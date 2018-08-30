Добрый день!

Решила написать отзыв о своем опыте работы в банке. Отработала в Хоуме на должности кредитного специалиста почти полтора года и за это время накопилось многое. Верно говорят, что плохое запоминается лучше, чем хорошее. Поэтому я написала все хорошее, что дала мне эта работа, и оказалось, что плохое и внимания не заслуживает.



Я помню, как была обрадована быстрым приглашением на собеседование. Но довольно сильно напрягло большое количество людей, а их было около двадцати. Хотя это доказало свою целесообразность, когда из 19 приглашенных соискателей на обучение, появилась от силы половина.

Обучение мне очень понравилось – было весело, информативно, но главное то, что было уже не так страшно выходить на работу. Во многом благодаря специалисту по обучению Наринэ. Понятно, что за столь маленький срок обучения нельзя научить всему, но это и понятно с тем объемом информации и различными нюансами, с которыми порой приходилось работать.



На стажировку традиционно определили в Эльдорадо. Это был самый тяжелый период работы в этом банке. Отношения с кредитным менеджером не заладились сразу, но банк, понятное дело, тут не причем. Но, в целом, коллектив можно оценить очень позитивно, нашлись люди, которые помогли освоиться и к которым можно было обратиться с любым вопросом. Я была счастлива, когда этот этап закончился ротацией и меня перевели на точку типа АП ТЦ. При этом сначала НГП перевел меня в другое Эльдорадо, что привело меня в ужас не только из-за формата работы, но и дальности расположения точки! Но выслушав обстоятельства и аргументы, НГП пошел мне на встречу.



Не буду много рассказывать о своей работе на своей точке, иначе конца и края этому не будет. Но именно туда я ходила с радостью и охотой. С гордостью могу сказать, что смогла добиться успехов. Потому что искренне считаю успехом, когда тебя знает в районе каждая собака, каждую неделю встречаешь своих клиентов, а не зайти на «чай» к партнерам уже и неприлично как-то. Что касается зарплаты, рискну повторить многих высказавшихся: как работаешь, так и получаешь. Если действительно не хочешь получать копейки, нужно работать, при этом не только на количество, но и на качество так сказать. НО сильно разочаровывали резкие и неожиданные перемены в системе мотивации МастерПрофи.

Соцпакетом как таковым я не пользовалась, но порадовало получение карты ДМС практически сразу после достижения годового стажа. Было бы не лишним оплата связи, хотя бы для работников АП ТЦ (особенно актуально, если на тебе около 10 партнеров).



Наиболее противоречивый вопрос – руководство. С одной стороны, а кто еще поможет решить тот или иной вопрос. С другой - планка требований иногда выходить за грань возможного и в амбициозном стремлении некоторых начальников и настоящая русская баба не остановит. Стремление их понятно и где-то даже похвально, но не всегда цель оправдывает средства, особенно когда это средство ты. Второй свой отпуск приходилось вымаливать.



Написать и рассказать можно было бы еще очень много, но, боюсь, я уже утомила вас. В целом, это был полезный опыт в моей жизни и этот банк, при всех его недостатках, многому меня научил, за что ему спасибо!