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|Не платят з/п вообще
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Работал в Русфинанс банке в отделе автокредитования, не платят ЗП вообще в случае невыполнения плана (внештатникам). Работал в автокредитовании в Кудрово Дыбенко (Рядом с Мегой), проработав месяц, в день выплаты ЗП связался с начальством, которое подтвердило подозрения... Эта ситуация повторилась у многих из тех, с кем стажировался.
Админ: Как в контракте были отражены условия начисления зарплаты?
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kyza21 • бывший сотрудник
07.09.2012 18:49
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