Взяться за клавиатуру сподвигли последние (не)печатные новости из мониторинга событий о банке. В том, что МДМ режет кадры и его сотрудникам придется работать больше за меньшие деньги, подробно описано здесь: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4030584, и здесь: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4030590.



О коллективе: неплохой, проверенный многолетним опытом и абсолютно адаптированный к фриковатому руководству, сложнее бывает начальникам. Так, если тебя не перевели на руководителя направления процессноориентированного клиентоемкого и, безусловно, высокомаржинального обслуживания, это тонкий намек на сокращение. Но... потеряно не всё! Съешь своего "неэффективного" коллегу и останься - девиз новой "команды профессионалов".



О соцпакете: доплаты отпусков, больничных и т.п вещей в летний сезон отправили в отставку до светлых времен, оказалось, что это было право, а не обязанность банка, вот ведь бедный натерпелся, столько навыплачивал почем зря..



О руководстве: жжет. В декабре 2010 создается новый Коллекторский фонд МДМ, сфокусированный на повышение доходности в работе с проблемными активами:

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=2588448



А вот спустя 1,5 года новый перл, простите, фонд № 2: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4050730. Цитата "Фонд будет работать как своеобразный коллектор и получит прибыль от этой деятельности»". Внимание, вопрос: кто-то верит, что акционер снова дал деньги для списания токсичных активов? И я нет. Компетентные органы найдут источник финансирования.



Однако ж, регламент: общий комфорт подошел к концу. Уволился, будущее в Ваших руках, не позволяйте манипулировать собой недалеким людям. Выбор за Вами!