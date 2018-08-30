Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|А я еще мечтала о работе в ВТБ24...
|отрицательный голос не засчитан
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Ой, начиталась отзывов... Такой солидный банк, такие у него рейтинги замечательные. Так хотелось туда попасть, но почитав, что-то перехотелось. Работала в двух банках, но такого не было...
Обращаюсь к руководству банка ВТБ24 (если они, конечно, читают эти отзывы), задумайтесь, как говорится - рыба портится с головы. Я как сотрудник банка хочу сказать, как важна обстановка в коллективе. Тогда и планы будут выполняться!!!
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Цветик05 • несостоявшийся сотрудник
26.09.2012 14:36
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Спасибо посмеялся
Немного непонятно, вы работник банка ВТБ24 или хотели туда попасть?
Скажу так, у руководства банка цель - получение прибыли и развитие банка. Профсоюза в банке нет.
Планы итак выполняются. Зачем что-то менять?
"Для того что бы изменить мир", хорошо бы начать с себя. Это проще и полезнее. И еще, мы всегда видим те недостатки в людях, которые имеют место быть в нас самих, учитесь видеть положительные моменты, они ведь есть и их на самом деле гораздо больше, чем Вы можете себе представить. Правда это уже сложнее =)
Уважаемый избанка24,
Ваш отзыв - напоминает дескриминацию по возрастному признаку, иными словами дедовщину. Не хорошо =)
Удачи Всем =)