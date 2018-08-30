Этим летом я закончила ГУУ с красным дипломом и начала активно искать работу. Ходила в большое количество компаний и слушала различные предложения. Сейчас не буду про них. Расскажу про последнее собеседование и результат куда я устроилась...



Итак, сначала меня пригласили на должность специалиста по автокредитованию, затем на должность операциониста. Сходив и туда, и туда, выбор пал на операционную деятельность. На собеседовании при прямом вопросе о должностных обязанностях и моей ответственности по денежным вопросам было отвечено, что я не буду иметь ничего общего с деньгами и кассой и буду заниматься только обслуживанием клиентов. Уровень ЗП меня не впечатлил, но я решила, что попробовать стоит. Тем более, если что, я всегда могу уйти. А предложения по карьере меня заинтересовали очень.



Итак, я прошла все собеседования, получила массу положительных отзывов и вот день подписания договора. Когда мы начали заполнять договор, я увидела надпись - операционист-кассир. Для меня это было странно, я позвонила в отдел кадров и уточнила, мне было объяснено, что ничего страшного, просто полное название, но деньгами я заниматься не буду. Затем в тот момент меня стало напрягать другое - нам раздали все бумаги и стали говорить где подписывать. На мое логичное замечание, что прежде, чем подписать я хотела бы прочитать за что я расписываюсь. В ответ мне сказали, что все фигня, на работе узнаете и там всего очень много. Я сказала, что ок, я все же хотела бы прочитать, мне обещали дать прочитать толмуды, но позже я их так и не увидела. Я подписала бумаги, решив, что прочитаю все потом, т.к. были личные проблемы требующие срочного решения.



Затем уже на обучении меня просветили в том, что с деньгами я все-таки буду иметь дело и знать мне это все надо. Я вновь позвонила девушке из отдела персонала и уточнила. Она сказала, чтобы я не волновалась, что я могу оказаться на кассе только в результате ЧП и прочее-прочее. Ок. Вроде успокоилась, да и, если честно, поддалась словам мамы, что не паникуй, поработай и там узнаешь.

Проходя обучение очень долго не могла получить логин и пароль, соответственно, некоторые программы смотрела в урезанном виде. Затем некоторые программы у нас просто не работали на обучении и нам было сказано, поучите на рабочем месте.



И вот, первый день в отделении. Про него стоит сказать отдельно! Во-первых, в нем нет возможности хранить нормально продукты, т.к. нет холодильника, так же шкаф, где висят вещи, явно не приспособлен под большое количество одежды и обуви, что вызовет проблемы зимой. В офисе нет даже кулера, соответственно вода либо покупается на всех, либо каждый сам по себе. Ладно, и с этим можно смирится.

Дальше началось ознакомление с рабочим местом и коллективом. Ничего плохого про свой коллектив сказать не могу, все люди хорошие. Хотя напрягают планы для нашего офиса, которые уже давно не выполняются. С моей точки зрения у нас в принципе сложно привлечь около 6 млн. руб. вкладов и около 9 млн. руб. кредитов, а ведь есть еще и 500 тысяч по кредитным картам. На собеседовании мне говорили, что для новичков план ниже, чтобы они смогли влиться, но этот план у меня с учетом того, что я полмесяца провела за кассой, куда меня посадили по сути без обучения. При этом сказав, что если окажусь, то придется нам расстаться, одна из девушек и ушла из офиса сейчас именно по этой причине. Ладно, поработаю и на кассе, но тут есть проблема, которая уже долго не решаема: в кассе не работает кондиционер, соответственно, я просто слегла с гриппом по причине того, что меня тупо продуло при постоянном выходе из кассы подышать воздухом. А без подышать там нельзя.



Также стоит отметить график работы. На собеседовании я обговаривала оный с парой представителей направлений и ими было сказано, что работаем мы по 8 часов, 5 дней в неделю с плавающими выходными. Работа в смены: либо с утра, либо с обеда. Придя на работу меня обрадовали, работаем с 9.30 до 9.00 с перерывом на обед в 45 минут, а это сильно больше 8 часов. Ок, я даже готова была согласиться на то, что обед - это неоплачиваемое время. Но меня убило другое, график за время моей работы поменялся уже раза 4. Причем один раз я тупо пришла на работу, а мне сказали - сегодня у тебя выходной, работаешь завтра. Я потеряла время зря. Я не могу нормально спланировать свои дни, т.к. не знаю что и когда вновь измениться. А на мои замечания мне говорилось, что я не в сказку попала. Я разговаривала с сотрудниками. Мне было сказано, что за полгода работы отделения уже сменилось около 7-8-ми человек. А одна из сотрудниц сказала, что не может представить, чтобы я продолжала тут работать при моих способностях.



И вот, настал конец сентября и меня завалили предложениями по работе на более интересные должности с человеческими условиями труда. Я, вероятнее всего, приму предложения от других фирм, т.к. считаю, что такое отношение в целом к персоналу не лучшее. Я ничего не хочу сказать плохого, т.к. я знаю товарищей, с которыми мы вместе учились, и у них в отделении работа устроена лучше. Но, к сожалению, в моем организация страдает.



А на фразу, что планы реальны, мне хочется сказать, так почему их уже несколько месяцев выполнить не могут? И что можно ответить на то, что люди уходят так быстро?



Удачи всем, так как с моей точки зрения уровень з/п действительно зависит от тебя, но так же и от проходимости точки. А когда ты предлагаешь работать в более логичное время, следует ответ: мы можем работать дольше, но приходить будем все так же рано. А на фиг мне это надо?



Админ: Какие-то положительные моменты в работе можете вспомнить для нейтральной оценки?