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|Добрый день! Задумалась перед тем, как начать свой отзыв... Что испытывает Галина Вайсбанд, читая их? Я думаю, что когда я пишу об этом человеке - я пишу о человеке Дела. А дело обстояло так. Я сотрудник, имеющий 6-летний опыт работы в Банке Хоум Кредит. Не скрою, да, я любила свою работу. Очень. Делали мы план одной командой... Высокая планка для операционного офиса. Здесь действительно требуется высокий уровень профессионализма (чтобы сделать такой план) и полное осознание всей ответственности, которая ложится на операциониста. В последний день этого месяца стало ясно, что мы вытянули план, пусть не полностью, но почти... В этот день с другим операционистом, замещавшим заведующую кассой, находившуюся в отпуске, мы должны были закрыть кассовую смену путем помещения отсканированных кассовых документов в соответствующую папку в почте. Оказалось, что ни у кого из нас уже полгода как туда нет доступов. И что все-таки мы должны кровь из носу эти документы туда поместить. Иначе кассовая смена просто не закроется (кассовая программа не работала неделю). Все офисы, которые могли нам помочь с этим уже были закрыты. На следующее утро мой непосредственный руководитель уточнила у руководителя по операционной работе, как нам открывать кассовую смену. Прозвучал ответ, как открывать, и указание - "вас всех операционистов ОО такого-то я депремирую на сто процентов". Я почувствовала, что люди, наши же сотрудники, находящиеся в отпусках в ту смену или на выходных, не имеют никакого отношения к этому происшествию. Нигде я не нашла в положении об оплате и иных подобных документах банка информации о том, что правомерно премии могут быть лишены все. Мы каждый кусочек этого плана нарабатывали очень тяжело. Ни от кого я не смогла получить внятного ответа. Никто не был честен со мной в этой ситуации из сотрудников. Я могла смириться с этой ситуацией, если бы не одно - эта ситуация выходила за пределы моего логического понимания, за пределы моей ответственности перед моими коллегами (обычными операционистами) и за пределы ПОНИМАНИЯ ТОГО, ЧТО НЕ Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТУПЫ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПАПКУ В ПОЧТЕ. Ведь ранее 4-мя месяцами уже сталкивались с подобной же ситуацией. Которая не стала нам и .... уроком. Был выбор: уходить или нет. И мне пришлось выбрать вариант номер 1. Потому что я действительно профессионал своего дела, потому что другие банки заваливали меня предложениями с большей з/п и лучшими условиями, а я оставалась в ХКФБ. Потому что это невозможно было стерпеть как раньше, в прошлом, когда я была обычным кредитным специалистом. Потому что после сообщения "сверху" "я вас депремирую" пришло письмо - об отмене помещения кассовых документов в соответствующую папку. Через 30 минут. Мы депремированы. Потому что в этом НЕТ ЛОГИКИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ. Я хочу, чтобы каждый вновь назначенный невесть откуда управляющий в Хоум Кредите знал - мы - "хомяки" настоящие, ЭТО ТОТ МУСОР, который вы выбросили, уведем у вас миллионы прибыли. Пусть мы не в Хоум Кредите, мы в других банках, на лучших должностях. Мы каждый день лепим команду из бывших хомяков. Ту команду, которая в Хоум Кредите - это "маркетинговое" название. Всего доброго .
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4
squrrell • бывший сотрудник
06.09.2012 00:10
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Очень грустно получать такие письма. Я не знаю деталей, у меня нет полного понимания ситуации, и чтобы разобраться в ней, я прошу Вас написать мне лично по адресу: Galina.Vaisband@homecredit.ru .
Но вот, что я хочу сказать: команда в Хоум Кредите – не маркетинговое название, она действительно есть, и именно благодаря сплоченности наших людей мы и добиваемся таких результатов.
Мне искренне жаль, что Вы приняли решение уйти, что Вы ушли с обидой на Банк.
Я уже неоднократно говорила, что мы инвестируем очень много в развитие наших руководителей, в повышение лояльности наших сотрудников, и если то, о чем Вы пишете – правда, Руководство Банка примет меры.
С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
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"А вообще-то из-за какой-то чуши увольняться "по собственному"..."
Позвольте, позвольте ... У каждого свое определение "чуши". Кто-то дорожит работой, а кто-то дорожит собой, своей совестью. Я знаю людей, которые считают, что "лизать ... начальству" это само собой разумеющееся, а те кто этого не делает идиоты и ничего не понимают в этой жизни
Единственный вывод, который я смог сделать из Вашего комментария, что ТАК КАК ВЫ автор отзыва работой ТОЧНО не дорожит
По поводу "значительности" причины ухода - если премия составляет значимую долю дохода (для каждого человека эта доля своя), то и повод для увольнения можно считать значимым.
А вообще, если в крупном банке у управляющих/руководителей есть полномочия на депремирование своих подчиненных, то это упущение руководства отдела/управления/департамента персонала/мотивации - т.е. лиц, отвечающих за прозрачность и ясность системы мотивации, действующей в банке.
Каждый сотрудник должен по итогам месяца и результатов своей работы четко понимать на какую сумму дохода он может рассчитывать в этом месяце. Если этого понимания нет, то гнать отдел мотивации поганой метлой из банка.
Операционные "косяки", не несущие операционных рисков (а закрытие опер дня / кассы пусть даже и на утро следующего дня к таким косякам не относится) никак не может являться поводом для депремирования. Из-за этого встала работа банка? Банку ЦБ выставил штрафы? Нет! Ну и за что спрашивается? Разве что автор чего-то недоговаривает или "косяк" страшнее, чем описан в отзыве, либо у автора систематические косяки в операционке, но и тогда депремировать нужно ответственное лицо, а заодно и управляющего, что не может наладить операционную и кассовую работу вверенного подразделения.
PS В хоме не работал и не планирую. Автора отзыва тоже не знаю.
А вы точно уверены, что она их читает??? - Я уверена, читает. И считаю Галина Вайсбанд - человека своего Большого Дела, и несмотря на это все, я очень уважаю вице-президента по персоналу. Она луч света в этом огромном темном царстве.
Как я понял из отзыва, автора наказали за то, что не входит в его сферу ответственности, то есть за то, за что он не отвечает, а отвечает другой человек. Причем не просто наказали, а депремировали. Для меня это не ерунда, а плевок. Если Вы это считаете чушью, и считаете, что после этого можно дорожить работой, то еще раз прочитайте мой комментарий. Если Вы в нем что-то не увидели и что-то не поняли, то, думаю, продолжать разговор смысла не имеет. Если же я неправильно понял отзыв, то поправьте меня.
Запомнились почему-то Ваши предыдущие выступления. Может, потому, что отличались от массы недовольных жизнью. И вот такой финал.
Что ни делается, все к лучшему, Ваш роман с этой кредитной организацией начал принимать больные формы.