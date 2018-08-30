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Дня доброго.
Я являюсь агентом банка и привлекаю за комиссионное вознаграждение клиентов в банк на кредитование и размещение денежных средств. Полгода назад я привлек депозит на 1 000 000 и до сих пор жду своего вознаграждения за этот вклад. За полгода сколько раз просил управляющего ККО «Заневский», куратора в Северо-Западе решить помою проблему - все без толку. Самое обидное, что я, когда рука об руку работал в этом банке и всегда верил в этот банк и людей в нем, но теперь веры нет.
Попов Артем и Борисенко Владимир ушли на повышение работать в Москву и мой любимый филиал приказал долго жить. Отдельное спасибо отделу кадров, которые всегда берут мой телефон для связи и никогда не перезванивают по моему вопросу.
+7911988-20-72
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denis07041985 • сотрудник
11.09.2012 11:09
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Ответ банка:
Денис, добрый день,
Пожалуйста, вышлите мне более подробную информацию на адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru
Я разберусь в ситуации и сообщу Вам о результатах.
С уважением,
Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
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Некоторое время назад бегал по городу с 2-я млн, не знал куда разместить. Забежал и в Хоум - приняли без очереди (так у Хоум заведено для вкладчиков) - приятно, очень вежливая симпатичная менеджер. Я думал, что ей это пойдет в бонус, а тут вот получается как бывает. Если банк обманывает своих, то как он с чужими может обойтись? Призадумался.
больше в банке Ренессанс не оформляю
Изменено: