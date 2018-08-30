Приветствую,коллеги! Прошло уже 4 месяца как я бывший сотрудник, но трудовые будни в ДжиИ вспоминаю с улыбкой и тоской.



В банк я пришел в июне 2011 года - это было мое первое место работы. Банк сразу произвел хорошее впечатление, hr работает как надо, оба собеседования прошли в раскрепощенной обстановке, все подробно рассказали о работе, чего ждать, к чему готовиться. Попал я на точку продаж ОП Глобал Сити, где началась моя стажировка. Затем последовали 2 недели обучения, где досконально рассказали обо всех продуктах и услугах банка. Обучение проходило в очень дружеской и комфортной обстановке (Лена, привет тебе) и на выходе мы были уже готовыми ко всему специалистами.



Работа протекала интенсивно, скучать не приходилось, коллектив - прекрасный, все друг-друга поддержат, все друг-другу помогут. Не без помощи своей руководительницы (Лагутиной Валентины) я быстро влился в работу и сразу почувствовал себя неотъемлемой частью команды. К слову о руководстве: оно открыто, всегда. К кому бы вы не обратились, в какой бы отдел или офис не позвонили, независимо от должности мне всегда отвечали на мои вопросы, всегда помогали и объясняли почему так, а не иначе. С моей первой руководительницей, Лагутиной Валентиной, у нас сложились прекрасные дружеские отношения. Потом на место Вали пришла Анастасия, сильный сотрудник, с которой мне довелось проработать полтора месяца. Всячески мотивировавшая нас и всегда оказывающая помощь. Вообще, руководство в ДжиИ отдельная тема для разговора - но это точно те люди, на которых можно положиться в любых вопросах и которые никогда не будут переваливать лишнюю работу или делать крайними своих сотрудников.



Цели в банке ставятся прозрачные и понятные каждому. К каждому сотруднику индивидуальный подход и анализ показателей за предыдущий месяц. В ДжиИ мнение каждого будет услышано и на это мнение всегда будет дан конструктивный ответ.



Соц пакет стандартен, не плохая по отзывам ДМС (сам не пользовался), льготное кредитование.



Общий комфорт работы разнился от точки к точке. Мне повезло, было комфортно, кому-то повезло меньше, точки, которые были у входа в ТЦ, порой продувались, но комментарии были услышаны и вроде точки переносили к зиме.



Зарплата: она меньше рыночной, хотелось бы видеть больший fix, но бонусная сетка достаточно развита, зарабатывать можно.



Банк хорош, я всячески рекомендовал его друзьям для старта. Опыт, который вы получите в ДжиИ - бесценен.