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Несостоявшийся сотрудник не голосовал
Была на собеседовании в ГО. Вроде з/п озвучили адекватную и функционал. Но очень расстроило отсутствие соц.пакета вообще - ни питания, ни ДМС smile:(
Еще удивило, что первое (и единственное собеседование) проводили руководители подразделения, а не HR. Даже и не знаю, хорошо это или плохо, что кандидатов на встречу приглашает руководство smile:-X
Не могу сказать, что зря потратила время, хоть посмотрела как другие "живут".
Удачи всем соискателям!
DM_K • несостоявшийся сотрудник
11.09.2012 09:33
8 комментариев
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Pennywice
11.09.2012 11:31
На мой взгляд, ДМС и питание (если автор отзыва подразумевал питание, которое оплачивает работодатель) не являются настолько важными факторами. Сколько лет работаю, никогда не задумывалась ни в одной из организаций на тему ДМС. Зачем? Работать надо.
В оплачиваемом работодателем питании тоже не вижу никакого смысла. Бесплатного ничего не бывает. Если работодатель оплачивает питание сотрудников, то это происходит за счет экономии работодателя на зарплатах самих сотрудников. Утопия. Например, что бы вы выбрали? Иметь ЗП 50 т.р, и кушать в платной служебной столовой за 200 рублей в день или иметь ЗП 30 т.р., и при этом работодатель сам бы оплачивал ваши обеды? Извините, но я за первый вариант.
DM_K
Автор отзыва
11.09.2012 11:48
Pennywice, я тоже за первый вариант.
Но в моем случае, уйдя со своей текущей работы в РосКап на бОльшую должность, я бы здорово в деньгах потеряла, т.к. з/п предложили незначительно больше текущей. Но на текущем месте работы есть питание, ДМС для меня и моего несовершеннолетнего ребенка. А это для меня важно smile;)
fruktik
11.09.2012 16:05
Вас сильно расстроило, что не было первой встречи с НН?
По мне это удобнее т.к. вопросы из серии - что вы думаете о мироздании космоса, непонятно зачем.
Сразу общаешься с руководителем и разговор уже предметный, не в пустоту.
Касаемо ДМС.
Работаю в Банке первой пятерки и у нас нет ДМС для детей (есть льготное).
Причин для расстройства не вижу, у самой маленькие дети.

Изменено: fruktik - 11.09.2012 16:22
DM_K
Автор отзыва
11.09.2012 16:45
Я не говорила, что меня сильно расстроило собеседование не с HR. Но по-моему только специалист HR может оценить потенциал кандидата и возможно, не пришлось бы тратить времени Директора Департамента и Начальника Управления. Или у них много свободного?!
А по поводу ДМС на ребенка согласна, это не обязательно. Но я рада, что сейчас у нас это есть (Банк в первой 10-ке).

Fruktik, но для сотрудников-то ДМС есть? согласитесь, это приятный бонус smile;)

Конечно, если бы на новом месте предлагали зарплату такую, которая слихвой покроет и годовую ДМС и ДМС на ребенка, и расходы на питание, то и думать нечего было бы smile;)

DM_K
Автор отзыва
13.09.2012 10:02
neznakomka2, хотеть мне никто не мешает! smile:shuffle:
Всегда надо стремиться к лучшему.
DM_K
Автор отзыва
13.09.2012 10:39
Neznakomka 2, eсли бы я гналась за рейтингами, на собеседование в РосКап даже не пошла бы smile;) Он в первой сотне на 58-м месте!

Изменено: DM_K - 13.09.2012 10:39
DM_K
Автор отзыва
13.09.2012 11:06
Neznakomka 2, мне и так хорошо живется smile;)
Но согласитесь, не логично было бы переходить на ту же з/п, но уже без всякого соц.пакета.
Одной должностью семью не прокормишь smile:|
DM_K
Автор отзыва
13.09.2012 11:24
Как зачем?! Если хорошо, не значит что не хочется еще лучше smile;)
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