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Не идите работать в Русфинанс! отрицательный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем доброго дня! Хотелось бы поделиться своим мнением о работе Русфинанс Банка. Я бывшая сотрудница направления авто г. Чебоксары. Проработала ни много ни мало 10 месяцев. Советую ВСЕМ - не идите работать в Русфинанс!!! Текучка огромная. Мало кто выдерживает. Со слов руководства - "Консультант" - это расходный материал! На "твое" место - желающих очень много найдется и т.д. Но самое главное, что меня больше всего задело, это то, что мне после того, как я написала заявление об уходе, не выплатили премию, которую я честно заработала! Причем не за выполнение плана по Русфинансу, а за выполнение плана по Росбанку! Ни в Самаре, ни в Чебоксарах с чем это связано нормально объяснить так никто не смог! Чебоксары ссылается на Самару, Самара на Чебоксары. Откуда такой бардак?! Очень хотелось бы узнать, в чьем кармане моя премия осела?! Да, еще к слову. Я такая не одна! Очень много сотрудников так и не увидели свои премии после увольнения. Неужели некому разобраться?! Или судиться придется? Вот тогда, наверное, задумаются, когда и судебные издержки оплачивать придется, и неустойку за каждый день, и саму премию! Ответьте, пожалуйста, на вопрос: "Почему свои денежки со злостных неплательщиков вы очень хорошо и быстро выбиваете, а про свои долги так же хорошо и быстро забываете! smile:evil:
_Lyudmila_бывший сотрудник
07.08.2012 16:11
4 комментария
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MEN_018
07.08.2012 16:37
Автор, это нормальная ситуация, а что вы хотели идя на менеджера по продажам, зайдите в любой банк/аэропорт/магазин, когда мотришь на них искрене жаль, так думаешь - люди получали высшее образования для того что бы впаривать кредиты/страховки и т.д., хотя может и у кого "Банкир" осациируется именно с этим )))
А на счет премии, загляните в свой договор, скорее всего там нет ни слова про премию, а прописан лишь оклад. Поэтому выплата/удержание премии остается за руководителем.
nastasya_88
07.08.2012 17:13
или там может быть такой пункт - выплачивается премия за хорошую работу и на усмотрение работодателя. если там действительно ничего не сказано про премию или прописано на усмотрение руководства, можете судиться, но ничего не получите.
это не единственный такой работодатель - при увольнении премию выплачивают очень редко

Изменено: nastasya_88 - 07.08.2012 17:14
budun
07.08.2012 20:16
Людмила, если для Вас было открытием, что консультант - низшая раса в банке и расходный материал, и если Вы в дальнейшем хотите пойти по этому пути - то привыкайте и имейте это ввиду. К сожалению, это так, движущие силы в банке в большинстве случаев низкооплачиваемые и незаметны. Прежде чем заняться судом перечитайте договор, скорее всего, Вы не найдете пункта об обязанности выплачивать работодателем Вам премию, это тот момент, когда Вы осознанно, с риском (конечно, это поздно потом приходит), вступаете с банком в финансовые отношения. Если все же пожелаете проследить путь Вашей премии, обратитесь в бухгалтерию по месту оформления или по корпоративной почте с бухгалтерией головняка. Но полагаю, что документы на начисление премии канули в Лету.
ferocius
08.08.2012 11:34
На счет бардака в Русфине согласен с автором!!!
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