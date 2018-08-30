Ой, начиталась отзывов... Такой солидный банк, такие у него рейтинги замечательные. Так хотелось туда попасть, но почитав, что-то перехотелось. Работала в двух банках, но такого не было...

Обращаюсь к руководству банка ВТБ24 (если они, конечно, читают эти отзывы), задумайтесь, как говорится - рыба портится с головы. Я как сотрудник банка хочу сказать, как важна обстановка в коллективе. Тогда и планы будут выполняться!!!