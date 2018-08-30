Всем здравствуйте. Почитала я отзывы и, знаете, решила тоже написать о своей работе в Русском Стандарте! Работа нормальная, зарплата тоже, но вот сотрудники, особенно старшие специалисты, которые хорошо относятся только к выборочным сотрудникам, так себе. Например, сначала старшим была девушка из Москвы. Так вот, прежде чем она тебе поможет (если поможет) нужно было подождать минут 10, а ведь клиент ждет и его возмущение отражается на специалисте. А потом, может быть, подойдет поможет! А ведь в москве она такой же обычный специалист! Когда я это читала в инете, я не верила, а потом убедилась сама. Повышают только тех, кто дружит со старшим специалистом. И такое, видимо, во всем Русском Стандарте. Поэтому, если желаете все это унижение терпеть, то работайте. А если проходит начальник и ты с ним здороваешься, он делает вид, что никто с ним не здоровался. А когда поступаешь на работу, обязательное условие со всеми здороваться, так как бывают гости из Москвы. Какой же пример приводит начальник (фамилию не пишу, и, кстати, это "ОНА")?



Админ: Из положительных сторон работы в банке можете что-то описать?