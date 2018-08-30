Здравствуйте! Хочу поведать вам о своем опыте работы в этом банке, может, кому-то пригодится. Сразу хочу сказать, что решила оставить свой отзыв не для того, чтобы сильно обругать или похвалить РОС. Итак...



Пришла я туда сначала на практику будучи ещё наивной студенткой. Тот коллектив, который был тогда, на мой взгляд, был золотой. Был другой начальник, который не давал никому расслабится, при нём все работали! Коллектив меня принял, нашлись общие интересы, мне доверяли не только бумажки разбирать, но и дали попробовать делать ту работу, которою выполняли сотрудники. После практики я сразу же намеревалась устроиться в этот банк. В последний момент нашлась вакансия, правда, в другой ДО. Я приехала на собеседование. Это была моя первая работа, тогда, не зная как должно проходить обычно собеседование, я настолько волновалась, что даже не обратила внимания, что вопросов как таковых про банковские операции, кредиты/вклады, активы/пассивы мне не задали.



Тем не менее, меня взяли на должность кассира-операциониста. И началось. В кассу меня никто сажать и не собирался, меня взяли для опер. зала. Обучала меня девушка, которая в течение 2-х недель должна была уйти. Я всё записывала, ВСЁ! Девушка ушла через 1,5 недели. Я осталась одна на работе с физ.лицами (два других операциониста работали с юриками). При этом тогда на КО ещё были продажи, я как КО по работе с физ. лицами должна была продавать, а два других КО по работе с юр. лицами были как бы освобождены от продаж, хотя одна должность, и градации по юр. и физ. лицам среди КО нет. Где логика начальства? Я всё познавала в бою, как говорится. Никто не делал скидки, что я работаю всего месяц. Были косяки и ошибки. Естественно, были вопросы, но когда я обращалась к зам. начальнику ОПЕРУ, она, закатывая глаза и делая одолжение, конечно, помогала, но представьте, как это было неприятно. Было даже однажды, что я, простой кассир-операционист, сама разгребала дело о наследстве. Зам. начальника ОПЕРУ просто сказала звонить юристам и делать то, что они скажут.



Были, конечно, ещё неприятные моменты. С обеда могли вырвать в любой момент, начальство и менеджеры же обедали и устраивали себе перекуры как надо. То, что график ненормированный, выяснилось так: мне нужно было пойти на учёбу, когда в 18:00 "закончился" рабочий день (начался учебный год), а мне сказали остаться и делать отчёт СРОЧНЫЙ, ведь у меня ненормированный рабочий день. Выбора нет, я осталась, сделала отчёт, но, как потом выяснилось следующим утром, отчёт был не срочным. Я перешла в другой ДО. Там же мне сначала дали разбирать досье и бумаги КМ, выписку юр. лиц. Т.е. касса, моя прямая обязанность, была начальством забыта.



Был больничный в октябре. В декабре, когда после больничного (3 дня больничный был) пришла з/п 13 тыс. с копейками, терпению пришёл конец. Было ощущение, что меня травят и издеваются! Я не сидела в кассе, коэффициент у меня не шёл вообще, но начальству было по! Я попросила посадить меня в кассу, ибо этих денег не хватает на жизнь! Попыталась разобраться с бухгалтерией, но им доказать ничего нельзя. Когда я туда дозвонилась, мне, естественно, сказали, что больничный, все дела, на что я возразила "5 тыс. за 3 дня?!" Девушка прикрыла трубку рукой, что не помешало мне услышать реплику "я её сейчас убью" в мой адрес. Вот такая бухгалтерия в Росе.



Наконец, в январе я села в кассу, з/п более-менее стала приходить, на жизнь с натягом хватало. К лету началась жуткая текучка, кого-то подставили, кому-то начальство сильно нагрубило, кто-то просто хотел роста, но ему не давали, просто не отпускали, и человека ждали два месяца в другом отделе, пока его не отпустят, кого-то просто угнетать стала однообразная работа, ещё кто-то был в неладах с начальством. Я не стала уходить. Но это не сразу оценили. Близились отпуска, в которые нас не собирались отпускать. Мы их отвоевали, работали без обеда, обучали новеньких. В итоге намекнули, что мы - люди и нам нужен отдых, и ещё у нас есть графику отпусков.



