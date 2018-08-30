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Хотела бы сказать всем тем, кто решается пойти работать в данный банк. Я проработала в банке с ноября 2011 по июнь 2012 менеджером по продажам финансовых услуг. Система оплаты труда следующая: оклад (в Магнитогорске от 6 300 до 10 000 руб) + премия (% от продаж). Премию выплачивают с задержкой в 2 месяца, соответственно при увольнении премию за последних 2 месяца вы не получаете, ее прикарманивает банк. Причем об это при оформлении на работу не говорилось. Так мне не выплатили порядка 13 000 рублей (для меня это не такие уж и маленькие деньги, тем более, что "заработаны собственным потом и кровью"). Согласна, что во многих банках такая же система, но при увольнении они выплачивают премию и через месяц и через 2, а здесь нет. Кроме того я написала письмо председателю правления в Москву с претензией, которое отправила 08 августа, а сегодня уже 10 сентября и ни ответа, ни привета, банку просто наплевать...
Что касается условий работы: работа в торговых центрах на потоке людей. В 90% торговых точках это места около входа, где зимой невыносимо холодно, сквозняки. У всех моих бывших коллег проблемы со здоровьем начиная от постоянной заложенности носа до гинекологических заболеваний, и это за оклад в 6 300 рублей, и постоянно нужно раздавать листовки (т.е. "приставать" к прохожим и "впаривать" им продукты банка, а кредиты у банка не такие уж и дешевые, скорее наоборот, поэтому нормальный люди крайне неохотно берут здесь кредиты, в основном берут люди с низким социальным уровнем или заведомо зная, что платить не будут), причем если тебя увидит начальство, что ты присела на стул, то и премии лишить могут. На все твои возражения, высказывания недовольства условиями работы своему начальству ответ один "Если что-то не устраивает - увольняйся, таких как ты на улице много" (так может ответить только абсолютно безграмотный, никчемный руководитель. Я знаю о чем говорю, ведь тоже раньше была руководителем компании, и знаю, что такое управлять трудовым коллективом, понимаю, что именно от отношения руководителя к подчиненным зависит успех всего подразделения, а значит и компании в целом). Что касается графика работы, он как бы есть, но его как бы и нету (практически каждый день выходит новый график и совершенно невозможно планировать свою личную жизнь, а на твои возражения ответ один. В Хоуме постоянная текучка кадров, а у всех, кто работает там - регулярно возникает желание сменить место работы, но ее не так-то уж и просто найти в наше время, особенно девчонкам...
Поэтому смотрите и решайте сами.
Если возникнут ко мне какие-либо вопросы, пишите мне на электронку elenaOKS74@yandex.ru.
Всем удачи!
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elenaOKS74 • бывший сотрудник
11.09.2012 10:41
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Ответ банка:
Здравствуйте,
Напишу кратко и по существу:
• При приеме на работу Вы ознакомились и подписали Положение об оплате труда, где было указано, что в связи с доступностью данных по дефолту, расчет премиального вознаграждения производится через два месяца.
• Председателю Правления Банка 8 августа 2012 года электронного сообщения от сотрудника с таким вопросом не приходило. Более того, на адрес Председателя Правления вообще не приходило сообщения от сотрудника с именем и фамилией, которые Вы указали на сайте.
Вы уверены, что посылая письмо, Вы набрали правильный адрес?
• Да, работа МПФУ – нелегкая, весь день на ногах, на потоке клиентов. И Ваш доход здесь зависит только от Вашей активности. Но это Ваш выбор – соглашаться на эту работу или нет.
• Никак не могу прокомментировать Ваше утверждение о «безграмотности начальства», поскольку не присутствовала при Вашей беседе.
Учитывая, что есть объективное и субъективное мнение, я уверена, нужно выслушать, что скажет руководитель.
• Относительно графиков – их нужно планировать заранее. Здесь, я думаю, как раз нужно было обратиться к вышестоящему руководству.
Резюме: если у Вас остались вопросы, Вы можете написать мне по адресу: Galina.Vaisband@homecredit.ru
С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
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Изменено:
Руководителем довелось проработать в сфере далекой от банковской, а ушла почему отчитываться не буду, но одной причины достаточно - не хотелось "за решетку" лет на 5 за сокрытие доходов компании и соответственно занижение налоговой базы. А насчет "хорошего руководителя", то этот вопрос лучше задать моему бывшему трудовому коллективу, но для меня они в большенстве своем остались лучшими работниками.