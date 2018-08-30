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Принуждение к увольнению плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Занимаемая мною должность: Менеджер по продаже финансовых услуг (МПФУ).

Начальники группы продаж, то есть непосредственные руководители МПФУ, вынуждали написать заявление на увольнение, угрожая "статей". При этом оснований для увольнения с инициативы работодателя не было. Аргументация не содержала объективных причин. При разборе ситуации с директором филиала выяснилось, что это - КОНФЛИКТ между начальниками и МПФУ, предложили перейти на другую должность, фактически получается понизить.
Вывод: "Хоум Кредит энд Финанс Банк" сначала унижает своих сотрудников, а потом понижает.
HateHCFBбывший сотрудник
06.09.2012 14:05
Ответ банка:
Здравствуйте,

Я уже много раз писала, что не могу разобраться в ситуации, не имея полной информации.
Пожалуйста, вышлите мне свои ФИО, ФИО руководителя, указав город/ регион.
Я обязательно разберусь в произошедшем. Мой адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru


С уважением,

Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
5 комментариев
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JM_
06.09.2012 14:36
написали заявление?
HateHCFB
Автор отзыва
06.09.2012 14:39
Да. Честь и совесть пусть и старомодны, но для меня они по-прежнему дороже.
HateHCFB
Автор отзыва
06.09.2012 19:32
Произошло 06.09.12. г. Томск.
HateHCFB
Автор отзыва
06.09.2012 20:29
Итак, непосредственно ответ: начальники группы продаж вынуждали написать заявление на увольнение, при дальнейшем разборе ситуации директор предложил понижение, как единственно возможный вариант решения сложившейся ситуации.
Сначала меня и двух коллег пригласили выяснить некоторые проблемы, а именно - недоработку. Кстати, стоит отметить, что при положенных 160 часах в месяц ООО"ХКФ Банк" требует с сотрудников 176 часов. При этом необходимо отработать 22 смены. Продолжительность смены: 9 часов 15 минут (с вычетом обеденного перерыва). Арифметика подсказывает, что требования банка слабо согласуются с трудовым кодексом РФ.
Начальники главным мотивом требования увольнения указывали недоработку, а также неэффективность сотрудника, то есть невыполнение плана. Однако, показатель выполнения плана у всех стандартный и зависел от размещения микро офиса. Отсюда следует, что начальники позволяют себе беспричинно требовать увольнения своих подчиненных.
Marina 45
14.09.2012 21:09
Ну как всегда виноваты НГП. Нгп лишь пешка которая выполняет указание руководителя. Сам работал, знаю. Копайте выше. У нас как в полиции, страдают только поля, небеса у нас все святые. Вокруг одни начальники, а в полях все увольняют.
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