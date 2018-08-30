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|Вопрос по ЗП коллегам
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работаю в контактном центре с октября 2011 года. Обслуживаю все тематики. Зарплата как была на испытательном сроке - так и осталась без изменений. Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-то с подобным сталкивался? Через главных не получается решить вопрос. Кто-то может предложить идеи? Вообще, интересно ваше мнение, коллеги, как вам нравится или не нравится работать в Сбере, какие плюсы кроме кредитования еще есть? Как вы решаете вопросы с з/п?
Заранее спасибо.
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Причуда • сотрудник
04.09.2012 11:01
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На "бирже идей" не искали?
тут уж скорее биржа труда поможет....
вижу, что не у одной меня такие проблемы
Убрали как всё уже неделю назад, но человек же в прошлом году устраивался?
Был в подобной ситуации на первой работе сразу после института, сначала 3 месяца, потом после нового года, потом с апреля, а потом я уволился.
Изменено:
Я подумываю о новой работе, уже в поиске