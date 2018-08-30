Ужасный банк В принципе, в начале, конечно, рассказывают все так, что вроде даже думаешь, может, попробовать поработать. Не теряйте зря время, не пробуйте, ничего хорошего не увидите. При лично моем трудоустройстве на моих глазах уволилось за один месяц 4 человека, уже есть о чем призадуматься почему люди бегут, как тараканы, от них. А причина вся в том, что этот банк работает на текучку, их все устраивает. 3-4 месяца сотрудник отработал, тем более, что бонусы ты получаешь только после первого месяца оплаты, потом вроде только разберешься в чем суть да дело начинается:

1) страховку не выполнил - премию не получил;

2) неплательщики есть - тоже премию не получил;

3) сумму более 400 тыс. руб не насобирал - тоже лишение премии;

4) долю на точке не выдержал - также лишение премии частично.

Отличная мотивация, оклад 8000, на, живи...



Также хочется отметить некомпетентность руководящего состава в ЕКБ. САМОДУРСТВО! СБ толком не работает, сами должны и обзвон, и проверку при заведении заявки делать... вот и сидишь целыми днями думаешь, а заплатят или нет те, кого оформил. А на обзвон у вас так и так весь день уходит, ведь не все трубку сразу берут. Короче, мыкаешься, мыкаешься с неплательщиками, вроде все, договоришься, а они "а можно отсрочку платежа сделать, ну нет пока денег", а ты им - НЕТ, нет такой услуги в банке... А при нынешних обстоятельствах и нестабильности ведь всякое может быть.



Дальше хуже. Директор представительства в ЕКБ может просто посреди дня наорать, причем, ладно бы, если лично, ан нет, по почте-то лучше, ведь там есть время подумать, что ответить... Так вот выведет сотрудника из строя своими разборками и типа все, давай работай, держи долю..

Отношение сразу ко всем предвзятое через чур, а опыта по идее никакого как в общении, так и в управлении коллективом незаметно что-то! Собрания какие-то бестолковые каждую неделю, а почему так часто - так ведь коллектив-то обновляется, каждый месяц новенькие. Причем на собраниях одна и та же информация, ничего конкретного. Причем сами ведут себя, как на вечеринке, друг друга перебивают, о чем-то постороннем болтают... Дисциплина... Фигня!



По з.пл постоянно какие-то непонятки и никто толком ничего объяснить не может. Почему выработка в месяц по часам должна быть 160, а в Сетелеме она у всех по 180... Хотя в графике все расписываются за меньшее кол-во часов. И в принципе все равно, хоть 160, хоть 190 - отработай оклад один 8800 получишь. Куда уходят деньги за переработанные часы? Типа можешь взять выходной... Да зачем мне он, я получать хочу больше, а не отдыхать. Короче, тоже непонятки какие-то.



Вот примерно так, дорогие друзья... Не ходите в Сетелем работать, ужас. Ну, если вас устроит з.пл 8000 - пожалуйста, всем дорога туда открыта!



Админ: Какое время Вы проработали в банке? Из положительных моментов можете что-то вспомнить?