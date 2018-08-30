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|Отличная работа!
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Я работаю в Русфинансе давно. Мне очень нравится моя команда (сегмент - мебель). Заработать можно везде, те, кто пишет что мало зарабатывали - может, кто-то плохо работал?
АТП (Екатерина З.) очень помогает, всегда следит, чтобы все выполняли свои планы, график составляется с учетом пожеланий. Проходит очень много интересных тренингов! Командные мероприятия также радуют. Всем советую!
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kirill07 • сотрудник
07.09.2012 18:03
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