Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Несостоявшийся сотрудник
|не голосовал
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Была на собеседовании в ГО. Вроде з/п озвучили адекватную и функционал. Но очень расстроило отсутствие соц.пакета вообще - ни питания, ни ДМС
Еще удивило, что первое (и единственное собеседование) проводили руководители подразделения, а не HR. Даже и не знаю, хорошо это или плохо, что кандидатов на встречу приглашает руководство
Не могу сказать, что зря потратила время, хоть посмотрела как другие "живут".
Удачи всем соискателям!
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DM_K • несостоявшийся сотрудник
11.09.2012 09:33
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В оплачиваемом работодателем питании тоже не вижу никакого смысла. Бесплатного ничего не бывает. Если работодатель оплачивает питание сотрудников, то это происходит за счет экономии работодателя на зарплатах самих сотрудников. Утопия. Например, что бы вы выбрали? Иметь ЗП 50 т.р, и кушать в платной служебной столовой за 200 рублей в день или иметь ЗП 30 т.р., и при этом работодатель сам бы оплачивал ваши обеды? Извините, но я за первый вариант.
Но в моем случае, уйдя со своей текущей работы в РосКап на бОльшую должность, я бы здорово в деньгах потеряла, т.к. з/п предложили незначительно больше текущей. Но на текущем месте работы есть питание, ДМС для меня и моего несовершеннолетнего ребенка. А это для меня важно
По мне это удобнее т.к. вопросы из серии - что вы думаете о мироздании космоса, непонятно зачем.
Сразу общаешься с руководителем и разговор уже предметный, не в пустоту.
Касаемо ДМС.
Работаю в Банке первой пятерки и у нас нет ДМС для детей (есть льготное).
Причин для расстройства не вижу, у самой маленькие дети.
Изменено:
А по поводу ДМС на ребенка согласна, это не обязательно. Но я рада, что сейчас у нас это есть (Банк в первой 10-ке).
Fruktik, но для сотрудников-то ДМС есть? согласитесь, это приятный бонус
Конечно, если бы на новом месте предлагали зарплату такую, которая слихвой покроет и годовую ДМС и ДМС на ребенка, и расходы на питание, то и думать нечего было бы
Всегда надо стремиться к лучшему.
Изменено:
Но согласитесь, не логично было бы переходить на ту же з/п, но уже без всякого соц.пакета.
Одной должностью семью не прокормишь