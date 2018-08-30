Ответ банка: Здравствуйте,



Я уже много раз писала, что не могу разобраться в ситуации, не имея полной информации.

Пожалуйста, вышлите мне свои ФИО, ФИО руководителя, указав город/ регион.

Я обязательно разберусь в произошедшем. Мой адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru





С уважением,



Галина Вайсбанд,

Вице-президент по управлению персоналом