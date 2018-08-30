Была на собеседовании в ГО. Вроде з/п озвучили адекватную и функционал. Но очень расстроило отсутствие соц.пакета вообще - ни питания, ни ДМС

Еще удивило, что первое (и единственное собеседование) проводили руководители подразделения, а не HR. Даже и не знаю, хорошо это или плохо, что кандидатов на встречу приглашает руководство

Не могу сказать, что зря потратила время, хоть посмотрела как другие "живут".

Удачи всем соискателям!