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Интересный инцидент в таком "замечательном" банке! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! Хочу поделиться наболевшем. Час назад написала заявление на увольнение. Ситуация просто "замечательная"! Мой НГП вчера вечером присылает мне смс с просьбой с утра появиться в офисе, прихожу на следующий день с хорошим настроением и позитивным настроем на успешный рабочий день. Начинается разбор полетов! Впрочем, как обычно, хочу я вам сказать. Требуют выполнения планов, наезжают, пытаются смутить и надавить, показать какие они клевые начальники, а я такой плохой сотрудник! Ок! выслушиваю, пытаюсь донести до начальника свою точку зрения. Все бесполезно! Они просто не слышат! Хотя, что я удивляюсь с учетом того, какое отношение в банке к сотрудникам, это можно назвать просто "цветочками"! Закончили разговор, попросили меня подойти к секретарю, подхожу... Она уже распечатывает мне заявление на увольнение... Я в шоке! Спрашиваю, в честь чего это, простите? Ответ: "Вы неэффективный работник!" В каком "месте", извините меня? "Вы не выполняете планы!" Так на это есть причины, о которых мы с вами только что поговорили! «Нас это не волнует! Подписывайте!»

Я на это отвечаю, что ничего подписывать не буду. На что мне говорят, что уволят по статье! Я спрашиваю: "по какой?" Ответ: "По любой"! На что я просто рассмеялась! Во-первых, где объективная причина моего увольнения? Во-вторых, просто нехорошие люди, которые исподтишка, пошушукавшись между собой, решают такое провернуть! Я, конечно, знала, что коллектив у нас ГНИЛОЙ! Так как постоянно подставляют друг друга, но чтобы до такого опуститься... В общем, что там началось! С учетом того, что не только меня так "попросили"! Со мной еще 2 человека ничего не понимающих стояли рядом! В итоге закончилось все разговором с директором, который тоже внятно ничего не смог объяснить!

После этого я развернулась, написала заявление и ушла! Ужасный банк! Он не только не уважительно относиться к клиентам, но и не дорожит сотрудниками! Выглядело все это отвратительно! Облили грязью ни за что ни про что и пытались еще что-то предъявить! Не знаю, как остальной банк работает, но ТОМСКОЕ отделение - просто прогнившее, кишащее насекомыми и паразитами место... Никому не советую туда идти работать. С учетом того, что так поступили только с нами 3-мя, а до этого так же еще с одной моей коллегой, то делайте выводы сами! Оттуда народ просто валит валом! Там подолгу никто не может работать! Все просто бегут! За такие гроши выслушивать о себе такое. Простите, но я себя уважаю! Всего хорошего банку и людям там работающим!
kiara888бывший сотрудник
06.09.2012 13:48
Ответ банка:
Здравствуйте,

Безусловно, я лично разберусь в ситуации и приму меры. Для информации: в своей деятельности Хоум Кредит следует действующему трудовому законодательству.

Но хочу заметить, что в любой компании задача каждого сотрудника выполнять свои обязанности и реализовывать поставленные перед ним задачи. И совершенно нормально, что руководитель требует от сотрудника выполнение плана - ведь Ваши результаты влияют на его результаты, и так – по цепочке, в конечном итоге, влияя на результаты Банка.

В Вашем письме слишком много негатива. Я уверена, что с таким отношением к компании, руководителям и коллегам, невозможно работать эффективно.

Надеюсь, что Вам повезет и Вы найдете компанию, где будут милые и добрые руководители, где не нужно выполнять план и где платят большую зарплату.


С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
5 комментариев
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Вурдалак
12.09.2012 02:09
kiara888, а почему Вы и Ваши коллеги позволили развести себя на подписание заявления по собственному желанию? Почему никто из Вас даже не попытался вытрясти из работодателя предусмотренные ТК РФ компенсационные выплаты?

Изменено: Вурдалак - 12.09.2012 02:10
Marina 45
12.09.2012 22:33
Начнешь вякать нарисуют статью, да что уж там говорить, по собственному когда пишешь еще фиг уйдешь, они еще ставят условия, далее цитата : я тебе всю жизнь испорчу, сделаю так, что ни в один банк больше не устроишься. Как вам такое?
elenaOKS74
13.09.2012 12:06
Со всем вышесказанном полностью согласна с kiara888.
Я считаю что посткпила правильно написаы заявление пособственному. Зачем трастить свое время и нервы на них. По статье они все равно бы просто так не уволили (больно сложная процедура с бумажками) просто бы морально давили на нее каждый день и час несчитаясь ни с чем. Как говорит моя мама "Гавно тронешь оно и завоняет", а пока не трогаешь вроде бы и нормально.
Вурдалак
17.09.2012 23:37
Цитата
Начнешь вякать нарисуют статью, да что уж там говорить, по собственному когда пишешь еще фиг уйдешь, они еще ставят условия, далее цитата : я тебе всю жизнь испорчу, сделаю так, что ни в один банк больше не устроишься. Как вам такое?
Это всё страшилки для лохов. Если положить перед собеседником диктофон на стол и сказать: "А теперь произнеси то же самое для него. Как ты смотришь на то, что запись нашего разговора в текстовом виде появится на разных сайтах, например на банки.ру?" - то изменится и тон, и содержание, и результат разговора. Сокращение штатов или соглашение сторон с выплатой пяти среднемесячных заработков вместо пресловутого ПСЖ.
Lakavo4ka
18.10.2012 01:11
Ну народ, пока такое "быдло" будет работать Хоумы и подобные работодатели так и будут процветать и так себя вести. Не ужели никто не додумался записать на видео или диктофон весь этот разговор, обратится потом в инспекцию по труду, прокуратуру для проверки куды делась моя премия и в суд? Товарищи, давайте будем умнее и бороться за свои права.
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