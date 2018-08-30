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|Об ответственности руководства
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Написать этот пост я решила после того, как Marks&E поднял очень, на мой взгляд, актуальную тему. О текущей ситуации в банке, о руководстве в банке и об ответственности руководства за происходящее. Если Вам интересно – мне хотелось бы поведать свою историю и историю человека, который не смог и не захотел вписаться в ту обстановку в банке и положил заявление об уходе на стол.
В 23 года на меня повесили эполеты начальника и дали руководить людьми, это было очень давно, но каждого обиженного мною сотрудника я вспоминаю с болью. Я сделала кучу ошибок по своей неопытности и бестолковости, прежде чем прийти к определенным выводам, которые и изложу ниже.
Когда получаешь определенную власть над людьми, кажется, что мир крутится вокруг тебя любимого и начинаешь отрываться от реальности, а сотрудники кажутся мусором, который можно выкинуть и набрать новых. Это и есть первая ошибка, вот тебе и первые твои «медные трубы». А вернуть к реальности тебя может две вещи 1. Твоя же самоирония. 2. Твои же сотрудники (если ты, как руководитель не подобрал себе послушно- кивающих баранов).
Если Вы, как руководитель не смогли найти в каждом сотруднике те способности и талант, не сделали все условия, чтобы сотрудник работал не из- под – палки, а работал сам и проявлял инициативу – Вы – плохой руководитель. Людей не надо перевоспитывать, в каждом есть искра таланта, найдите ее и сделайте все условия, чтобы человек раскрылся, и я Вас уверяю, сотрудники начинают творить чудеса. Это - высший пилотаж руководителя, не забывайте, Вы ведете вперед команду сильных профессионалов, а не толпу баранов.
Если Вы уезжаете в отпуск, а они обрывают Вам телефоны и шага без Вас ступить не могут – Вы – плохой руководитель. Вы не наладили работу, коллектив не способен работать без Вас, а, значит, в любой момент свалится в убытки.
Если дисциплина полностью уничтожила инициативу в коллективе – Вы – плохой руководитель. Всепоглощающая диктатура приведет лишь к тому, что делать будут за Вашей спиной, а Вам откровенно врать в лицо.
В любом коллективе бывают конфликты. Если Вы не в состоянии конфликт сгладить и разобраться в причинах конфликта, Вы – плохой руководитель.
Если у Вас появляются любимчики и изгои, Вы – очень плохой руководитель.
Если вместо дела, сотрудники занимаются стуком друг на друга и сводят счеты, а Вы это поощряете – Вы – плохой руководитель.
Если Вы не доверяете своим же специалистам, не можете и минуты выдержать их критики, не прислушиваетесь к их мнению, а в каждом видите потенциального соперника на Ваше кресло – Вы – плохой и слабый руководитель.
Если Вы не в состоянии защитить своего сотрудника перед вышестоящим руководством (пусть даже он неправ), не способны сказать правду о текущей ситуации, взять ответственность на себя, а молча сносите безумие сверху и молчите – Вы – плохой руководитель. Точнее Вы – временщик, а не руководитель. И от Вас избавятся в первую, ну, либо во вторую, очередь.
Никогда не врите своему коллективу. Никогда. Если получаете сверху приказ «срезать заработную плату на n процентов», не надо часами грузить сотрудников новой мотивировкой работы – «ура, зато нам дадут вымпел, зато мы полетим на спартакиаду, зато мы банк с солнышком на эмблеме». Это мотивировка для детей, вылетевших из института, которым надо начать карьеру, получат стаж в банке и полетят дальше, а не для профессионалов.
А на практике могу сказать так, когда сотрудники загружены реальным делом, которое к тому же еще интересно самим же сотрудникам (а вот это уже Ваша задача!) – тут не до сплетен, чаепития и постоянных перекуров.
Вот за это, господа руководители, и платятся несколько большие суммы, чем рядовым сотрудникам. А не за кивание головой и подлизывания к вышестоящему руководству. И не за тупое исполнение приказов в стиле «сказано люминь, значит, люминь». Вы ответственны за свой коллектив, подумайте об этом, прежде чем озвучить очередной безумный приказ. И Вашу ответственность за все происходящее никто не отменял.
Удачи.
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6
Thunder decline • бывший сотрудник
05.09.2012 19:15
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Автор, удачи Вам!
А сами Вы достигли уровня высшего пилотажа, или пока теоретизируете?
+100500 Поддерживаю автора, прочувствовавшего волчью шкуру руководителя и сумевшего вовремя сбросить её, дабы оставаться человеком с больщой буквы по отношению к коллегам-подчиненным. Демократичный и в то же время требовательный стиль руководства рулит. Никакой конкуренции и секретов. Во главе профессионализм! Жаль, что таких очень мало осталось.
МДМ на словах ценит и бережёт каждого полезного сотрудника, а на практике готов на всё, что угодно, как и раньше...
26.09.2012 19:54
Расскажите ка нам поподробней где такие тренинги были?
Ни один тренинг такому не учит. Все идет от человека. Видел руководителей, которые относились к людям как к расходному материалу, но видел и другие примеры.
или лишь бы об..рать УРСУ.
Типа в МДМ до объединения прям сладко жилось, а пришли урсовцы и все погубили.
Чтоже тогда Попов объединялся с Кимом, раз все так прелестно было? А, профессионалы бывшего МДМ, расскажите нам?
И разве последние отзывы касаются старой урсовской команды, которой в банке нет уже более 2х лет? Или все же Тимофеев и Кузин не из той команды, что была до объединения?
Высший пилотаж руководителя - это выполнять поставленные задачи, оставаясь человеком, а не своим парнем для подчиненных
"или лишь бы об..рать УРСУ. " - да никто этого и не делает. Пусть УРСА живет с миром....
"Что-же тогда Попов объединялся с Кимом, раз все так прелестно было? А, профессионалы бывшего МДМ, расскажите нам? " - Да расскажу, влетели в такие убытки в период кризиса, что изобразить деятельность - было делом чести, чем и сейчас занимаемся.
"И разве последние отзывы касаются старой урсовской команды, которой в банке нет уже более 2х лет? Или все же Тимофеев и Кузин не из той команды, что была до объединения?" - Да не касаются они старой урсовской команды и до вас влетели в такие убытки, что "мама - не горюй". Изображать деятельность - это не формировать прибыль. А Т.и К. - всего лишь временные исполнители товарища сверху на букву П.
"Высший пилотаж руководителя - это выполнять поставленные задачи, оставаясь человеком, а не своим парнем для подчиненных " - Согласна. хотя и можно поспорить.
удачи!
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