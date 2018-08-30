У меня сложилась похожая ситуация (как у VOLDEMORT), только исход благополучный. Тоже искала новую работу до увольнения со старой. Сходила на собеседование в Инвестбанк (в Москве), пообщалась с директором департамента (впечатление: адекватный и грамотный управленец, который точно знает, какой результат он хочет видеть от работы своих подчиненных), через несколько дней из отдела подбора персонала позвонили и предложили заполнить анкету для СБ (кстати, в ней надо заполнить информацию о месте работы, на котором работаешь, у меня еще и копию трудовой попросили с записью о приеме на текущее место работы). Заполнила, отправила, жду ответа. Надо отметить, что на момент заполнения анкеты у меня не было информации, готовы ли в Инвестбанке взять меня на работу (в принципе, я понимала, что всех подряд СБ не проверяет, но все же...). Через неделю прихожу я с обеда, а мне начальник отдела: "работу ищешь?". Я созналась. Не очень приятный был разговор, т.к. я не могла сказать, что точно увольняюсь (результат проверки СБ и решение директора департамента я по-прежнему не знала). Позвонила в Инвестбанк, узнать прошла или не прошла проверку. Ответ: СБ прошла, но еще нет решения директора департамента. Супер! Мое руководство в курсе, что я ищу работу, а предложения о новой работе у меня нет... А если волна увольнений? Логично, что мне сказали бы, хотела уходить-уходи... В общем, только еще через неделю (чего эта неделя стоила моим нервам!) мне позвонили и сказали, что выбор остановили на моей кандидатуре. Я согласилась. Через три недели вышла на новую работу. Ни о чем не жалею: хорошая зарплата (все честно платят) должность, дружный молодой коллектив, замечательный руководитель. Но все-таки начало было не очень приятным...

P.S. Из минусов: пока старые компы, но их обещали заменить, отсутствие ДМС.