Отзыв месяца:

сентябрь 2012 года Никому не рекомендую даже отправлять резюме в этот банк и идти на собеседование. Если вы уважающая себя личность, вы только пожалеете о зря потраченном времени. По незнанию отправила резюме в этот банк на вакансию кредитного аналитика. Пригласили на собеседование. Безработной на данный момент не являюсь, ищу работу в связи с тем, что на своей работе достигла потолка и ищу возможности для роста. В описаниях вакансий они красиво пишут, когда на собеседование приглашают, тоже красиво говорят, на этом их преимущества заканчиваются.



Пришло человек двадцать девушек, эйчар начала с т.н. "презентации". В ходе неё выяснилось, что "кредитный аналитик" - это одно название, на самом деле они ищут толпу операторов для различных функционалов в колл-центр (на этом для меня тема была закрыта, я аналитик с высшим образованием и опытом работы). График работы плавающий, выходные плавающие, "никакие ваши пожелания учитываться не будут" (со слов эйчара). Монотонная работа от звонка до звонка, перерывы фиксированные, всё под наблюдением камер.



Всё бы ничего (не устроила меня вакансия - и ладно, бывает), но то, что было далее, просто взбесило. А далее был рассказ о службе безопасности банка - серьезных дядечках, которые будут контролировать каждый ваш шаг, в случае малейшей провинности шмонать так, что "мало не покажется", с которыми надо поддерживать хорошие отношения ("иначе не видать вам премии"), которые, если вы вышли покурить ненадлежащим количеством человек или не в то время, "будут орать на вас матом, и они имеют на это право". Эйчар, видимо, недостаточно образованна, чтобы знать о существовании 21 статьи Конституции РФ... Вся "презентация" была проведена в стиле "мы великий банк, вы все г***о, молитесь, чтобы вас сюда взяли". В финале этого непотребства эйчар спросила - "кто хочет уйти?" Я, естественно, встала и направилась к выходу, т.к. считаю оскорбительным для себя даже слушать подобные вещи от подобных девиц. "Почему?" - спросили меня так, как будто я им что-то должна. Я сказала, что вакансия меня не устраивает и более не интересует. "Свободна!" - заявила эйчар мне вслед. Её благо, что у меня впереди были еще 2 собеседования, и я не стала портить себе настроение и опускаться до ответа хамке. Если мой пост читают те, кто в раздумьях, мой вам совет - бегите из такого места. Меня сейчас часто приглашают на собеседования, везде всё по-разному - от сплошного позитива до разочарования, но НИГДЕ я и близко не сталкивалась с подобным хамством.



Отдельно хотелось бы обратить внимание руководство банка, я знаю, что они порой читают отзывы о себе. Если ваш банк на самом деле использует вышеописанные принципы работы с сотрудниками, желаю вам поскорее разориться, потеряв всех стоящих сотрудников и клиентов. Если же на самом деле не всё так плохо, увольте эйчар Саратовского филиала Юлию. На редкость неприятная особа, после получаса общения с которой не только принимаешь решение никогда не рассматривать КБ Восточный в качестве работодателя, но и обязательно рекомендовать то же всем знакомым и незнакомым - не иметь никаких дел с этим банком, ни в качестве сотрудника, ни в качестве клиента.