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избранный отзыв Как это было, или правда о работе в Ситибанке плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброго времени суток всем! Вообще-то, я человек не злопамятный, но точно знаю, что обязана поделиться и, возможно, смогу кого-то предостеречь от неверного шага, а именно: от трудоустройства в Ситибанк.

Около четырех лет я проработала в одном из Питерских отделений на сервисной позиции. В настоящее время уже месяц как уволилась по собственному желанию и нахожусь в поиске работы. Желание уйти было сильным настолько, что уже не было сил ждать, пока найдется подходящая вакансия, чтобы не уходить "в никуда". Поначалу все было неплохо, я работала на входящем потоке клиентов, операционка, сервис, конфликтные клиенты, скандалы. Все как у всех. З/п неплохая, фикс, премий никаких, страховка, отпуск, больничный. Позитивный коллектив, казалось бы, все в одной лодке. Готовы друг другу помогать и поддерживать.

Беда пришла откуда не ждали. Сменилось руководство и все полетело в тар-тарары. Новая метла захотела (вернее, захотел) нереальной экономии и больших доходов. Экономили на всем кроме рекламы. Но главное - экономили за счет сотрудников. Вам когда-нибудь повышали зарплату на 800 рублей за год? А в Ситибанке это нормальная практика, еще и спасибо надо сказать. Здесь выигрывают лишь те, кто строит из себя фанатичного патриота, преданного своей работе, и поддерживая с энтузиазмом любые изменения, даже голод и 25-часовой рабочий график. Иными словами те, кто лижет начальству сами знаете что. Тогда будет вам и премия, и награждение "лучший сотрудник банка", и всеобщее уважение. А если вы, как нормальный человек имеете право (а вы имеете, у нас в стране свобода слова) сказать свое мнение относительно происходящего хаоса, сидите и ждите, ситуация не изменится у вас еще долгие годы, даже если вы пашете как лошадь. Просто хорошо работать и отлично выполнять свою работу здесь недостаточно. Никто никогда не заметит.

На позицию, на которой раньше сотрудники получали по "полтиннику" (в 2008 году), сейчас приглашают работать за 35 тысяч. Какая инфляция? Вы же в такой банк устраиваетесь, спасибо скажите! К слову сказать, те, кого все же повысили, и по идее они должны получать новый оклад согласно штатному расписанию, месяцами сидят на старом окладе. Это горькая правда. Это вопиющая несправедливость. Политика банка такова, что оклад могут увеличить только в определенное время (зимой), а в другое время "это технически невозможно". К слову сказать, зимой оклад действительно увеличивают (по документам или еще где), но реально эти деньги вы увидите только весной. И прошедшие на новой позиции месяцы ВАМ НИКТО НЕ КОМПЕНСИРУЕТ. Интересно, что сказала бы трудовая инспекция по этому поводу? Это печальные реальные примеры из жизни моих коллег.

За годы, что я проработала, круг моих обязанностей увеличился вчетверо (за счет сокращения нескольких отделов, а работу перекинули на нас, делать-то некому, а делать надо), зарплата - в 1,5 раза. Здесь принято считать, что возможности человеческие резиновые и постоянно подкидываю еще и еще, словно хотят узнать как долго ты выдержишь. Скажу сразу - многие не выдержали. До меня доходили страшные истории об истерических припадках моих бывших коллег, когда у людей от усталости сдавали не только нервы, но и здоровье. Но нашлись и те, кто выдержал. И будет выдерживать и дальше только от страха потерять работу и что-то изменить в своей жизни. Здесь, как в секте, прочно вбивают в голову, что это лучший работодатель на земле и больше вы никому не нужны. Если вы работаете на износ, но не нравитесь по-человечески руководителю, вам быстро "пришьют дело" и уволят "по собственному", чтобы никому не было обидно. А жаловаться в отдел кадров нет смысла - ведь там работают подружки вашей невменяемой руководительницы. Это опять же реальные истории из жизни как минимум трех моих бывших коллег.

