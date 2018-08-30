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MDM Declines не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Взяться за клавиатуру сподвигли последние (не)печатные новости из мониторинга событий о банке. В том, что МДМ режет кадры и его сотрудникам придется работать больше за меньшие деньги, подробно описано здесь: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4030584, и здесь: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4030590.

О коллективе: неплохой, проверенный многолетним опытом и абсолютно адаптированный к фриковатому руководству, сложнее бывает начальникам. Так, если тебя не перевели на руководителя направления процессноориентированного клиентоемкого и, безусловно, высокомаржинального обслуживания, это тонкий намек на сокращение. Но... потеряно не всё! Съешь своего "неэффективного" коллегу и останься - девиз новой "команды профессионалов".

О соцпакете: доплаты отпусков, больничных и т.п вещей в летний сезон отправили в отставку до светлых времен, оказалось, что это было право, а не обязанность банка, вот ведь бедный натерпелся, столько навыплачивал почем зря..

О руководстве: жжет. В декабре 2010 создается новый Коллекторский фонд МДМ, сфокусированный на повышение доходности в работе с проблемными активами:
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=2588448

А вот спустя 1,5 года новый перл, простите, фонд № 2: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=4050730. Цитата "Фонд будет работать как своеобразный коллектор и получит прибыль от этой деятельности»". Внимание, вопрос: кто-то верит, что акционер снова дал деньги для списания токсичных активов? И я нет. Компетентные органы найдут источник финансирования.

Однако ж, регламент: общий комфорт подошел к концу. Уволился, будущее в Ваших руках, не позволяйте манипулировать собой недалеким людям. Выбор за Вами!
tempestaбывший сотрудник
03.09.2012 18:46
17 комментариев
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Thunder decline
03.09.2012 23:24
Привет, tempesta, рада, что ты уволился, давно ждала, когда терпение твое кончится. Часть отзывов стерли, возможно сотрут и этот. Оптимизация банковского персонала и заработных плат (написал - уже и больничные и отпускные не платят, ну, привет Трудовому Кодексу РФ! Ну, извернулись, и трудовая инспекция по ним плачет...) наконец- то дала возможность конторе на три буквы купить ластики и стереть ненужные отзывы на данном сайте (ладно, модератор, шучу, smile:D, это так, намек на цензуру, ну правда ведь, режете не по - детски отзывы...) .
Насчет руководства - их не надо кусать, их уже укусили, ждем полнолуния..... Рейтинг Moody’s присвоил депозитному рейтингу МДМ-банка оценку до «негативного».
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/06/07/fin...9984055912.
Снижение кредитного портфеля, заработных плат, снижение капитала и прибыли. Смотрите цифры....И чего Вы от них ждете, пришла команда падальщиков, нужно отыграть свою нужность, Вы правильно написали - собственник не даст денег на токсичные активы. А источники какие - ЦБ или депозиты бабушек привлечь с привлекательной ставкой, пока АСВ не сунулся с вопросами? Думается, второе, ну, а там, посмотрим, на ...островах, острова располагают к размышлениям.
Ладно, тут один мой клиент спрашивает (убийственно- расстроенный): - "Как мне понять логику этого банка?".
- Да, никак, - отвечаю ему я, - просто отключите логику.
А на самом деле - логика- то есть- снизить издержки и спасти кантору на три буквы (выкачать активы из депозитов). А Вы удивляетесь - почему так происходит. Вы бы влетели в такие висяки - так же думать стали бы.
Ладно, удачи всем на новых местах. Как говорится - "через три банка встретимся".


Изменено: Thunder decline - 03.09.2012 23:52
JM_
04.09.2012 09:45
Доплата к больничным до уровня средней ЗП действительно право, а не обязанность банка. Хочет- платит, хочет - нет, к чему обижаться?
Про невыплату отпускных не слышал.
Была сто лет назад доплата к отпускным, если отпускные, рассчитанные на основании средней ЗП, меньше текущей ЗП (когда ежегодно повышали ЗП, это случалось), так её ещё Урса отменила. Опять же, право, а не обязанность банка...
nuvaskchertu
04.09.2012 21:23
Сотрут, сотрут и этот отзыв smile:) а кто их стирает, кстати??
Tempesta, cоскучились уже по Вам smile:)
А вы видели туалетную бумагу в туалетах МДМ??? это ж хуже, чем в Шереметьево! или даже хуже, чем в захудалых барах российских провинций! такого давно в приличных офисах Москвы не вывешивают;))! Еще год назад бумага была покачественней smile:) а про соцпакет = даже не напоминайте! примитивная медстраховка, даже частичной компенсации за обеды - нет и в помине, экономия на всем! и о чем это говорит? о том, что помирает банк с его новой командой = попытка вдохнуть воздух, не успев полностью погрузиться под воду smile;) Это называется - оптимизация. А про "команду падальщиков" (от thunder decline) - посмеялся от души smile;)
Thunder decline
05.09.2012 01:54
http://www.banki.ru/news/bankpress/?i...id=4156851 - ну, наконец и это случилось, а децентрализованная шведская модель Хендельсбанка плачет... ох, плачет. . Сначала рассредотачивались по филиалам, теперь собираться будем в центральном офисе. Представляю, какая беготня начнется в очередным распределением должностей в ЦО. Товарищи, надо, успеть!!! Последняя новость (без сарказма), - по-моему, единственно правильное решение на последние несколько лет.
Насчет больничных пособий - обратимся к документам - http://www.hrmaximum.ru/articles/labor_law/.. ./173/ - зависит от стажа, но нулевой оплаты не может быть.
Теперь второе - оплата отпускных - http://www.audit-it.ru/articles/accou...45086.html. Это - для примера.
Оплата отпускных и больничных (прочтите 5 минут!) это - обязанность в соответствии с ТК РФ, а не право данного банка. Есть, черт возьми, Трудовой Кодекс РФ, есть трудовая инспекция, если не бороться за свои права, ну, пошлют тогда Вас. А права Ваши надо знать. И еще есть суд, чего Отдел кадров банка на три буквы очень боится (проходили - знаем!).
Мой предыдущий отзыв по борьбе с данным банком стерли и пишу снова, итак, если Вы спокойно, четко и со ссылками на законодательство (привела выше) дадите понять в отделе кадров, что судиться Вы будете и судиться - в соответствии со статьями такими- то по ТК РФ, уж, поверьте мне, на уступки они пойдут.
Удачи, лично я этот банк "построила", чего и Вам желаю, а бояться нечего.
"Если не знаешь как поступить -действуй по - закону".
Насчет бумаги - ей- Богу, наболело, nuvaskchertu, был у нас в одно время "оптимизатор" расходов, товарищ Д. (уволился - не выдержал), ну так вот, спрашиваю я его: "Все понятно, бумаги нет, ксероксы не работают, уже четвертый год не работают ксероксы на четвертом этаже, ну, скажите мне, товарищ Д., почему, черт возьми, у нас отсутствует туалетная бумага, Вы можете это объяснить? "
И товарищ Д. долго дышал в трубку. И , вдруг, неожиданно пробормотал:
"Оптимизация банковских расходов не дается легко....".
Комментарии я оставляю на суд публики. Сказать мне нечего.

