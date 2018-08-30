Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Замечательный коллектив, справедливое руководство
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Замечательный коллектив, справедливое руководство. Возможность совмещать работу и учебу. Можно поменяться сменами. Стабильно платят. Удобно добираться, так как рядом с метро. Можно расти. Многие мои друзья начинали работать операторами, сейчас работают кто в отделениях, а кто и в офисе.
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200920 • сотрудник
28.08.2012 23:45
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Администратор:
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но не здесь...
Лучше расскажите, что в бухгалтерии с весны происходит, думаю потенциальным соискателям любопытно!