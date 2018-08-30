Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Только для белых, или сотрудники - люди 2-го сорта
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Тут на днях бывшие коллеги поделились впечатлениями от нового распоряжения по банку - не создавать очередей у банкоматов из сотрудников банка, отдавать приоритет клиентам. Очередная гениальная инициатива руководства - вместо того, чтобы перенести один из двух общедоступных банкоматов в служебный опенспейс, ну или купить туда третий банкомат - попытка запугать сотрудников банка. Как себе представляет руководство - в день зарплаты, подойдя неспешно к банкомату и увидя хвост, поинтересоваться у крайнег, мол, чел, ты белый человек, клиент, или такой же олух, как я, сотрудник этого достопочтимого банка? В связи с перемещением хвоста незадачливых сотрудников в кассу следует ожидать приказа о недопустимости входа сотрудников банка в кассу. Идиотизм вечен.
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prb-sux • бывший сотрудник
06.09.2012 00:06
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|vova pupkin
26.10.2012 15:18
|Не очень понимаю толпы сотрудников у банкомата в день з/п - неужели все живут от зарплаты до зарплаты? Что не могут потерпеть денек и "завтра" получить деньги без очереди? Надо прям как смс пришло - сразу ломиться?
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