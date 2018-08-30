Работал в Русфинанс банке в отделе автокредитования, не платят ЗП вообще в случае невыполнения плана (внештатникам). Работал в автокредитовании в Кудрово Дыбенко (Рядом с Мегой), проработав месяц, в день выплаты ЗП связался с начальством, которое подтвердило подозрения... Эта ситуация повторилась у многих из тех, с кем стажировался.



Админ: Как в контракте были отражены условия начисления зарплаты?