Безусловно, готова к тому, что на мой отзыв возникнет негативный комментарий от бывших, несостоявшихся, униженных и оскорбленных и т.д. сотрудников. Обратила внимание, что подавляющее большинство отзывов от консультантов или от контрагентов. Коллеги/бывшие коллеги/несостоявшиеся коллеги, почему вы никогда не думаете о том, что проблема может быть в вас самих? Я работаю в РФБ с 2005 года, начинала с консультанта, очень долго меня не повышали. Вот здесь некоторые форумчане возмущаются - мол, карьерного роста нет. Уважаемые, а вы планы-то свои выполняете? А за ФПД следите? Ошибки в досье, наверное, тоже не допускаете? Вот если на все три вопроса вы ответили положительно, то проследите эти данные в течение полугода - с апреля по октябрь и с октября по апрель... все ок? Тогда СМЕЛО рассчитывайте на повышение, а вот стонать и жаловаться, если пару месяцев план сделали, а остальное время с подружками на точках продаж чаек попивали и к сессии готовились, а, следовательно, план мимо вас пролетел, не стоит! Повышения вам не видать, как своих ушей.



Следующее - вот вы на БДМ своих жалуетесь, АТП. А вы теперь подумайте о том, что эти люди НАПРЯМУЮ от вас зависят - опять же от того, НАСКОЛЬКО вы выполнили план, КАК написали тест, насколько вы израсходовали лимит по служебным симкам (конечно, если такие есть на ваших ТП). О том, как вы побеседовали с клиентами, какие у вас отношения на ТП и еще МИЛЛИОН факторов, из-за которых ваши ГОРЯЧО обожаемые АТП и БДМ пишут объяснительные, получают депремирования и т.д. А вы, дорогие, подумали о том, что у вашего руководства премия раз в 3 месяца, а у вас такая возможность каждый месяц?



Многие из коллег консультантов и специалистов всех уровней считают, что работа БДМ состоит в нечастых поездках по ТП и распитие с директорами ТП чая-кофе... У нас были такие УВЕРЕННЫЕ... вот, яркий пример - одна дама, очень быстро пролетев по ступеням - консультант - АТП, стала БДМ... Так вот, уверенная в своей неподражаемости, она перенеслась на свою привычную должность, потому что, милые, АТП и БДМ - это ПА_ХО_ТА, причем такая, что вам и не снилось!!! Это отчеты до 8 вечера, планирование, планы, договора и договоренности с партнерами, разрешение сложных ситуаций (которые создаются по вашей же вине), и постоянный-постоянный-постоянный контроль и отчет со стороны вышестоящего руководства! Вы можете позволить себе позвонить вашему АТП и сказать - ой, я заболела, полежу сегодня денек дома, можно? Завтра-послезавтра отработаю... А ваши АТП и БДМ НИКОГДА так не сделают! НЕЛЬЗЯ!



В общем, прежде чем пенять на банк и руководствол, разберитесь вначале во всем! Будьте, в конце концов, грамотными людьми! Вы же все идете с высшим или незаконченным высшим образованием, а проценты без калькулятора посчитать не можете... смешно!