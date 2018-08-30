Доброго времени суток всем! Вообще-то, я человек не злопамятный, но точно знаю, что обязана поделиться и, возможно, смогу кого-то предостеречь от неверного шага, а именно: от трудоустройства в Ситибанк.



Около четырех лет я проработала в одном из Питерских отделений на сервисной позиции. В настоящее время уже месяц как уволилась по собственному желанию и нахожусь в поиске работы. Желание уйти было сильным настолько, что уже не было сил ждать, пока найдется подходящая вакансия, чтобы не уходить "в никуда". Поначалу все было неплохо, я работала на входящем потоке клиентов, операционка, сервис, конфликтные клиенты, скандалы. Все как у всех. З/п неплохая, фикс, премий никаких, страховка, отпуск, больничный. Позитивный коллектив, казалось бы, все в одной лодке. Готовы друг другу помогать и поддерживать.



Беда пришла откуда не ждали. Сменилось руководство и все полетело в тар-тарары. Новая метла захотела (вернее, захотел) нереальной экономии и больших доходов. Экономили на всем кроме рекламы. Но главное - экономили за счет сотрудников. Вам когда-нибудь повышали зарплату на 800 рублей за год? А в Ситибанке это нормальная практика, еще и спасибо надо сказать. Здесь выигрывают лишь те, кто строит из себя фанатичного патриота, преданного своей работе, и поддерживая с энтузиазмом любые изменения, даже голод и 25-часовой рабочий график. Иными словами те, кто лижет начальству сами знаете что. Тогда будет вам и премия, и награждение "лучший сотрудник банка", и всеобщее уважение. А если вы, как нормальный человек имеете право (а вы имеете, у нас в стране свобода слова) сказать свое мнение относительно происходящего хаоса, сидите и ждите, ситуация не изменится у вас еще долгие годы, даже если вы пашете как лошадь. Просто хорошо работать и отлично выполнять свою работу здесь недостаточно. Никто никогда не заметит.



На позицию, на которой раньше сотрудники получали по "полтиннику" (в 2008 году), сейчас приглашают работать за 35 тысяч. Какая инфляция? Вы же в такой банк устраиваетесь, спасибо скажите! К слову сказать, те, кого все же повысили, и по идее они должны получать новый оклад согласно штатному расписанию, месяцами сидят на старом окладе. Это горькая правда. Это вопиющая несправедливость. Политика банка такова, что оклад могут увеличить только в определенное время (зимой), а в другое время "это технически невозможно". К слову сказать, зимой оклад действительно увеличивают (по документам или еще где), но реально эти деньги вы увидите только весной. И прошедшие на новой позиции месяцы ВАМ НИКТО НЕ КОМПЕНСИРУЕТ. Интересно, что сказала бы трудовая инспекция по этому поводу? Это печальные реальные примеры из жизни моих коллег.



За годы, что я проработала, круг моих обязанностей увеличился вчетверо (за счет сокращения нескольких отделов, а работу перекинули на нас, делать-то некому, а делать надо), зарплата - в 1,5 раза. Здесь принято считать, что возможности человеческие резиновые и постоянно подкидываю еще и еще, словно хотят узнать как долго ты выдержишь. Скажу сразу - многие не выдержали. До меня доходили страшные истории об истерических припадках моих бывших коллег, когда у людей от усталости сдавали не только нервы, но и здоровье. Но нашлись и те, кто выдержал. И будет выдерживать и дальше только от страха потерять работу и что-то изменить в своей жизни. Здесь, как в секте, прочно вбивают в голову, что это лучший работодатель на земле и больше вы никому не нужны. Если вы работаете на износ, но не нравитесь по-человечески руководителю, вам быстро "пришьют дело" и уволят "по собственному", чтобы никому не было обидно. А жаловаться в отдел кадров нет смысла - ведь там работают подружки вашей невменяемой руководительницы. Это опять же реальные истории из жизни как минимум трех моих бывших коллег.



И много еще чего. Американское отношение к русским коллегам. И русское отношение работников к клиентам. Полный хаос, произвол и беспредел. Экономия за счет рядовых сотрудников. Я лишь хочу предостеречь. Вас возьмут, но не на те деньги, что первоначально обещали, и не верьте, если скажут, что подобная должность не предусматривает большего оклада. Еще как предусматривает. Если вы устраиваетесь на продающую позицию, будьте готовы к нереальным планом продаж и существенным денежным штрафам за ерундовые ошибки, даже не ваши - а ваших коллег. Это здесь тоже нормально. Если вы сервисный сотрудник, приготовьтесь к тому, что вас постоянно будут дергать на другие отделения - в рабочее время или в ваш выходной. Так же будьте готовы к тому, что переработки вам никто не оплатит. А они будут. Ах, да! И корпоратив! Какой корпоратив, о чем вы? Кто вам что оплатит? Нет, ну если хотите, скиньтесь сами с коллегами по 2000 тысячи рублей (как минимум) и, наверно, вы куда-нибудь сходите. Если у вас будут лишние 2 тысячи...