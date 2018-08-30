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|О достоинствах и недостатках
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Проработав достаточное количество времени в этом банке, с уверенностью можно сказать следующее: банк для тех, кто никогда не работал в банке, но хотел бы начать свою карьеру в банковской сфере.
О плюсах банка: стабильная зарплата (естественно, небольшая); премии (если планы, конечно, выполните).
О минусах: отсутствие дмс; отсутствие возможности карьерного роста (если, конечно, не работать в головном офисе); очень длительные ожидания согласования вашего повышения на должность повыше и зарплату побольше (знаю тех, кто ждет этого уже четвертый месяц) - то согласующее лицо сменится, то бумага какая-нибудь куда-нибудь завалится. Поэтому лицам, только отучившимся в ВУЗе и устроившимся в банк, советую долго здесь не задерживаться, а искать новое место после того, как наработается стаж работы. По совокупности оценка 3 из 5.
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lavrusha.petrov • бывший сотрудник
08.09.2012 12:01
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|lavrusha.petrov
Автор отзыва
10.09.2012 19:52
|Специалист кредитования физ.лиц в региональном филиале, сменил работу пару недель назад
|Nikandrik
11.09.2012 14:26
|Мне сегодня позвонили и пригласили на собеседование, я уже обрадовалась и решила зайти на сайт узнать побольше, читаю ваши отзывы и боюсь теперь)) у меня опыта работы в банке нет, но кассиром работала. что делать идти или нет? ведь опытработы в банке не помешает. а сколько зарплата у бухгалтера-кассира?
|lavrusha.petrov
Автор отзыва
13.09.2012 22:10
|Про заработную плату вам, думаю, больше расскажут в отделе кадров, или на собеседовании у управляющего. А касательно того, идти работать или нет-решать Вам. Как говорится, хорошо там, где нас нет
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