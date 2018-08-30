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Доброе время суток! Я проработала в ОТП банке всего-навсего 5 месяцев, но уверена в том, что уже могу судить о нем, пусть не в целом, только о том, что касается POS-кредитования.
Все было отлично, даже очень... и даже дорогие кредиты этого банка оформлялись мною на раз-два. Но пришло время и сменили мотивацию, естественно, не в выгодную для сотрудников сторону. Разница со старой составляет от 2 до 5 т.р. Ну и как оформлять дальше? Еще дороже? Ну уже не реально, думается, и вроде срок выдерживаешь, и страховки, но в плюс з/п - копейки!
Кроме з/п и высоких процентных ставок не вижу больше! Коллектив отличный, начальство блеск! И если бы все-таки подняли премию, то я бы с удовольствием осталась работать в этом банке. А так... увы, все мы продажны и ищем выгоду!
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bugrova.zhanna • сотрудник
04.09.2012 18:41
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