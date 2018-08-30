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|Некомпетентность горячей линии!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Добрый день, сегодня со мной приключилась интересная история, которая в голове моей не укладывается никак. Расскажу вкратце: клиент передумал пользоваться кредитом, когда договор перешел в статус действующий. Не буду углубляться в принципы оформления отказа с досрочным погашением, думаю, компетентные сотрудники итак должны это знать, но информация, которая является единственным верным вариантом, ВНАГЛУЮ опровергается сотрудниками горячей линии, все как один вводят клиента в заблуждение, вследствие чего возникла путаница. Клиент не верит мне, потому что, цитирую: "Мне уже десять человек сказали, что ваша информация является не верной". Развязка случилась лишь в тот момент, когда мы дозвонились в отдел претензий и уже там молодой человек подтвердил, что тот путь, который я предлагаю, является верным.
Интересная получается ситуация: клиент верит тому, что сказали на горячей линии, потому что ее прямое предназначение консультировать клиентов по интересующим их вопросам. И я прекрасно понимаю своего клиента. Только как понять, с какого потолка берут инфо в горячей линии и куда мне обратиться за комментариями уже с конкретикой по поводу сложившейся ситуации?
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Kashulya • сотрудник
04.09.2012 18:38
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Читала Ваш отзыв и не понимала: почему такой всплеск эмоций? Всякое в работе случается – все мы люди и можем совершать ошибки.
Простите, а Вы не пробовали в самом Банке (а не на сайте Банки.ру!) узнать к кому можно обратиться в такой ситуации?
Например, задать вопрос своему непосредственному руководителю или коллеге в отделе претензий, куда Вы дозвонились? Или позвонить в Контактный центр на горячую линию и оставить свою претензию? Или, наконец, написать мне?
Вышлите мне, пожалуйста, полную информацию об этом случае, указав свои ФИО, город, а также рассказав, что конкретно произошло. Мой электронный адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru .
С уважением,
Галина Вайсбанд
Вице-президент по управлению персоналом
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