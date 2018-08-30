 Добрый день, сегодня со мной приключилась интересная история, которая в голове моей не укладывается никак. Расскажу вкратце: клиент передумал пользоваться кредитом, когда договор перешел в статус действующий. Не буду углубляться в принципы оформления отказа с досрочным погашением, думаю, компетентные сотрудники итак должны это знать, но информация, которая является единственным верным вариантом, ВНАГЛУЮ опровергается сотрудниками горячей линии, все как один вводят клиента в заблуждение, вследствие чего возникла путаница. Клиент не верит мне, потому что, цитирую: "Мне уже десять человек сказали, что ваша информация является не верной". Развязка случилась лишь в тот момент, когда мы дозвонились в отдел претензий и уже там молодой человек подтвердил, что тот путь, который я предлагаю, является верным.
Интересная получается ситуация: клиент верит тому, что сказали на горячей линии, потому что ее прямое предназначение консультировать клиентов по интересующим их вопросам. И я прекрасно понимаю своего клиента. Только как понять, с какого потолка берут инфо в горячей линии и куда мне обратиться за комментариями уже с конкретикой по поводу сложившейся ситуации?