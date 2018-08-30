Ответ банка: Здравствуйте,



Читала Ваш отзыв и не понимала: почему такой всплеск эмоций? Всякое в работе случается – все мы люди и можем совершать ошибки.



Простите, а Вы не пробовали в самом Банке (а не на сайте Банки.ру!) узнать к кому можно обратиться в такой ситуации?

Например, задать вопрос своему непосредственному руководителю или коллеге в отделе претензий, куда Вы дозвонились? Или позвонить в Контактный центр на горячую линию и оставить свою претензию? Или, наконец, написать мне?



Вышлите мне, пожалуйста, полную информацию об этом случае, указав свои ФИО, город, а также рассказав, что конкретно произошло. Мой электронный адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru .



С уважением,



Галина Вайсбанд

Вице-президент по управлению персоналом