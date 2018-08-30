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Вопрос по ЗП коллегам не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в контактном центре с октября 2011 года. Обслуживаю все тематики. Зарплата как была на испытательном сроке - так и осталась без изменений. Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-то с подобным сталкивался? Через главных не получается решить вопрос. Кто-то может предложить идеи? Вообще, интересно ваше мнение, коллеги, как вам нравится или не нравится работать в Сбере, какие плюсы кроме кредитования еще есть? Как вы решаете вопросы с з/п?
Заранее спасибо.
Причуда • сотрудник
04.09.2012 11:01
15 комментариев
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Morfius
04.09.2012 13:32
А когда туда устраивались, вам что сказали по поводу зп на испытательном сроке?
Причуда
Автор отзыва
04.09.2012 14:37
когда устраивалась - 11300 оклад, с повышением до 12800 после испытательного (спустя 2 месяца). Потом сказали, что повышение раз в квартал происходит. Терпеливо подождала. Затем сказали, что пишется служебная записка и все. И никто ничего внятного ответить не может
LoveLean
04.09.2012 14:56
....Кто-то может предложить идеи?....

На "бирже идей" не искали?
exsberwik
04.09.2012 15:15
Кто сказал то? Обычно руководитель решает этот вопрос! Как решить? Требовать!
Причуда
Автор отзыва
04.09.2012 17:38
Тут про биржу идей было достойное высказывание)
тут уж скорее биржа труда поможет....
вижу, что не у одной меня такие проблемы
Инкогнито_Иванова
04.09.2012 19:38
А какие сейчас плюсы в кредитовании для сотрудников?
Александер666
04.09.2012 23:01
Инкогнито_Иванова

Убрали как всё уже неделю назад, но человек же в прошлом году устраивался?
Big Al
05.09.2012 08:23
А вы сами подумайте, зачем вам повышать зарплату если вы и за эту работаете уже год.
Был в подобной ситуации на первой работе сразу после института, сначала 3 месяца, потом после нового года, потом с апреля, а потом я уволился.

Изменено: Big Al - 05.09.2012 08:26
Причуда
Автор отзыва
07.09.2012 13:04
Действительно зачем))
Я подумываю о новой работе, уже в поиске
krainov67
10.09.2012 22:14
Причуда! Везде хорошо где нас нет. А если по делу, какой у Вас оклад понятно, а вот какой у Вас доход?
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