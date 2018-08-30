Итак... Коллектив - нет коллектива. Есть люди, которые просто работают вместе и иногда пьют вместе. Текучка ужасная! В банке пять лет с самого открытия филиала. За время работы в банке не считая руководства и отдела кредитования малого бизнеса - элита, неприкасаемые - из людей, которые начинали работать со мной в одно время, остались двое - я и мой начальник. Благо мы не работали на фронте - из девчонок просто выжимают все соки, а когда выжимать нечего девчонки либо становятся серыми мышками, которым не то что продавать, а даже дышать неохота, либо увольняются и, о чудо, снова возвращается румянец на их лица. За время работы не знал ни одного человека, который пожалел бы о том, что уволился из ВТБ 24. Хотя, конечно, слукавлю, если не скажу, что есть и нормальные адекватные люди.



Руководство - ну тут все очень забавно. По слухам знаю, что в других офисах и филиалах есть нормальные, адекватные руководители, которые и интересы сотрудников отстаивают, и с обнальщиками борются, и откатов не берут. Но лично не встречал. Там, где я работал, была диктатура, как при Сталине... наверное... (и есть до сих пор). Главное - нет, не бизнес план, что вы. Главное - премия руководителя, потому что если он её не получит (или не всю), то всем сделает "а-та-та", которое не скоро забудется. Руководителями доп.офисов становятся люди, которые откровенно "лижут" сами понимаете что. А если у тебя мнение свое есть, да еще и язык "шершавый" - сиди на своей должности и не отсвечивай, хоть каким бы ты специалистам ни был, и хоть сколько раз ни "помогал" руководству с тестами по 115ФЗ. УЖАС!!! Они сами его даже не могли сдать! Или не хотели... Вообще с прочтением руководством нормативки тоже довольно интересная история - не царское это, видимо, дело... Лучше распределить три абзаца между шестью сотрудниками и потом часа два слушать, как они с выражением тебе это перечитывают... совещание это называется Отношение руководства к сотрудникам пренебрежительное, на что сотрудники отвечают взаимностью. Козни, интриги, заговоры - все тут есть. С сотрудниками, которые становятся руководителями, происходят ошеломительные перемены - еще вчера они с тобой мило общались, а сегодня как тебя зовут с трудом вспоминают.



Руководство и сотрудники ГО - то ли везло мне, то ли так оно и есть, но практически всегда попадались мне адекватные, добрые и отзывчивые люди, работающие в ГО, которые четко знали нормативку и консультировали без снисходительного тона в голосе. Респект! Были, конечно, пара моментов, когда на меня пытались повесить косяк временного(!) сотрудника ГО, но в семье, как говорится, не без них.



Группа запуска - это люди, которые за три дня должны обучить тебя, как работать при открытии филиала, - веселые ребята, ездят по стране, развлекаются, иногда работают. Спрашиваю, значит, его "как делать это?", а он мне и отвечает "ну вообще-то я не знаю, как это делается, ты позвони в ГО, может, подскажут". Ну, не послал - и на том спасибо.



Рабочее место - это просто жесть! Освещение отвратительное, столы маленькие, крыша после ремонта потекла в первый же ливень (отработали на тот момент месяц!), зимой отопление не работает, летом кондей дует строго тебе в спину, от чего плечо болит постоянно (кто вообще проектировал систему кондиционирования?). Чтобы поменять картридж в принтере, надо писать заявку ИТешникам через СПП, хотя сидят они за стенкой в 5 метрах от тебя! Вода для персонала сметой не предусмотрена, завхозы (дай им Бог здоровья) кроят, как могут на воду! (Уважаемый М.М.З., люди так устроены, что им надо иногда пить... иначе они могут умереть...) С бумагой для принтеров ситуация похожая.



Соц пакет - если хотите сделать себе зубы за счет ВТБ 24 - устраивайтесь туда работать. На этом соц пакет заканчивается.



Корпоративы: за время моей работы ни единого раза не обошлось без сбора денег с сотрудников на новогодний корпоратив. Мне казалось, что ВТБ 24 - не бедная организация и может себе позволить выделить средства на праздник для сотрудников раз в году. Ну да это мелочи. Корпоративы (не только НГ) сводились в итоге к пению дифирамбов руководству отделом КМБ и организованному пьянству... печалька - пью мало, пою плохо ).



В целом - задумка неплохая, реализация страдает, инициатива чаще всего рубится в зародыше, а если и прорывается, то «спасибо» вряд ли будет. ВТБ 24 - модель России в миниатюре.