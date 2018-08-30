"Ветрянка? Ну и что? Доработай два дня, а то работать некому..."

Так она ж заразна! Так ты ж в кассе за стеклом.

Ни с чем не сравнимый опыт работы я приобрела в «Великом и Могучем» Сбербанке России, начну по порядку.



После окончания института и получения заветного диплома экономиста вдруг пришло осознание, что на работу устроится без связей НЕРЕАЛЬНО, тем более наслушавшись историй во время прохождения преддипломной практики в другом не менее «Могучем» банке нашей Родины о том, что на работу в банк устроится очень трудно, берут своих и с опытом работы и мест вакантных нет, и очереди на бирже труда огромные. Пришла к выводу, что мне, приехавшей из деревни и окончившей коммерческий институт, можно и не мечтать устроится по специальности, а нужно думать в какое русло себя перенаправить. Бах! встречаю однокурсницу, которая рассказывает, что отнесла анкету в отдел кадров Сбербанка, и советует настоятельно сделать то же самое, авось и возьмут без опыта. Здесь нужно заметить: ей всё же большое человеческое спасибо.



Отнесла анкету, прошла тесты и кучу собеседований, наверно, штук 6. Тема вопросов была одна и та же – дипломная работа, благо, писала всё сама и помнила чуть ли не наизусть. Ииии... Вот я принята на 0,5 ставки работника ушедшего в декретный отпуск в какой-то ДО, тогда ещё для меня ничего не значащий, с заверением, что после трёх месяцев испытательного срока меня примут на ставку. Таких как я было ещё двое. Отработала полгода, причём в смену полновесную, кто работал - тот знает, официально с 8 до 19.45 (на заключение 45 минут, ха-ха), по факту - с 7 утра и до 21 (самое раннее). Было и за полночь домой приползали. Тут я узнаю, что девочек, которых принимали со мной ещё 3 месяца назад, перевели на ставку, я - в отдел кадров, а мне говорят: "Ты принята в офис с сокращенным рабочим днём с 8 до 16 и пятидневной рабочей неделей". Ничего не понимая, жутко разозлилась и рассказала, что полгода работа в «большом» офисе, где всё устраивает (молода была и наивна, хотелось работать, всё было интересно), кроме з/п, которая составляла без вычетов 2750 + премия 1800 (это 2006 год, хватало только на еду и проезд, спасибо родителям, не оставили дочь на произвол судьбы, хоть и подустали)...



"Ну, что ж, - сказали, - переводим тебя туда, где числишься, там как раз тебя и не хватает, работать никто не хочет категорически (кратко: на краю города, в районе «гетто», в подвале дома, два окошка - контролёр и кассир; летом душно и комары, зимой тоже мрак), клиенты сплошь алкаши, наркоманы и даже был свой персональный бомж, паспорт, книжку и деньги которого можно было брать только в перчатках. Спросите - где деньги брал? - не знаю, но вид этой мелочи наводил на подозрения и мысли о церкви с протянутой рукой. Понятно, я, вся в соплях и эмоциях, пишу заявление на увольнение, мне говорят - подпиши у заведующей офиса, где числишься. Сошлись на том, что ставку мне дадут, но работать буду там (купили или я продалась - остаётся фактом). Отработала ещё 6 месяцев, написала на отпуск, всё подписали, счастливая, а то первый законный заработанный отпуск, человек такая скотина - ко всему привыкает, вроде как хочется лучше, но сидишь, надеешься и веришь.



За неделю до отпуска узнаю, что нашу заведующую переводят с повышением и что меня после отпуска УРАААА!!! тоже забирают в другой офис, дождалась. Последняя рабочая неделя перед отпуском началась у меня с температуры 38.5, на второй день потекло из носа, ну, думаю, простыла - насморк, голова раскалывается... Следующий день хуже, ничего не помогает да ещё и высыпало. Отработала с клиентами, кассу свела, на такси - и в больницу, пока врачи ещё принимают, диагноз ветряная оспа (вспоминаю, что ехала неделю назад в маршрутке с женщиной в зелёнке), в детстве только корью болела. Звоню в ужасе девочке, с которой работала, она переболела, звоню новой заведующей, она тоже. Думаю, ну слава богу, их не заразила, что не могу сказать о клиентах (хотя вину всё же чувствую, нужно было в первый день к врачу, а не самолечением заниматься). Возвращаюсь в офис, чтобы отчёты свести, ключи оставить да и ехать домой, вызывать участкового врача, чтобы больничный, а не прогул на завтра был. На вид стало ещё хуже: с носа течёт, температура высокая, глаза красные, на лице сыпь - жесть. Такси вызывала с водителем, который ветрянкой переболел; свела отчёт, сдавать ключи приезжает заведующая, которой их и надо было забрать у меня, и говорит: "Ну что ты, не можешь два дня что ли до отпуска доработать? Работать-то не кому". Я чуть не упала! Говорю: "Я заразная, кто не болел - заболеет, воздушно-капельным путём передаётся!" А она: "Так ты ж в кассе за бронированным окошком!" Логично, наверно, по её представлениям, я и сама хотела уже доработать и не ходить на больничный, т.к. всякий знает, что это не благодарное дело, но не с таким же диагнозом и видом, это ж людей пугать, как в фильмах ужасах, оно то поначалу не заметно становится с каждым даже не днём и не часом, а минутой хуже и хуже, больше, краснее и страшнее. Про то, что с температурой за 38 я могу и в кассе залететь, я уже не стала говорить, а просто сказала: "Я - домой, врача вызывать".



Я знаю, на многих работах не приветствуются походы на больничный, но это был край. А в общем-то, это система такая – отношение к работникам, как к грязи, особенно к ОКР-цам. Ушла оттуда в ком.банк, кстати, про него тут много пишут, всё сплошь те, кто не прошёл собеседование (то ли зверушку не нарисовал, то ли ещё что), разница просто нереальная! Есть минусы, конечно, но после сберовской школы, это всё мелочи.