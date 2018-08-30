Работал в этом банке достаточно долгое время - сам не понимаю как выдержал, был один человек, который помог (хороший друг). Повышать не хотят, з/п мизерная - копейки одним словом; большая текучка персонала, максимум нормальный человек может отработать в этом банке неделю, а то и 1 день.

Т.к. сотрудников не хватает, постоянно отправляют работать в др. отделение, чего не сказать об отделении "Румянцево" - хрен доберешься. Причем отправляют на неопределенный срок, говорят, пока сотрудники болеют, или ещё какая-нибудь причина. А причина только одна - все увольняются, пока нервишки есть, начальство пользуется этим. Якобы берут на работу неопытных, якобы обучают, а потом сравнивают с тряпкой и пытаются всякими способами унизить. Оплата больничных листов вообще курам на смех, хоть и не болей. Из-за больничных з/п урезают. Коллектив - отдельный разговор. Во всех отделениях неплохой. Но не повезет тому, кто поедет работать в отделение "СОКОЛ"! Если Вас берут именно туда, то больше недели не протяните. Уж слишком там "хороший" коллектив.



Итог: если вы ищите нормальную работу с хорошим отношением, это точно не НЗ банк. Поверьте личному опыту. Лично я так счастлив был, когда уволился!!!