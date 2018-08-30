Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Коллегам
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Добрый день. Очень было интересно читать отзывы коллег, действительно складывается впечатление, что Хоум Кредит большая дружная семья. Мне даже захотелось поделиться своими впечатлениями! Работаю в ХКФ я не так давно и, если честно, работая в другом ком. банке зарекалась, что я готова работать где угодно, но не в Хоме... как говорится никогда не говори никогда, вот я тут, и не понимаю почему я не оказалась здесь раньше?! Многие уже писали о том, что желание работать и позитивный настрой у них появились после первого собеседования с доброжелательными, грамотными специалистами, со мной произошла такая же история, но на стадии обучения. Уж очень мне понравилась девушка, которая обучала нас, возможно, тут еще сработал психологический момент, который меня расположил к ней, она очень похожа на мою НГП на предыдущем месте работы, а так как там у меня сложились очень хорошие отношения с руководством, я решила, что и тут мой "дом". Работаю я в рц и могу сказать, что действительно Хоум собирает самых лучших специалистов. Конечно, всегда бывают недочеты, плюсы и минусы в работе, но ведь это рабочие моменты и они всегда решаются. Очень радует, что наш банк активно развивается благодаря долгосрочным отношениям как с клиентами, так и с сотрудниками (сейчас очень много банков "живущих" на стажерах, с ужасной текучкой кадров; очень радует, что наш банк заинтересован в каждом сотруднике). Коллеги удачи всем "На пути к Олимпу". Спасибо, Галина, за Вашу заботу и за то, что я работаю в команде профессионалов!
|
0
viktori1241.91 • сотрудник
31.08.2012 23:09
|
Ответ банка:
Здравствуйте,
Спасибо Вам за теплый отзыв о Банке. Я рада, что вам нравится работать в Хоум Кредите, и мне очень приятно, что Вы чувствуете заинтересованность Банка в Вас – ведь именно к этому мы и стремимся!
Успехов Вам и новых профессиональных достижений!
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.