И много еще чего. Американское отношение к русским коллегам. И русское отношение работников к клиентам. Полный хаос, произвол и беспредел. Экономия за счет рядовых сотрудников. Я лишь хочу предостеречь. Вас возьмут, но не на те деньги, что первоначально обещали, и не верьте, если скажут, что подобная должность не предусматривает большего оклада. Еще как предусматривает. Если вы устраиваетесь на продающую позицию, будьте готовы к нереальным планом продаж и существенным денежным штрафам за ерундовые ошибки, даже не ваши - а ваших коллег. Это здесь тоже нормально. Если вы сервисный сотрудник, приготовьтесь к тому, что вас постоянно будут дергать на другие отделения - в рабочее время или в ваш выходной. Так же будьте готовы к тому, что переработки вам никто не оплатит. А они будут. Ах, да! И корпоратив! Какой корпоратив, о чем вы? Кто вам что оплатит? Нет, ну если хотите, скиньтесь сами с коллегами по 2000 тысячи рублей (как минимум) и, наверно, вы куда-нибудь сходите. Если у вас будут лишние 2 тысячи...
audrey81бывший сотрудник
02.09.2012 21:07
6 комментариев
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Leximo
03.09.2012 08:32
Ну...раз 4 года выдержали-не так все и плохо было, я думаю... smile;) Я сам прошел Сити и точно могу сказать, что там платят всегда и тем, кто работает, а кто не работает-тому не платят!
Morfius
03.09.2012 08:40
Мда. Банк новый, а история старая.
"До меня доходили страшные истории об истерических припадках моих бывших коллег, когда у людей от усталости сдавали не только нервы, но и здоровье."
Остается только подивиться на этих людей. Ну зачем же доводить до такого???? Люди - мазохисты совсем?
В Питере работу найти проблема что-ли?
b@w
03.09.2012 13:36
Я думала, что ситуация в рязанском офисе - это только рязанская особенность. Увы и ах! Все тоже самое и с размером повышения з/п на 800 р. за год, за которое нужно быть благодарным smile:gramercy: , и с оплатой корпоратива (хотя таковым его уже сложно назвать, сами скинулись и пошли), и с повышением з/п в связи с переходом на новую должность, и т.д. и т.п. smile:gramercy:
audrey81
Автор отзыва
03.09.2012 22:54
Leximo, я никогда не отлынивала от работы, и никогда не перекладывала свои обязанности на чужие плечи. Помимо этого я сидела на голом окладе, повлиять на увеличение этой суммы было не в моей власти. Возможно, Вы работали на продающей позиции... А знаете ли Вы, что сейчас на продающей позиции можно потерять около 30% премии за то, что не проставил дату на одном листочке из сотни, которые ты заверяешь? Вам это не кажется абсурдом? И планы забудьте те, которые были даже два года назад. Много продающих сотрудников ушло задолго до меня, потому что продуктов нормальных нет, чтобы предлагать, а условия и прессинг нереальный. Хорошо продвигаются только те, кто дружит с руководством. Хотя здесь вынуждена признать, что такая политика не только в Ситибанке.
Zak Stevens
20.09.2012 10:30
Многое из вышесказанного можно отнести к большинству банков. Сити - не более не менее такой же как и все его конкуренты, в том числе и для сотрудников. Не понимаю, че так надрываться, у Вас audrey81, должно быть это первое место работы? Не обольщайтесь - в скором будущем Вы будете вспоминать этот банк как самое лучшее место работы (ну или одно из них smile:) ).
По собственному опыту смею заверить Вас, что хороших сотрудников "продажных" подразделений так легко на улицу не отпускают, что-то все-таки Вы сделали (или не сделали smile;)) не так.
Желаю Вам скорейшего трудоустройства!

PS: при чем здесь корпоративы? Вы о них прочли в трудовом договоре?

Изменено: Zak Stevens - 20.09.2012 10:31
sila misli
26.09.2013 20:44
Цитата
Здесь выигрывают лишь те, кто строит из себя фанатичного патриота, преданного своей работе, и поддерживая с энтузиазмом любые изменения, даже голод и 25-часовой рабочий график. Иными словами те, кто лижет начальству сами знаете что. Тогда будет вам и премия, и награждение "лучший сотрудник банка", и всеобщее уважение. А если вы, как нормальный человек имеете право (а вы имеете, у нас в стране свобода слова) сказать свое мнение относительно происходящего хаоса, сидите и ждите, ситуация не изменится у вас еще долгие годы, даже если вы пашете как лошадь.
помнится, как на одном месте работы у нас была столовая, где из ряда вон плохо стали готовить в один момент. Рабочие столовой из стран ближнего зарубежья грубили, недокладывали, позволяли себе невежливость и вообще чувствовали себя в этой несчастной столовой хозяевами жизни. В общем распустились. Люди стали поголовно травиться, а один сотрудник нашел длинный кусок прозрачной обертки в салате, сфоткал это и написал отчет на общую рассылку. Все коллективно возмутились, руководство увидело, наконец, что в столовой проблема. Стали там собирать мнения, пытаться что-то реформировать. В общем проблема была не надуманная. Я однажды тоже отравилась на работе... Уже после того вопиющего письма с фотками) На следующий день между делом сказала коллеге из другого отдела, а она мне "да вот мы все жалуемся что плохо кормят, а на самом деле, у всех у самих желудки больные, сами виноваты что мы травимся, я вот сколько кушаю мне нормально, я не травлюсь а другие пусть ищут проблемы в своем здоровье". Просто ноу комментс) Оказалось она там уже лет 300 работает и фанатеет от компании, тк бесплатные обеды и дмс это самое лучшее, что с ней было за всю ее трудовую карьеру. Одним словом, пока есть такие зомбированные люди, остальные на их фоне всегда будут казаться нытиками и привередами. Если тебя что-то не устраивает - иди отсюда. Всегда останутся люди, которые будут делать тройной объем, терпеть все лишения, хвалить компанию вопреки всему и соглашаться на все.

Изменено: sila misli - 26.09.2013 20:46
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