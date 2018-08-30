Вход
Поиск
Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
к списку банков | • информация о банке «ВТБ 24»
смотреть все отзывы банка (311)

Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)

А я еще мечтала о работе в ВТБ24... отрицательный голос не засчитан
Ой, начиталась отзывов... Такой солидный банк, такие у него рейтинги замечательные. Так хотелось туда попасть, но почитав, что-то перехотелось. Работала в двух банках, но такого не было...
Обращаюсь к руководству банка ВТБ24 (если они, конечно, читают эти отзывы), задумайтесь, как говорится - рыба портится с головы. Я как сотрудник банка хочу сказать, как важна обстановка в коллективе. Тогда и планы будут выполняться!!!
Цветик05 • несостоявшийся сотрудник
26.09.2012 14:36
7 комментариев
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
избанка24
26.09.2012 23:06
Солидный банк? Детсад! 18-летних уже на работу набирают, как в Макдональдс!
Transer
27.09.2012 19:59
Прочитала отзывы и дает советы руководству.
Спасибо посмеялся smile:)
evva11
28.09.2012 01:02
Transer: А Вы видимо один из таких гнилых руководителей, смеяться над собой нужно...или скоро плакать станете, когда сотрудники по судам будут бегать за такое скотское отношение!!!
gatity
30.09.2012 00:34
Врядли Трансер гнилой руководитель, скорее реалист. Смешно ждать, что читая здесь отзывы, руководство вдруг подумает, поймет что оно "сгнило".
Немного непонятно, вы работник банка ВТБ24 или хотели туда попасть?
Скажу так, у руководства банка цель - получение прибыли и развитие банка. Профсоюза в банке нет.
Планы итак выполняются. Зачем что-то менять?
LexMortis
02.10.2012 09:25
Уважаемый автор отзыва,

"Для того что бы изменить мир", хорошо бы начать с себя. Это проще и полезнее. И еще, мы всегда видим те недостатки в людях, которые имеют место быть в нас самих, учитесь видеть положительные моменты, они ведь есть и их на самом деле гораздо больше, чем Вы можете себе представить. Правда это уже сложнее =)

Уважаемый избанка24,

Ваш отзыв - напоминает дескриминацию по возрастному признаку, иными словами дедовщину. Не хорошо =)

Удачи Всем =)
Igor' Ganin
31.10.2012 22:38
Кстати, если к вам так уж и относятся плохо... возможно это повод задуматься... над собой. Наверняка дальше будет легче.
evva11
03.11.2012 12:07
Все зависит от руководства и от офиса "ВТБ24". Гнилых руководителей в ВТБ24 - много. И некомпетентных ставят, которые вообще в этой сфере не работали. Например, ДО "Улица 1905 года". Насчет планов, это смутно. На данном этапе многие офисы не выполняют.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
к списку банков
  смотреть все отзывы банка (311)