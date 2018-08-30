Добрый день! Задумалась перед тем, как начать свой отзыв... Что испытывает Галина Вайсбанд, читая их? Я думаю, что когда я пишу об этом человеке - я пишу о человеке Дела. А дело обстояло так. Я сотрудник, имеющий 6-летний опыт работы в Банке Хоум Кредит. Не скрою, да, я любила свою работу. Очень. Делали мы план одной командой... Высокая планка для операционного офиса. Здесь действительно требуется высокий уровень профессионализма (чтобы сделать такой план) и полное осознание всей ответственности, которая ложится на операциониста. В последний день этого месяца стало ясно, что мы вытянули план, пусть не полностью, но почти... В этот день с другим операционистом, замещавшим заведующую кассой, находившуюся в отпуске, мы должны были закрыть кассовую смену путем помещения отсканированных кассовых документов в соответствующую папку в почте. Оказалось, что ни у кого из нас уже полгода как туда нет доступов. И что все-таки мы должны кровь из носу эти документы туда поместить. Иначе кассовая смена просто не закроется (кассовая программа не работала неделю). Все офисы, которые могли нам помочь с этим уже были закрыты. На следующее утро мой непосредственный руководитель уточнила у руководителя по операционной работе, как нам открывать кассовую смену. Прозвучал ответ, как открывать, и указание - "вас всех операционистов ОО такого-то я депремирую на сто процентов". Я почувствовала, что люди, наши же сотрудники, находящиеся в отпусках в ту смену или на выходных, не имеют никакого отношения к этому происшествию. Нигде я не нашла в положении об оплате и иных подобных документах банка информации о том, что правомерно премии могут быть лишены все. Мы каждый кусочек этого плана нарабатывали очень тяжело. Ни от кого я не смогла получить внятного ответа. Никто не был честен со мной в этой ситуации из сотрудников. Я могла смириться с этой ситуацией, если бы не одно - эта ситуация выходила за пределы моего логического понимания, за пределы моей ответственности перед моими коллегами (обычными операционистами) и за пределы ПОНИМАНИЯ ТОГО, ЧТО НЕ Я НЕСУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТУПЫ В СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПАПКУ В ПОЧТЕ. Ведь ранее 4-мя месяцами уже сталкивались с подобной же ситуацией. Которая не стала нам и .... уроком. Был выбор: уходить или нет. И мне пришлось выбрать вариант номер 1. Потому что я действительно профессионал своего дела, потому что другие банки заваливали меня предложениями с большей з/п и лучшими условиями, а я оставалась в ХКФБ. Потому что это невозможно было стерпеть как раньше, в прошлом, когда я была обычным кредитным специалистом. Потому что после сообщения "сверху" "я вас депремирую" пришло письмо - об отмене помещения кассовых документов в соответствующую папку. Через 30 минут. Мы депремированы. Потому что в этом НЕТ ЛОГИКИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ. Я хочу, чтобы каждый вновь назначенный невесть откуда управляющий в Хоум Кредите знал - мы - "хомяки" настоящие, ЭТО ТОТ МУСОР, который вы выбросили, уведем у вас миллионы прибыли. Пусть мы не в Хоум Кредите, мы в других банках, на лучших должностях. Мы каждый день лепим команду из бывших хомяков. Ту команду, которая в Хоум Кредите - это "маркетинговое" название. Всего доброго .