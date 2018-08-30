Дня доброго.

Я являюсь агентом банка и привлекаю за комиссионное вознаграждение клиентов в банк на кредитование и размещение денежных средств. Полгода назад я привлек депозит на 1 000 000 и до сих пор жду своего вознаграждения за этот вклад. За полгода сколько раз просил управляющего ККО «Заневский», куратора в Северо-Западе решить помою проблему - все без толку. Самое обидное, что я, когда рука об руку работал в этом банке и всегда верил в этот банк и людей в нем, но теперь веры нет.



Попов Артем и Борисенко Владимир ушли на повышение работать в Москву и мой любимый филиал приказал долго жить. Отдельное спасибо отделу кадров, которые всегда берут мой телефон для связи и никогда не перезванивают по моему вопросу.

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