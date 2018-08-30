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Я агент банка и не получаю денег не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Дня доброго.
Я являюсь агентом банка и привлекаю за комиссионное вознаграждение клиентов в банк на кредитование и размещение денежных средств. Полгода назад я привлек депозит на 1 000 000 и до сих пор жду своего вознаграждения за этот вклад. За полгода сколько раз просил управляющего ККО «Заневский», куратора в Северо-Западе решить помою проблему - все без толку. Самое обидное, что я, когда рука об руку работал в этом банке и всегда верил в этот банк и людей в нем, но теперь веры нет.

Попов Артем и Борисенко Владимир ушли на повышение работать в Москву и мой любимый филиал приказал долго жить. Отдельное спасибо отделу кадров, которые всегда берут мой телефон для связи и никогда не перезванивают по моему вопросу.
+7911988-20-72
denis07041985 • сотрудник
11.09.2012 11:09
Ответ банка:
Денис, добрый день,

Пожалуйста, вышлите мне более подробную информацию на адрес: Galina.Vaisband@homecredit.ru
Я разберусь в ситуации и сообщу Вам о результатах.

С уважением,

Галина Вайсбанд,
Вице-президент по управлению персоналом
2 комментария
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барбос
14.09.2012 19:23
Это безобразие.
Некоторое время назад бегал по городу с 2-я млн, не знал куда разместить. Забежал и в Хоум - приняли без очереди (так у Хоум заведено для вкладчиков) - приятно, очень вежливая симпатичная менеджер. Я думал, что ей это пойдет в бонус, а тут вот получается как бывает. Если банк обманывает своих, то как он с чужими может обойтись? Призадумался.
888helen
30.11.2012 13:31
незнаю где как, но я пол года работаю агентом банка Хоум Кредит и получаю очень хорошее вознаграждение. не обсчитали не на копеечку! А вот Банк Ренессанс обманул, не заплатил ни разу за успешно заключенные договора. Кураторы меняются очень часто и вечно Кормят ЗАВТРАками...поэтому просто
больше в банке Ренессанс не оформляю

Изменено: 888helen - 30.11.2012 13:34
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