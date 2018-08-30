Тут на днях бывшие коллеги поделились впечатлениями от нового распоряжения по банку - не создавать очередей у банкоматов из сотрудников банка, отдавать приоритет клиентам. Очередная гениальная инициатива руководства - вместо того, чтобы перенести один из двух общедоступных банкоматов в служебный опенспейс, ну или купить туда третий банкомат - попытка запугать сотрудников банка. Как себе представляет руководство - в день зарплаты, подойдя неспешно к банкомату и увидя хвост, поинтересоваться у крайнег, мол, чел, ты белый человек, клиент, или такой же олух, как я, сотрудник этого достопочтимого банка? В связи с перемещением хвоста незадачливых сотрудников в кассу следует ожидать приказа о недопустимости входа сотрудников банка в кассу. Идиотизм вечен.