Проработав достаточное количество времени в этом банке, с уверенностью можно сказать следующее: банк для тех, кто никогда не работал в банке, но хотел бы начать свою карьеру в банковской сфере.

О плюсах банка: стабильная зарплата (естественно, небольшая); премии (если планы, конечно, выполните).

О минусах: отсутствие дмс; отсутствие возможности карьерного роста (если, конечно, не работать в головном офисе); очень длительные ожидания согласования вашего повышения на должность повыше и зарплату побольше (знаю тех, кто ждет этого уже четвертый месяц) - то согласующее лицо сменится, то бумага какая-нибудь куда-нибудь завалится. Поэтому лицам, только отучившимся в ВУЗе и устроившимся в банк, советую долго здесь не задерживаться, а искать новое место после того, как наработается стаж работы. По совокупности оценка 3 из 5.