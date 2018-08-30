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Все банки одинаковы положительный голос не засчитан
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Доброе время суток! Я проработала в ОТП банке всего-навсего 5 месяцев, но уверена в том, что уже могу судить о нем, пусть не в целом, только о том, что касается POS-кредитования.
Все было отлично, даже очень... и даже дорогие кредиты этого банка оформлялись мною на раз-два. Но пришло время и сменили мотивацию, естественно, не в выгодную для сотрудников сторону. Разница со старой составляет от 2 до 5 т.р. Ну и как оформлять дальше? Еще дороже? Ну уже не реально, думается, и вроде срок выдерживаешь, и страховки, но в плюс з/п - копейки!
Кроме з/п и высоких процентных ставок не вижу больше! Коллектив отличный, начальство блеск! И если бы все-таки подняли премию, то я бы с удовольствием осталась работать в этом банке. А так... увы, все мы продажны и ищем выгоду!
bugrova.zhanna • сотрудник
04.09.2012 18:41
3 комментария
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tardunge
05.09.2012 21:43
Все-таки я был прав в том, что новая мотивация хуже smile:omg:

Изменено: tardunge - 05.09.2012 21:44
dada20
27.10.2012 00:24
На какую сумму в среднем вы офрмляли в месяц? И сколько процентов от суммы вам идет по новой мотивации?...В нашем регионе по старой мотивации премии сотрудники получали нереально большие
bugrova.zhanna
Автор отзыва
28.10.2012 15:44
в среднем оформляю от 700 000 до 1 000 000. премию ,самую большую начисляли 17 000....при доходности 52 и выдержке страховок и среднего срока! я считаю,что как бы маловато все таки...а по старой мотивации премия была 25000 ...вот она и разница(((( если оформлыть до 500 000 тыс. в месяц,то новая мотивация выгодней и то не на много!! т.к по старой есть ступени.....но если оформляешь больше...то все(((
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