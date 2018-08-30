Добрый день. Очень было интересно читать отзывы коллег, действительно складывается впечатление, что Хоум Кредит большая дружная семья. Мне даже захотелось поделиться своими впечатлениями! Работаю в ХКФ я не так давно и, если честно, работая в другом ком. банке зарекалась, что я готова работать где угодно, но не в Хоме... как говорится никогда не говори никогда, вот я тут, и не понимаю почему я не оказалась здесь раньше?! Многие уже писали о том, что желание работать и позитивный настрой у них появились после первого собеседования с доброжелательными, грамотными специалистами, со мной произошла такая же история, но на стадии обучения. Уж очень мне понравилась девушка, которая обучала нас, возможно, тут еще сработал психологический момент, который меня расположил к ней, она очень похожа на мою НГП на предыдущем месте работы, а так как там у меня сложились очень хорошие отношения с руководством, я решила, что и тут мой "дом". Работаю я в рц и могу сказать, что действительно Хоум собирает самых лучших специалистов. Конечно, всегда бывают недочеты, плюсы и минусы в работе, но ведь это рабочие моменты и они всегда решаются. Очень радует, что наш банк активно развивается благодаря долгосрочным отношениям как с клиентами, так и с сотрудниками (сейчас очень много банков "живущих" на стажерах, с ужасной текучкой кадров; очень радует, что наш банк заинтересован в каждом сотруднике). Коллеги удачи всем "На пути к Олимпу". Спасибо, Галина, за Вашу заботу и за то, что я работаю в команде профессионалов!