быстро выбиваете, а про свои долги так же хорошо и быстро забываете!