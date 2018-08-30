Рабовладельческий строй отменили, но не в ВТБ 24.

Банк ВТБ 24 абсолютно не заботиться о своих работниках, нет элементарного уважения. Люди - это просто машины для получения прибыли. Свои обещания руководство не выполняет. На работу стараются брать очень молодых людей, которые без опыта (неконкурентные на рынке труда), которые не общались с другими работниками банков (не узнавали условия работодателей). И это же банк, который хочет попасть на первое место среди банков РФ!



Я бывший работник этого банка. У меня с банком ВТБ 24 связаны очень грустные воспоминания. Моя история связана с переводом из одного офиса этого банка в другой. Сообщу только факты. При переводе мне пообещали одни условия, по факту получилось иначе - мне зарплату установили в 2 раза меньшую, чем обещали, даже чем закреплено было штатными условиями. Отговорка руководства - это испытательный срок (я проработала в этом банке более 2-х лет и в кадрах про ЭТОТ испытательный срок ничего не знали).

Перевод оформили некорректно. Кадры сваливали вину с себя на руководство офисом, отделом и т.д. Пригласили начать работу с определенной даты, а по факту перевод оформили через 9 дней. В результате Я ПОДАРИЛА банку 7 рабочих дней. Но, когда встал вопрос о компенсации этих дней, мне пообещали их компенсировать... чего НЕ ПРОИЗОШЛО. Ответ руководства - "...про это банально забыли..."



Терпеть такое НЕУВАЖИТЕЛЬНОЕ, даже ХАМСКОЕ к себе отношение я не могла и, в результате, ушла работать в другой банк, менее известный, но, прежде всего, БОЛЕЕ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ, что выражается в его отношении к работникам. Теперь я более внимательно отношусь к словам и обещаниям работодателей.

СПАСИБО ВТБ 24 ЗА ТАКУЮ ШКОЛУ ЖИЗНИ.