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|Неудачное общение с психологом в Авангарде
|отрицательный голос не засчитан
|У них висит объявление о приеме на работу на хантере да и на других сайтах уже больше трех лет. У них уже на собеседовании было пол Москвы, если не вся Россия, их психологи перелопатили уже много народу, не знаю, с какой целью выясняют всю подноготную человека под видом приема на работу, потом куда идут все эти данные - остается только догадываться. Я уже в банковской сфере работаю давно и тоже проходила собеседование в этом банке, тесты все прошла не смотря на их абсурдность, а психолог, маленькая девочка 20 лет, решает кого казнить, а кого помиловать. Что она может понимать в жизни, что она понимает в людях. И потом, когда принимают на работу, ценят профессиональные качества знания и опыт, а в Авангарде выясняют психологический портрет. Зачем, если набирают работников в основном в экспресс офисы маленькие в магазинах, где работаешь с напарницей, да операционист один сидит отдельно. Психолог так называемый попросила нарисовать несуществующего зверька, я сразу поняла, что это аналогия со мной и решила пошутить, нарисовала зверька с круглыми очертаниями и с рожками и назвала его Колобес. Естественно, мне было отказано, она не сказала мне вслух об этом, а резко изменилась в лице... я, конечно же, все поняла. А потом даже не было никакого ответа хотя бы по электронке, я сама выяснила об отказе позвонив в Авангард. Я потом благополучно нашла работу, через год к нам пришла новая сотрудница с опытом работы, сразу села и стала работать, ей потребовалось всего день, чтобы войти в курс дела. Так в разговоре выяснилось, что она до нас тоже проходила собеседование в Авангарде, все тесты прошла кроме психолога, у ее зверька было много острых углов
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ИРИНА ТАРАСЕНКОВА • несостоявшийся сотрудник
06.09.2012 14:01
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Минут 40 делала тесты, зверей не рисовала. На следующий день в оговоренное время позвонила психологу и мне минут 30 расказывали об особенностях моей личности и дали дельные советы по взаимоотношению с людьми. Незнаю каким образом, но психолог узнала и те качества которые я тчательно скрывала . В результате мне дали добро на трудоустройство в банк и советы реально помогли ладить с коллегами.
Вывод простой, если психолог реально профи, то это плюс банку - работодателю. Меньше конфликтов в колективе и случайных людей. А если как в упомянутом в отзыве банке неопытный психолог со стандартными тестами, то не стоит там работать.
я очень хотела работать именно в этом банке, он мне очень нравится!!!Но обидно,что на экзамене психолог завернул мою кандидатуру,а всего лишь потому,что я смогла ее обмануть так сказать...точнее ляпнула чушь,понимая что это чушь в полной уверенности...она не заметила,просто не знает сама суть работы банка,да и психолог она только на корочке. откуда у нее опыт в ее возрасте,девочка совсем молодая???Так вот,поняв где она накосячила, она объявила БЕЗ ПЕРЕСДАЧИ!!!При чем преподаватель наш тоже удивился, но бедняжка не смогла меня отвоевать.Обидно,досадно,но ладно!!! Все, пытающиеся стать сотрудником: Не обижайтесь и не расстраивайтесь,даже если вам не повезет как мне! ВСЕМ УДАЧИ