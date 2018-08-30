У них висит объявление о приеме на работу на хантере да и на других сайтах уже больше трех лет. У них уже на собеседовании было пол Москвы, если не вся Россия, их психологи перелопатили уже много народу, не знаю, с какой целью выясняют всю подноготную человека под видом приема на работу, потом куда идут все эти данные - остается только догадываться. Я уже в банковской сфере работаю давно и тоже проходила собеседование в этом банке, тесты все прошла не смотря на их абсурдность, а психолог, маленькая девочка 20 лет, решает кого казнить, а кого помиловать. Что она может понимать в жизни, что она понимает в людях. И потом, когда принимают на работу, ценят профессиональные качества знания и опыт, а в Авангарде выясняют психологический портрет. Зачем, если набирают работников в основном в экспресс офисы маленькие в магазинах, где работаешь с напарницей, да операционист один сидит отдельно. Психолог так называемый попросила нарисовать несуществующего зверька, я сразу поняла, что это аналогия со мной и решила пошутить, нарисовала зверька с круглыми очертаниями и с рожками и назвала его Колобес. Естественно, мне было отказано, она не сказала мне вслух об этом, а резко изменилась в лице... я, конечно же, все поняла. А потом даже не было никакого ответа хотя бы по электронке, я сама выяснила об отказе позвонив в Авангард. Я потом благополучно нашла работу, через год к нам пришла новая сотрудница с опытом работы, сразу села и стала работать, ей потребовалось всего день, чтобы войти в курс дела. Так в разговоре выяснилось, что она до нас тоже проходила собеседование в Авангарде, все тесты прошла кроме психолога, у ее зверька было много острых углов