Впереди было слияние РОСа с БСЖВ. Я была уже опытным сотрудником, проявила себя, показала свою верность банку. Может, это и послужило причиной того, что меня направили в эту миграцию. Конечно, процесс был трудным. Нам как коренным росбанковцам было крайне неприятно, как реагировали на это всё сотрудники БСЖВ: насмешки над программой, какой плохой банк Росбанк, зачем мы сливаемся, если что-то не получалось, то клиенту это объяснялось как "ну мы же теперь Росбанк", были даже такие, кто хитростью пытался скинуть свою работу на коучеров (как они нас называли).



Так же хочу сказать, что пока в кассе были продажи, мы боролись за каждого вкладчика, за каждый счёт! Потом с нас сняли продажи, переименовали в Специалистов по обслуживанию клиентов. Наша мотивация была близка к 0. Начальство снова поменялось. Все расслабились. Коллектив продолжал меняться. Люди уходили и приходили. Мы обучали (за это, если кому интересно, не доплачивают).



Ещё одна особенность работы в Росе в том, что появляется новый продукт, обучение, какое обучение? Нет, его просто скинут нам и презентацию в ворде, и сам разбирайся как хочешь. Ещё, если вдруг нужно что-то выяснить в другом отделе, то очень любят сотрудники переводить стрелки. В итоге обзвонишь трех-четырех человек, предыдущий направит к новому, и все как один - "я этим не занимаюсь, кто вас ко мне направил?"



Я когда-то что-то слышала про премию в конце года, но за два года так и не получила её. И однажды мне проговорился сотрудник ГО:

- Вам премия пришла?

- Какая премия?

- ...

По выражению лица стало понятно, что ГО премию получает.



Нам периодически напоминают, что нас тут никто не держит. Не нравиться зп? Ну, всё в ваших руках! Ага, что может касса: застраховать карту (в основном зарплатники, 1 страховка, премия вроде 25 руб.; есть, конечно, и более высокие премии - за вип страховки, но такие клиенты в кассу обычно не ходят, а идут сразу к менеджеру, там же кабинет, все дела), за смс-оповещение - 10 руб. Вот и делай, что хочешь. Сейчас продажи кое-какие вернули, как там обстоят дела... За вклад заплатят премию, только если вкладчик не расторгнет договор в течение месяца после открытия, т.е. ждать премию через 1,5 - 2 месяца надо.



В итоге, только на 2-м году работы моя з/п приблизилась к 30 тыс. Роста никакого. На освобождающиеся места берут сотрудников из других ДО, с улиц, других банков. Соц. пакет - о ДМС узнала вообще случайно, через 1,5 года работы кто-то вдруг упомянул про ДМС. Но у кого-то всё-таки ДМС оформлена. Обновление программы делают в основном в выходной день, но все недостатки, которые порой были весомы, обнаруживались уже в течение рабочего дня, а когда работаешь с деньгами и у тебя задвоились/затроились проводки, и касса не идёт на 700 000, как-то сразу хватаешься за сердце. А ещё ведь нужно выслушать ор клиентов и оправдаться за ошибки разработчиков. Правда иногда клиенты, постоянные или впервые/во второй раз в банке, поднимают настроение, и ты чувствуешь, что твоя работа имеет смысл, открывается второе дыхание. Бывают, конечно, и обратные ситуации.



Переработка не оплачивается. Оклад мал. Всё остальное - административная премия. Рос часто набирает студентов, у которых это первая работа, которые ещё зелёные и не в курсе что да как, з/п им подойдёт минимальная. Тем не менее, это школа. Набирайтесь опыта, если новичок в банковской сфере, потом через 1-1,5 года сможете попробовать себя в другом банке. Если такой вариант вас устраивает. А может, приживётесь и в РОСЕ.



Удачи, коллеги.

Спасибо за внимание.