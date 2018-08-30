Добрый день, коллеги!

Хочу рассказать Вам о МОЕМ опыте в банке. Сразу оговорюсь, что буду рассказывать о работе своего РЦ, что в других - я не знаю. Все, что я напишу, лично мое субъективное мнение.



О коллективе



У нас настоящая, сплоченная команда. Новенького никогда не оставят без поддержки. Помогут, расскажут, посоветуют как поступить. Да, в работе случается всякое, но это рабочие моменты, которые есть в любой работе. Лично мне очень нравится работать с моим НГП, она всегда меня слышит. Поможет, расскажет, посоветует. Не орет, матами не кроет, как начальство моей знакомой, которая работает в другом банке. Коллектив у нас дружный, лично я очень люблю своих коллег. Думаю, что и в других городах не хуже. Стоит только взглянуть на это видео и все станет ясно. http://www.youtube.com/watch?v=XF8pNOVlYCU



О графике работы



График иногда бывает напряженный, если не хватает сотрудников, но оно того стоит. Мы работаем далеко не за спасибо. Более того, я отдыхаю в те дни, когда хочу. При составлении графика НГП всегда интересуется о наших пожеланиях в графике. Нужен срочно выходной? Мои коллеги всегда меня подменят. Поэтому меня график устраивает.



О зарплате



Многие пишут, что платят копейки. НЕПРАВДА!!! Как поработаешь, так и получишь. Если выполняешь планы, получишь достойную зарплату. Перевыполнил план, зарплата будет еще больше. Мотивация у нас хорошая. Оклад + премия за кредиты + надбавка к окладу и премии, которая может достигать 60 %!!! Далеко не в каждом банке есть такая мотивация. Многие сидят на пятой точке, и только целый день сидят на форуме Салес Портала и плачутся друг другу, что платят мало. Коллеги, прежде чем ныть, посмотрите на себя со стороны. У всех только одна причина в маленькой з/п - это «тухлая, мертвая» точка. Когда я устроилась, я в первую очередь наладила контакт с продавцами в магазине, побегала по привязкам, рассказывала каждому моему клиенту о возможности в нашем банке взять кредит наличными. Теперь у меня есть свои, постоянные клиенты, которые идут за кредитом лично ко мне.



О соцпакете ничего не могу сказать, т.к. он мне еще не пригодился

И в завершении своего отзыва о банке хочу сказать, что да, иногда случаются не очень приятные моменты, но это рабочие моменты. Всегда можно найти выход. Не нужно боятся обращаться к начальству, не молчите.

Всем, кто хочет устроиться работать в наш банк, хочу сказать, что все зависит от Вас! Нужно любить свою работу и Вас все получится! Успехов Вам, мои будущие коллеги!