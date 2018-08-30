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|Странное поведение странных сотрудников странного банка
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работала в ТКС в 2008 году в течение 2-х месяцев в контакт-центре банка (он же ЦОК - Центр Обслуживания Клиентов). Перед устройством туда обязательным было недельное коллективное обучение, после которого должен был последовать так называемый экзамен. Я вместе с группой из 10-12 человек прошла недельное обучение. Экзамены у каждого претендента принимали разные сотрудники банка (руководители группы). У меня экзамен принимала крайне неприятная своим поведением и общением барышня (к сожалению, ее имя и фамилия стерлись из моей памяти), которая всячески показывала, что ей нет никакого интереса принимать у меня экзамен, и вообще нет резона меня в этот банк принимать. В итоге я недобрала n-ное, ничтожно смешное кол-во баллов (проставленных "экзаменатршой" субъективно), необходимых для успешной сдачи экзамена. Точно в цифрах не помню, но суть была примерна такова, что для успешной сдачи экзамена требовалось набрать, например, 90 баллов, а я набрала, допустим, 87.
После экзамена сотрудница отдела обучения, которая обучала нас неделю, сказала мне, что, так как я недобрала совсем чуть-чуть, я имею право на пересдачу. Не подготавливаясь дополнительно, я на следующий день пришла на пересдачу. Сдавала экзамен уже другому (рандомно выбранному Руководителем ЦОК) руководителю группы - Евгению А-аеву. На этот раз экзамен был сдан весьма успешно. Что говорит о наличии явной субъективности в этих их экзаменовках. Получается, что всё зависело от того - понравишься ты лично экзаменатору или нет.
Но суть не в этом. Точнее, не только в этом... Меня приняли. Я стала работать под руководством этого руководителя группы, который принимал экзамен (Евгений А-аев). Самое смешное началось уже в процессе работы. Постоянные прослушки телефонных разговоров, и прочие не очень приятные моменты, связанные с работой в колл-центре описывать нет смысла, ибо это и так всем известно. Самое смешное было в том, мой руководитель группы Евгений А-аев постоянно спал на рабочем месте. В прямом смысле этого слова. В конце рабочего дня каждый сотрудник группы сдавал ему рабочую гарнитуру, а утром перед сменой брал обратно. Я лично лицезрела как он спал, свесившись на стуле. И это происходило при том, что все мы сидели в open-спейсе. То есть в любой момент его спящим мог застать руководитель ЦОК (в тот момент А.И.) или более вышестоящее руководство. Еще смешнее и удивительнее стало, когда я узнала, что ранее этот руководитель группы работал в одном из сетевых фаст-фудов (не буду делать рекламу этому всем известному заведению).
Далее... В один прекрасный день мой вечно спящий руководитель группы сказал мне о том, что я в одном из прослушанных моих разговоров с клиентом не предложила ему какую-то услугу, поэтому должна написать объяснительную, так как это "косяк". Я написала. Только отнесла ему, как он "выдал" мне еще один мой якобы "косяк". На эту тему требовалась тоже объяснительная. И так он собрал с меня три объяснительные за 10 минут. А что происходит с тремя объяснительными все знают. После третьей объяснительной он мне говорит: "Пиши заявление по собственному". Я находясь в легком шоке, спрашиваю у него: "А зачем тогда был весь этот цирк с этими объяснительными? Если заранее было известно, что вы собираетесь меня убрать?". На что он ответил: "Я хотел посмотреть, что ты там в этих объяснительных напишешь, чем оправдаешь себя и свои косяки". Видимо, мои "оправдания" его не удовлетворили.
Так как эта работа мне была уже не интересна (я и в процессе работы поняла, что это не моё, да и видя окружающую обстановку и поведение некоторых руководящих субъектов...), я спокойно написала заявление. Когда я пришла в отдел кадров за трудовой, мне сказали, либо ждите сегодня до 6-ти вечера, либо приезжайте за трудовой завтра. А учитывая, что времени было 3 часа (моя смена была до 2-х часов дня), и мой рабочий день закончился, мне пришлось ждать 3 часа. И на моё легкое удивление столь длительным ожиданием кадровичка мне с хамством ответила: "Рабочий день до 6-ти часов вечера!". Хотя, напомню - МОЯ смена закончилась в 2 часа дня. Я была на работе с 7 утра.
И смешным просто до умиления было, когда я сидела, ожидала, пока мне подготовят трудовую, и тут проходит мимо меня руководительница группы (которая первая принимала у меня экзамен, в тот раз, когда я его не сдала), смотрит на меня вызывающим взглядом и оскаливается в наглой самомодовольной ухмылочке. Это надо было видеть.
Fin.
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Pennywice • бывший сотрудник
07.09.2012 15:01
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Странный отзыв странного человека.
Видимо первый экзаменатор мудро поступил, что не взял Вас. Раз в последствии были уволены за косяки.
Позвольте узнать, где Вы сейчас трудитесь? Уж не в одном ли из сетевых фаст-фудов (не буду делать рекламу этому всем известному заведению)?
Да нет, просто мне не понятен смысл этого отзыва. Человека, как я понимаю, 4 года назад уволили из банка за косяки, то бишь за несоответствие занимаемой должности.
И сейчас, вдруг, возникло желание об этом написать. На лицо затаенная обида и желание отомстить.
Да и половина утверждений выглядят не слишком правдоподобно, как мне кажется, рождены фантазией автора.
Абсолютно не понимаю ваш язвительный комментарий. Такое ощущение, что вы действительно тот самый вечно спящий рук-ль группы, или в принципе имеете к ТКС прямое отношение. Странно, что вас так сильно мой отзыв зацепил. Возможно вы работаете в фаст-фуде, и вас оскорбило мое пренебрежение и ирония касаемо подобной работы?
Почему я пишу этот отзыв через 4 года? Да потому что не считая того банка, в котором я работаю сейчас, ТКС - это первый и единственный банк, в котором я работала. Про банк, в котором я работаю в данный момент ничего плохого написать не могу.
А пишу через 4 года, потому что только недавно "подсела" на банки.ру, и единственный банк, про который я могла написать отзыв в служебном рейтинге - это ТКС. Так как, повторюсь - в других банках (помимо своей текущей работы) не работала.