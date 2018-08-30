Работаю в контактном центре с октября 2011 года. Обслуживаю все тематики. Зарплата как была на испытательном сроке - так и осталась без изменений. Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-то с подобным сталкивался? Через главных не получается решить вопрос. Кто-то может предложить идеи? Вообще, интересно ваше мнение, коллеги, как вам нравится или не нравится работать в Сбере, какие плюсы кроме кредитования еще есть? Как вы решаете вопросы с з/п?

Заранее спасибо.