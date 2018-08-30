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Ностальгия... хорошо (+1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Приветствую,коллеги! Прошло уже 4 месяца как я бывший сотрудник, но трудовые будни в ДжиИ вспоминаю с улыбкой и тоской.

В банк я пришел в июне 2011 года - это было мое первое место работы. Банк сразу произвел хорошее впечатление, hr работает как надо, оба собеседования прошли в раскрепощенной обстановке, все подробно рассказали о работе, чего ждать, к чему готовиться. Попал я на точку продаж ОП Глобал Сити, где началась моя стажировка. Затем последовали 2 недели обучения, где досконально рассказали обо всех продуктах и услугах банка. Обучение проходило в очень дружеской и комфортной обстановке (Лена, привет тебе) и на выходе мы были уже готовыми ко всему специалистами.

Работа протекала интенсивно, скучать не приходилось, коллектив - прекрасный, все друг-друга поддержат, все друг-другу помогут. Не без помощи своей руководительницы (Лагутиной Валентины) я быстро влился в работу и сразу почувствовал себя неотъемлемой частью команды. К слову о руководстве: оно открыто, всегда. К кому бы вы не обратились, в какой бы отдел или офис не позвонили, независимо от должности мне всегда отвечали на мои вопросы, всегда помогали и объясняли почему так, а не иначе. С моей первой руководительницей, Лагутиной Валентиной, у нас сложились прекрасные дружеские отношения. Потом на место Вали пришла Анастасия, сильный сотрудник, с которой мне довелось проработать полтора месяца. Всячески мотивировавшая нас и всегда оказывающая помощь. Вообще, руководство в ДжиИ отдельная тема для разговора - но это точно те люди, на которых можно положиться в любых вопросах и которые никогда не будут переваливать лишнюю работу или делать крайними своих сотрудников.

Цели в банке ставятся прозрачные и понятные каждому. К каждому сотруднику индивидуальный подход и анализ показателей за предыдущий месяц. В ДжиИ мнение каждого будет услышано и на это мнение всегда будет дан конструктивный ответ.

Соц пакет стандартен, не плохая по отзывам ДМС (сам не пользовался), льготное кредитование.

Общий комфорт работы разнился от точки к точке. Мне повезло, было комфортно, кому-то повезло меньше, точки, которые были у входа в ТЦ, порой продувались, но комментарии были услышаны и вроде точки переносили к зиме.

Зарплата: она меньше рыночной, хотелось бы видеть больший fix, но бонусная сетка достаточно развита, зарабатывать можно.

Банк хорош, я всячески рекомендовал его друзьям для старта. Опыт, который вы получите в ДжиИ - бесценен.
Dmitriy.Deminбывший сотрудник
27.09.2012 15:44
14 комментариев
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Dmitriy.Demin
Автор отзыва
27.09.2012 21:22
Да,к тому моменту группу еще не сформировали,и неделю был закреплен за спецами,учился.
Всего проработал 11 месяцев (с июня 11 по май 12 года).
DrGoo
28.09.2012 10:32
Удачи тебе Дмитрий тоже думаю устроиться на работу в питере в джи smile:)
maskroom
28.09.2012 15:14
куда дальше? в колл центр?
Dmitriy.Demin
Автор отзыва
28.09.2012 15:16
При чем тут колл центр?Мне не понятен Ваш комментарий.
maskroom
28.09.2012 15:57
ну опыт то серьезный получили?11 месяцев целых. теперь в колл центре можно себя опробывать....
Dmitriy.Demin
Автор отзыва
28.09.2012 17:34
Если так интересно,то могу сказать,что опыт полученный в джии + мои собственные знания и личные качества позволили мне устроится на работу,где я получаю в разы больше

Изменено: Dmitriy.Demin - 28.09.2012 17:49
maskroom
29.09.2012 11:40
А за что вас уволили?или вы сами так просто взяли и ушли ничего не добившишь?
сеятель эквиобусов
02.10.2012 00:15
Вот интересно, уже не в первом отзыве читаю, что человек проработал на точке полгода/год/полтора (нужное подчеркунуть) и бесценный опыт, который он получил, позволил ему потом устроиться на зарплату в разы больше. И вот я всё не могу понять: о каком бесценном опыте идёт речь? Об опыте общения с клиентами? Ну так с тем же результатом можно было устроиться например в магазин продавать одежду. Господа, раскройте тему, какой бесценный опыт вы получаете? Может мне тоже устроиться на точку поработать.
ferocius
04.10.2012 16:18
Вообще GE сильная корпорация! Но вот интересно тут отзывы бывают как со знаком +, так и со знаком -. При этом я думал что GE - это сильный банк. Но читая служебный рейтинг, как-то это видимо не так?!
Dmitriy.Demin
Автор отзыва
04.10.2012 16:23

сеятель эквиобусов - банк позволяет развиваться своим сотрудникам во многих направлениях,проявляйте инициативу,как говорится.
ferocius - всегда есть не довольные.
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