Доброе время суток! Я проработала в ОТП банке всего-навсего 5 месяцев, но уверена в том, что уже могу судить о нем, пусть не в целом, только о том, что касается POS-кредитования.

Все было отлично, даже очень... и даже дорогие кредиты этого банка оформлялись мною на раз-два. Но пришло время и сменили мотивацию, естественно, не в выгодную для сотрудников сторону. Разница со старой составляет от 2 до 5 т.р. Ну и как оформлять дальше? Еще дороже? Ну уже не реально, думается, и вроде срок выдерживаешь, и страховки, но в плюс з/п - копейки!

Кроме з/п и высоких процентных ставок не вижу больше! Коллектив отличный, начальство блеск! И если бы все-таки подняли премию, то я бы с удовольствием осталась работать в этом банке. А так... увы, все мы продажны и ищем выгоду!