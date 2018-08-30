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Добрый день, уважаемые форумчане! Представляю вашему вниманию очередной отзыв, на этот раз стихотворный. Обращаю ваше внимание, что читать надо между строк. В данном отзыве МКБ олицетворяет собой не банк в целом, а нечто одушевленное. Надеюсь, вам понравится.
Найдите работу, которую вы будете любить, и Вы не будете работать до конца своей жизни. (с) Конфуций
Лето, осень и зима
Столько времени прошло...
Полюбила я тебя,
Год мы вместе. Хорошо!
Рано утром на работу,
Поздно вечером - домой.
Но - спасибо за заботу,
Все равно люблю, родной.
МКБ, прошел ведь год.
Многое произошло...
Дел различных хоровод...
Мне с тобою так легко!
Разное могло случиться,
Натянуло, понесло..
Оставалось лишь учиться,
Я училась хорошо.
Час за часом, день за днем,
Тут клиент, там сбой программы,
Медью, сплавом и огнем
Мы рисуем диаграммы.
Воз забит гранитом знаний,
Я везу с собой багаж.
Впереди пожаром пламя,
Я уже вошла в кураж!
Поцелуем высшей воли
Повышение! Отчет...
Я задумалась невольно,
Почему мне так везет?
Так проходит быстро время,
Я уже не молодняк...
Быть такой - большое бремя.
Но без этого - никак.
Я могу и задержаться,
Я могу пораньше встать.
В бой иду, нельзя бояться!
Знамя с рук не отобрать.
Вот прошел и год... Так странно...
Где он? Воды Леты не унять...
Рано утром на работу
Выхожу к тебе опять.
Пусть звучат тревожно струны
Банков.ру, бывших коллег,
Привязалась я безумно,
Лучше для меня и нет.
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Lorianna_N • сотрудник
06.09.2012 17:59
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Администратор:
Без оценки, Вы уже голосовали 04.02.2012.
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