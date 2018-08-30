Добрый день, уважаемые форумчане! Представляю вашему вниманию очередной отзыв, на этот раз стихотворный. Обращаю ваше внимание, что читать надо между строк. В данном отзыве МКБ олицетворяет собой не банк в целом, а нечто одушевленное. Надеюсь, вам понравится.



Найдите работу, которую вы будете любить, и Вы не будете работать до конца своей жизни. (с) Конфуций



Лето, осень и зима

Столько времени прошло...

Полюбила я тебя,

Год мы вместе. Хорошо!



Рано утром на работу,

Поздно вечером - домой.

Но - спасибо за заботу,

Все равно люблю, родной.



МКБ, прошел ведь год.

Многое произошло...

Дел различных хоровод...

Мне с тобою так легко!



Разное могло случиться,

Натянуло, понесло..

Оставалось лишь учиться,

Я училась хорошо.



Час за часом, день за днем,

Тут клиент, там сбой программы,

Медью, сплавом и огнем

Мы рисуем диаграммы.



Воз забит гранитом знаний,

Я везу с собой багаж.

Впереди пожаром пламя,

Я уже вошла в кураж!



Поцелуем высшей воли

Повышение! Отчет...

Я задумалась невольно,

Почему мне так везет?



Так проходит быстро время,

Я уже не молодняк...

Быть такой - большое бремя.

Но без этого - никак.



Я могу и задержаться,

Я могу пораньше встать.

В бой иду, нельзя бояться!

Знамя с рук не отобрать.



Вот прошел и год... Так странно...

Где он? Воды Леты не унять...

Рано утром на работу

Выхожу к тебе опять.



Пусть звучат тревожно струны

Банков.ру, бывших коллег,

Привязалась я безумно,

Лучше для меня и нет.

