Я работаю в Русфинансе давно. Мне очень нравится моя команда (сегмент - мебель). Заработать можно везде, те, кто пишет что мало зарабатывали - может, кто-то плохо работал?

АТП (Екатерина З.) очень помогает, всегда следит, чтобы все выполняли свои планы, график составляется с учетом пожеланий. Проходит очень много интересных тренингов! Командные мероприятия также радуют. Всем советую!