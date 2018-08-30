Замечательный коллектив, справедливое руководство. Возможность совмещать работу и учебу. Можно поменяться сменами. Стабильно платят. Удобно добираться, так как рядом с метро. Можно расти. Многие мои друзья начинали работать операторами, сейчас работают кто в отделениях, а кто и в офисе.