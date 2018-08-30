Написать этот пост я решила после того, как Marks&E поднял очень, на мой взгляд, актуальную тему. О текущей ситуации в банке, о руководстве в банке и об ответственности руководства за происходящее. Если Вам интересно – мне хотелось бы поведать свою историю и историю человека, который не смог и не захотел вписаться в ту обстановку в банке и положил заявление об уходе на стол.

В 23 года на меня повесили эполеты начальника и дали руководить людьми, это было очень давно, но каждого обиженного мною сотрудника я вспоминаю с болью. Я сделала кучу ошибок по своей неопытности и бестолковости, прежде чем прийти к определенным выводам, которые и изложу ниже.

Когда получаешь определенную власть над людьми, кажется, что мир крутится вокруг тебя любимого и начинаешь отрываться от реальности, а сотрудники кажутся мусором, который можно выкинуть и набрать новых. Это и есть первая ошибка, вот тебе и первые твои «медные трубы». А вернуть к реальности тебя может две вещи 1. Твоя же самоирония. 2. Твои же сотрудники (если ты, как руководитель не подобрал себе послушно- кивающих баранов).

Если Вы, как руководитель не смогли найти в каждом сотруднике те способности и талант, не сделали все условия, чтобы сотрудник работал не из- под – палки, а работал сам и проявлял инициативу – Вы – плохой руководитель. Людей не надо перевоспитывать, в каждом есть искра таланта, найдите ее и сделайте все условия, чтобы человек раскрылся, и я Вас уверяю, сотрудники начинают творить чудеса. Это - высший пилотаж руководителя, не забывайте, Вы ведете вперед команду сильных профессионалов, а не толпу баранов.

Если Вы уезжаете в отпуск, а они обрывают Вам телефоны и шага без Вас ступить не могут – Вы – плохой руководитель. Вы не наладили работу, коллектив не способен работать без Вас, а, значит, в любой момент свалится в убытки.

Если дисциплина полностью уничтожила инициативу в коллективе – Вы – плохой руководитель. Всепоглощающая диктатура приведет лишь к тому, что делать будут за Вашей спиной, а Вам откровенно врать в лицо.

В любом коллективе бывают конфликты. Если Вы не в состоянии конфликт сгладить и разобраться в причинах конфликта, Вы – плохой руководитель.

Если у Вас появляются любимчики и изгои, Вы – очень плохой руководитель.

Если вместо дела, сотрудники занимаются стуком друг на друга и сводят счеты, а Вы это поощряете – Вы – плохой руководитель.

Если Вы не доверяете своим же специалистам, не можете и минуты выдержать их критики, не прислушиваетесь к их мнению, а в каждом видите потенциального соперника на Ваше кресло – Вы – плохой и слабый руководитель.

Если Вы не в состоянии защитить своего сотрудника перед вышестоящим руководством (пусть даже он неправ), не способны сказать правду о текущей ситуации, взять ответственность на себя, а молча сносите безумие сверху и молчите – Вы – плохой руководитель. Точнее Вы – временщик, а не руководитель. И от Вас избавятся в первую, ну, либо во вторую, очередь.

Никогда не врите своему коллективу. Никогда. Если получаете сверху приказ «срезать заработную плату на n процентов», не надо часами грузить сотрудников новой мотивировкой работы – «ура, зато нам дадут вымпел, зато мы полетим на спартакиаду, зато мы банк с солнышком на эмблеме». Это мотивировка для детей, вылетевших из института, которым надо начать карьеру, получат стаж в банке и полетят дальше, а не для профессионалов.

А на практике могу сказать так, когда сотрудники загружены реальным делом, которое к тому же еще интересно самим же сотрудникам (а вот это уже Ваша задача!) – тут не до сплетен, чаепития и постоянных перекуров.

Вот за это, господа руководители, и платятся несколько большие суммы, чем рядовым сотрудникам. А не за кивание головой и подлизывания к вышестоящему руководству. И не за тупое исполнение приказов в стиле «сказано люминь, значит, люминь». Вы ответственны за свой коллектив, подумайте об этом, прежде чем озвучить очередной безумный приказ. И Вашу ответственность за все происходящее никто не отменял.

Удачи.