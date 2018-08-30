Добрый день! Хочу поделиться наболевшем. Час назад написала заявление на увольнение. Ситуация просто "замечательная"! Мой НГП вчера вечером присылает мне смс с просьбой с утра появиться в офисе, прихожу на следующий день с хорошим настроением и позитивным настроем на успешный рабочий день. Начинается разбор полетов! Впрочем, как обычно, хочу я вам сказать. Требуют выполнения планов, наезжают, пытаются смутить и надавить, показать какие они клевые начальники, а я такой плохой сотрудник! Ок! выслушиваю, пытаюсь донести до начальника свою точку зрения. Все бесполезно! Они просто не слышат! Хотя, что я удивляюсь с учетом того, какое отношение в банке к сотрудникам, это можно назвать просто "цветочками"! Закончили разговор, попросили меня подойти к секретарю, подхожу... Она уже распечатывает мне заявление на увольнение... Я в шоке! Спрашиваю, в честь чего это, простите? Ответ: "Вы неэффективный работник!" В каком "месте", извините меня? "Вы не выполняете планы!" Так на это есть причины, о которых мы с вами только что поговорили! «Нас это не волнует! Подписывайте!»



Я на это отвечаю, что ничего подписывать не буду. На что мне говорят, что уволят по статье! Я спрашиваю: "по какой?" Ответ: "По любой"! На что я просто рассмеялась! Во-первых, где объективная причина моего увольнения? Во-вторых, просто нехорошие люди, которые исподтишка, пошушукавшись между собой, решают такое провернуть! Я, конечно, знала, что коллектив у нас ГНИЛОЙ! Так как постоянно подставляют друг друга, но чтобы до такого опуститься... В общем, что там началось! С учетом того, что не только меня так "попросили"! Со мной еще 2 человека ничего не понимающих стояли рядом! В итоге закончилось все разговором с директором, который тоже внятно ничего не смог объяснить!



После этого я развернулась, написала заявление и ушла! Ужасный банк! Он не только не уважительно относиться к клиентам, но и не дорожит сотрудниками! Выглядело все это отвратительно! Облили грязью ни за что ни про что и пытались еще что-то предъявить! Не знаю, как остальной банк работает, но ТОМСКОЕ отделение - просто прогнившее, кишащее насекомыми и паразитами место... Никому не советую туда идти работать. С учетом того, что так поступили только с нами 3-мя, а до этого так же еще с одной моей коллегой, то делайте выводы сами! Оттуда народ просто валит валом! Там подолгу никто не может работать! Все просто бегут! За такие гроши выслушивать о себе такое. Простите, но я себя уважаю! Всего хорошего банку и людям там работающим!