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|Принуждение к увольнению
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Занимаемая мною должность: Менеджер по продаже финансовых услуг (МПФУ).
Начальники группы продаж, то есть непосредственные руководители МПФУ, вынуждали написать заявление на увольнение, угрожая "статей". При этом оснований для увольнения с инициативы работодателя не было. Аргументация не содержала объективных причин. При разборе ситуации с директором филиала выяснилось, что это - КОНФЛИКТ между начальниками и МПФУ, предложили перейти на другую должность, фактически получается понизить.
Вывод: "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сначала унижает своих сотрудников, а потом понижает.
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HateHCFB • бывший сотрудник
06.09.2012 14:05
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Я уже много раз писала, что не могу разобраться в ситуации, не имея полной информации.
Пожалуйста, вышлите мне свои ФИО, ФИО руководителя, указав город/ регион.
Я обязательно разберусь в произошедшем. Мой адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru
С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
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Сначала меня и двух коллег пригласили выяснить некоторые проблемы, а именно - недоработку. Кстати, стоит отметить, что при положенных 160 часах в месяц ООО"ХКФ Банк" требует с сотрудников 176 часов. При этом необходимо отработать 22 смены. Продолжительность смены: 9 часов 15 минут (с вычетом обеденного перерыва). Арифметика подсказывает, что требования банка слабо согласуются с трудовым кодексом РФ.
Начальники главным мотивом требования увольнения указывали недоработку, а также неэффективность сотрудника, то есть невыполнение плана. Однако, показатель выполнения плана у всех стандартный и зависел от размещения микро офиса. Отсюда следует, что начальники позволяют себе беспричинно требовать увольнения своих подчиненных.