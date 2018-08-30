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Замечательный коллектив, справедливое руководство положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Замечательный коллектив, справедливое руководство. Возможность совмещать работу и учебу. Можно поменяться сменами. Стабильно платят. Удобно добираться, так как рядом с метро. Можно расти. Многие мои друзья начинали работать операторами, сейчас работают кто в отделениях, а кто и в офисе.
200920 • сотрудник
28.08.2012 23:45
Администратор:
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8 комментариев
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MEN_018
29.08.2012 09:19
Крик души...
tarzan
29.08.2012 09:36
"Краткость = сестра таланта!" smile:D
но не здесь...
Wishenka
29.08.2012 11:54
smile:D мда...решили брать не качеством обслуживания,а количеством положительных отзывов о работе в банке....Good job smile:D
avs20044
29.08.2012 12:48
А кто такой оператор?
avs20044
29.08.2012 12:51
Мне кажется автор отзыва, как и предыдушего, здесь больше не отзавется smile:-)
gjimi
01.09.2012 23:27
smile:D оператор-? smile:| автор наверное из тех которые -ложат
Uff6ff
02.09.2012 19:45
Совсем недавно отгремели выпускные вечера; на рынок вышла масса студентов с дипломами разного цвета, еще не утративших веры в то, что могут свернуть горы и положить банковское сообщество к своим ногам. Неужели даже их нельзя набрать без подобного пиара?

Лучше расскажите, что в бухгалтерии с весны происходит, думаю потенциальным соискателям любопытно!
cvetasy
09.09.2012 12:32
КТО ТЫ СЧАСТЛИВЕЦ?????? smile:D чтож скрываешь свое имя......или его нет???? smile:o
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