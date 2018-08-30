Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|MDM Declines
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Взяться за клавиатуру сподвигли последние (не)печатные новости из мониторинга событий о банке. В том, что МДМ режет кадры и его сотрудникам придется работать больше за меньшие деньги, подробно описано здесь: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4030584, и здесь: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4030590.
О коллективе: неплохой, проверенный многолетним опытом и абсолютно адаптированный к фриковатому руководству, сложнее бывает начальникам. Так, если тебя не перевели на руководителя направления процессноориентированного клиентоемкого и, безусловно, высокомаржинального обслуживания, это тонкий намек на сокращение. Но... потеряно не всё! Съешь своего "неэффективного" коллегу и останься - девиз новой "команды профессионалов".
О соцпакете: доплаты отпусков, больничных и т.п вещей в летний сезон отправили в отставку до светлых времен, оказалось, что это было право, а не обязанность банка, вот ведь бедный натерпелся, столько навыплачивал почем зря..
О руководстве: жжет. В декабре 2010 создается новый Коллекторский фонд МДМ, сфокусированный на повышение доходности в работе с проблемными активами:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=2588448
А вот спустя 1,5 года новый перл, простите, фонд № 2: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4050730. Цитата "Фонд будет работать как своеобразный коллектор и получит прибыль от этой деятельности»". Внимание, вопрос: кто-то верит, что акционер снова дал деньги для списания токсичных активов? И я нет. Компетентные органы найдут источник финансирования.
Однако ж, регламент: общий комфорт подошел к концу. Уволился, будущее в Ваших руках, не позволяйте манипулировать собой недалеким людям. Выбор за Вами!
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tempesta • бывший сотрудник
03.09.2012 18:46
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Насчет руководства - их не надо кусать, их уже укусили, ждем полнолуния..... Рейтинг Moody’s присвоил депозитному рейтингу МДМ-банка оценку до «негативного».
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/06/07/fin...9984055912.
Снижение кредитного портфеля, заработных плат, снижение капитала и прибыли. Смотрите цифры....И чего Вы от них ждете, пришла команда падальщиков, нужно отыграть свою нужность, Вы правильно написали - собственник не даст денег на токсичные активы. А источники какие - ЦБ или депозиты бабушек привлечь с привлекательной ставкой, пока АСВ не сунулся с вопросами? Думается, второе, ну, а там, посмотрим, на ...островах, острова располагают к размышлениям.
Ладно, тут один мой клиент спрашивает (убийственно- расстроенный): - "Как мне понять логику этого банка?".
- Да, никак, - отвечаю ему я, - просто отключите логику.
А на самом деле - логика- то есть- снизить издержки и спасти кантору на три буквы (выкачать активы из депозитов). А Вы удивляетесь - почему так происходит. Вы бы влетели в такие висяки - так же думать стали бы.
Ладно, удачи всем на новых местах. Как говорится - "через три банка встретимся".
Изменено:
Про невыплату отпускных не слышал.
Была сто лет назад доплата к отпускным, если отпускные, рассчитанные на основании средней ЗП, меньше текущей ЗП (когда ежегодно повышали ЗП, это случалось), так её ещё Урса отменила. Опять же, право, а не обязанность банка...
Tempesta, cоскучились уже по Вам
А вы видели туалетную бумагу в туалетах МДМ??? это ж хуже, чем в Шереметьево! или даже хуже, чем в захудалых барах российских провинций! такого давно в приличных офисах Москвы не вывешивают;))! Еще год назад бумага была покачественней а про соцпакет = даже не напоминайте! примитивная медстраховка, даже частичной компенсации за обеды - нет и в помине, экономия на всем! и о чем это говорит? о том, что помирает банк с его новой командой = попытка вдохнуть воздух, не успев полностью погрузиться под воду Это называется - оптимизация. А про "команду падальщиков" (от thunder decline) - посмеялся от души
Насчет больничных пособий - обратимся к документам - http://www.hrmaximum.ru/articles/labor_law/.. ./173/ - зависит от стажа, но нулевой оплаты не может быть.
Теперь второе - оплата отпускных - http://www.audit-it.ru/articles/accou...45086.html. Это - для примера.
Оплата отпускных и больничных (прочтите 5 минут!) это - обязанность в соответствии с ТК РФ, а не право данного банка. Есть, черт возьми, Трудовой Кодекс РФ, есть трудовая инспекция, если не бороться за свои права, ну, пошлют тогда Вас. А права Ваши надо знать. И еще есть суд, чего Отдел кадров банка на три буквы очень боится (проходили - знаем!).
Мой предыдущий отзыв по борьбе с данным банком стерли и пишу снова, итак, если Вы спокойно, четко и со ссылками на законодательство (привела выше) дадите понять в отделе кадров, что судиться Вы будете и судиться - в соответствии со статьями такими- то по ТК РФ, уж, поверьте мне, на уступки они пойдут.
Удачи, лично я этот банк "построила", чего и Вам желаю, а бояться нечего.
"Если не знаешь как поступить -действуй по - закону".
Насчет бумаги - ей- Богу, наболело, nuvaskchertu, был у нас в одно время "оптимизатор" расходов, товарищ Д. (уволился - не выдержал), ну так вот, спрашиваю я его: "Все понятно, бумаги нет, ксероксы не работают, уже четвертый год не работают ксероксы на четвертом этаже, ну, скажите мне, товарищ Д., почему, черт возьми, у нас отсутствует туалетная бумага, Вы можете это объяснить? "
И товарищ Д. долго дышал в трубку. И , вдруг, неожиданно пробормотал:
"Оптимизация банковских расходов не дается легко....".
Комментарии я оставляю на суд публики. Сказать мне нечего.
Изменено:
Читайте пожалуйста мои посты внимательнее.
Никто не оспаривет обязательность оплаты отпускных и больничных.
Но ДОплата к отпускным и больничным сверх уровня, установленного законодательством есть право банка, а не обязанность.
я вот тоже с курением борюсь в офисе и всех на улицу на 50м чтобы и рядом не было - это тоже плохо по вашему? нарушение прав человека и т.п.? мне неприятно общаться с ходячими "пепельницами", хотят курить - до и после работы и в обед, чай попить 20мин *2раза в течении дня, никаких нарушений согласно ТК. При приеме на работу в приоритете некурящие) а еще прививки от гриппа оплачиваю, а то мода по осени болеть по две недели минимум и ходить чихать и кашлять и считать себя бедными и заражать всех кругом и им глубоко начхать на окружающих, про закаливание все давно уже забыли и как выглядит гриф в зале и что такое бег, велик и лыжи
эмоции - но где так, я ищу возможность а не повод.
Marks&E , вынесла я в отдельную тему размышления касательно руководства и системы руководства. Вы подняли очень интересную тему, честно говоря, на мой взгляд.