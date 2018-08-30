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Хоум Кредит - самый лучший банк! хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день, коллеги!
Хочу рассказать Вам о МОЕМ опыте в банке. Сразу оговорюсь, что буду рассказывать о работе своего РЦ, что в других - я не знаю. Все, что я напишу, лично мое субъективное мнение.

О коллективе

У нас настоящая, сплоченная команда. Новенького никогда не оставят без поддержки. Помогут, расскажут, посоветуют как поступить. Да, в работе случается всякое, но это рабочие моменты, которые есть в любой работе. Лично мне очень нравится работать с моим НГП, она всегда меня слышит. Поможет, расскажет, посоветует. Не орет, матами не кроет, как начальство моей знакомой, которая работает в другом банке. Коллектив у нас дружный, лично я очень люблю своих коллег. Думаю, что и в других городах не хуже. Стоит только взглянуть на это видео и все станет ясно. http://www.youtube.com/watch?v=XF8pNOVlYCU

О графике работы

График иногда бывает напряженный, если не хватает сотрудников, но оно того стоит. Мы работаем далеко не за спасибо. Более того, я отдыхаю в те дни, когда хочу. При составлении графика НГП всегда интересуется о наших пожеланиях в графике. Нужен срочно выходной? Мои коллеги всегда меня подменят. Поэтому меня график устраивает.

О зарплате

Многие пишут, что платят копейки. НЕПРАВДА!!! Как поработаешь, так и получишь. Если выполняешь планы, получишь достойную зарплату. Перевыполнил план, зарплата будет еще больше. Мотивация у нас хорошая. Оклад + премия за кредиты + надбавка к окладу и премии, которая может достигать 60 %!!! Далеко не в каждом банке есть такая мотивация. Многие сидят на пятой точке, и только целый день сидят на форуме Салес Портала и плачутся друг другу, что платят мало. Коллеги, прежде чем ныть, посмотрите на себя со стороны. У всех только одна причина в маленькой з/п - это «тухлая, мертвая» точка. Когда я устроилась, я в первую очередь наладила контакт с продавцами в магазине, побегала по привязкам, рассказывала каждому моему клиенту о возможности в нашем банке взять кредит наличными. Теперь у меня есть свои, постоянные клиенты, которые идут за кредитом лично ко мне.

О соцпакете ничего не могу сказать, т.к. он мне еще не пригодился smile:)
И в завершении своего отзыва о банке хочу сказать, что да, иногда случаются не очень приятные моменты, но это рабочие моменты. Всегда можно найти выход. Не нужно боятся обращаться к начальству, не молчите.
Всем, кто хочет устроиться работать в наш банк, хочу сказать, что все зависит от Вас! Нужно любить свою работу и Вас все получится! Успехов Вам, мои будущие коллеги!
YuliyaG89 • сотрудник
08.09.2012 15:39
Ответ банка:
Здравствуйте,

Спасибо Вам за хороший, объективный отзыв. Почему объективный?
Очень редко на сайте Банки.ру появляются положительные отзывы от сотрудников Банка. Это объяснимо, ведь когда все хорошо, комфортно и идет по накатанной – ты просто живешь в этом и получаешь удовольствие.

Зато когда что-то идет не так, как ты хотел и планировал, или ты чувствуешь себя обиженным – ты не поленишься зайти на сайт и оставить свое сообщение.

Конечно, я радуюсь, когда читаю такие отзывы! Мне особенно приятно, что Ваш отзыв – абсолютно соответствует моему восприятию Банка и отношению к работе.

Желаю Вам успехов, а также сохранить и преумножить Ваш позитивный настрой и «заряжать» им других членов команды.

С уважением,

Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
3 комментария
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11114
14.09.2012 10:20
Дожили, Хом кредит выходит на флешмоб, т.к. за кредитами в 70% годовых никто не идет smile:D
Вурдалак
18.09.2012 00:07
Несчастные люди smile:cry: . Пляски адептов секты ХКБ вокруг алтаря Золотого Тельца smile:magic: - именно такие впечатления у меня от упомянутого флэшмоба.
Что касается самого отзыва, то, возможно, его автор не HR, однако ненависть к инакомыслящим так и кипит:
Цитата
"Многие сидят на пятой точке, и только целый день сидят на форуме Салес Портала и плачутся друг другу, что платят мало. Коллеги, прежде чем ныть, посмотрите на себя со стороны".

В общем, не добро.
Кстати, число положительных отзывов о банке "Хоум Кредит" действительно в последнее время снизилось. Надо полагать, осень и скорое наступление очередного кризиса охладили пыл девушек и
Цитата
"юношей бледных со взором горящим"
smile:-p .
ylia34
24.09.2013 14:19
Никому не советую брать кредит в этом банке.сегодня меня как только в этом банке не оскорбили,и угрозы кидали.хорошо,что я весь разговор записала,завтра пойду писать заявление в прокуратуру,и посмотрим как они дальше меня будут пугать и оскорблять.и вся семья у меня работает в прокуратуре и посмотрим кто кому останется должен. smile:evil: smile:evil: smile:evil:

Изменено: ylia34 - 24.09.2013 14:30
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