Изменено: Thunder decline - 05.09.2012 02:11
JM_
05.09.2012 09:38
Thunder decline[B]
Читайте пожалуйста мои посты внимательнее.
Никто не оспаривет обязательность оплаты отпускных и больничных.
Но ДОплата к отпускным и больничным сверх уровня, установленного законодательством есть право банка, а не обязанность.
Marks&E
05.09.2012 10:52
2TD - смешно просто, не на бумагу надо смотреть, вам за работу деньгу плОтят...
я вот тоже с курением борюсь в офисе и всех на улицу на 50м чтобы и рядом не было - это тоже плохо по вашему? нарушение прав человека и т.п.? мне неприятно общаться с ходячими "пепельницами", хотят курить - до и после работы и в обед, чай попить 20мин *2раза в течении дня, никаких нарушений согласно ТК. При приеме на работу в приоритете некурящие) а еще прививки от гриппа оплачиваю, а то мода по осени болеть по две недели минимум и ходить чихать и кашлять и считать себя бедными и заражать всех кругом и им глубоко начхать на окружающих, про закаливание все давно уже забыли и как выглядит гриф в зале и что такое бег, велик и лыжи
эмоции - но где так, я ищу возможность а не повод.
Thunder decline
05.09.2012 14:15
Marks&E, я тоже против курения, за велик и за лыжи. smile:D . Только это дело каждого. По мне - да пусть хоть на ушах стоят, лишь бы приносили прибыль и доход подразделению. А если увлечения, опоздания, чаепития и пр. сотрудников ведут к висякам и убыткам - вот тут я с Вами соглашусь - гнать метлой. А если сотрудник приходит вовремя и восемь часов изображает АЖП (активную жизненную позицию), а итог его деятельность - ноль клиентов и ноль прибыли, извините, вот такого я выгоню в первую очередь. Мне бойцы нужны, а не имитаторы лояльности и послушности с нулевым доходом. И еще, руководителя в первую очередь характеризует его команда, и тут любой руководитель сталкивается с проблемой - либо набрать послушных, смотрящих тебе в рот (они же тебя и потопят в критический момент), либо набрать сильных, даже сильнее себя, которые подставят плечо, но критиковать и указывать на твои ошибки будут постоянно (раздражает, зато именно такие и строят бизнес). Marks&E, честно, интересную тему Вы подняли.
Thunder decline
05.09.2012 19:54

Marks&E , вынесла я в отдельную тему размышления касательно руководства и системы руководства. Вы подняли очень интересную тему, честно говоря, на мой взгляд.
nuvaskchertu
05.09.2012 23:35
Деньги нам плОтят в любом месте, куда ты трудоустраиваешься, а такой туалетной бумаги еще нигде не встречалось, ни в одном офисе солидных (или даже почти солидных) организаций smile:))) ну, если только на павелецком вокзале, куда бомжи заходят..... и это не мелочь, это можно сказать - лицо smile:) Но данный банк на солидность никак не тянет. Обстановка гнетущая, аура у этого места - негативная.
tempesta
Автор отзыва
07.09.2012 12:38
Всё-же отличаются русские от североамериканцев. smile;) Вот и Игорь Кузин не исключение: демократия дозволительна для граждан другого полушария, а комментировать вопросы сотрудников и общественности, это - к царю не приставать, он даже службу PR облегчил, - к чему заморачиваться. По вопросу туалетной бумаги smile:D , ожидаем соответствующие иски к Банку от сотрудников, которые заработали геморрой, используя данный санитарно-гигиенический материал в непростых трудовых условиях переработок. smile:o
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