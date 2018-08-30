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|Отвратительное впечатление от собеседования
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Пришло человек двадцать девушек, эйчар начала с т.н. "презентации". В ходе неё выяснилось, что "кредитный аналитик" - это одно название, на самом деле они ищут толпу операторов для различных функционалов в колл-центр (на этом для меня тема была закрыта, я аналитик с высшим образованием и опытом работы). График работы плавающий, выходные плавающие, "никакие ваши пожелания учитываться не будут" (со слов эйчара). Монотонная работа от звонка до звонка, перерывы фиксированные, всё под наблюдением камер.
Всё бы ничего (не устроила меня вакансия - и ладно, бывает), но то, что было далее, просто взбесило. А далее был рассказ о службе безопасности банка - серьезных дядечках, которые будут контролировать каждый ваш шаг, в случае малейшей провинности шмонать так, что "мало не покажется", с которыми надо поддерживать хорошие отношения ("иначе не видать вам премии"), которые, если вы вышли покурить ненадлежащим количеством человек или не в то время, "будут орать на вас матом, и они имеют на это право". Эйчар, видимо, недостаточно образованна, чтобы знать о существовании 21 статьи Конституции РФ... Вся "презентация" была проведена в стиле "мы великий банк, вы все г***о, молитесь, чтобы вас сюда взяли". В финале этого непотребства эйчар спросила - "кто хочет уйти?" Я, естественно, встала и направилась к выходу, т.к. считаю оскорбительным для себя даже слушать подобные вещи от подобных девиц. "Почему?" - спросили меня так, как будто я им что-то должна. Я сказала, что вакансия меня не устраивает и более не интересует. "Свободна!" - заявила эйчар мне вслед. Её благо, что у меня впереди были еще 2 собеседования, и я не стала портить себе настроение и опускаться до ответа хамке. Если мой пост читают те, кто в раздумьях, мой вам совет - бегите из такого места. Меня сейчас часто приглашают на собеседования, везде всё по-разному - от сплошного позитива до разочарования, но НИГДЕ я и близко не сталкивалась с подобным хамством.
Отдельно хотелось бы обратить внимание руководство банка, я знаю, что они порой читают отзывы о себе. Если ваш банк на самом деле использует вышеописанные принципы работы с сотрудниками, желаю вам поскорее разориться, потеряв всех стоящих сотрудников и клиентов. Если же на самом деле не всё так плохо, увольте эйчар Саратовского филиала Юлию. На редкость неприятная особа, после получаса общения с которой не только принимаешь решение никогда не рассматривать КБ Восточный в качестве работодателя, но и обязательно рекомендовать то же всем знакомым и незнакомым - не иметь никаких дел с этим банком, ни в качестве сотрудника, ни в качестве клиента.
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lareinekatarina1 • несостоявшийся сотрудник
27.09.2012 18:21
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Но на самом деле, дело не в самой Юле : она только отрабатывала установки свыше, хотя безусловно, могла бы быть и повежливее... В принципе, это СТАНДАРТНОЕ групповое "стресс-интервью" с целью сэкономить время и сразу отсеять неподходящих кандидатов.
Разумеется, если Вы и впрямь откликались на вакансию аналитика, а Вам предложили обзвонщицу - это действительно НАГЛОСТЬ сотрудницы отдела подбора персонала, за которую ее следует наказать...
А с другой стороны : Вас ЧЕСТНО предупредили - работа в этом банке "НЕ САХАР" ! За это им РЕСПЕКТ !!!
В других банках все наоборот : "МЯГКО стелят - да ЖЕСТКО спать" !!!
Вот и правильно, обычно в спину говорят обиженные люди жизнью. Другими словами, просто никто.
Изменено:
НО это самое интервью должно начинаться вовремя. Мы пришли (нас было трое человек) заранее до назначенного времени. Никого не было. Дождались указанного времени. Никто толком не мог ответить. Спустя минут десять одна из операционисток сказала, что собеседование давно идет! Хотя назначили в 14.00. Мы пришли, нам заявили, что мы опоздали. Когда мы сидели в зале и ждали, что нас встретят или хотя бы проведут в зал.
Идиотизм
Это проводится для того, чтобы отделить людей которые себя уважают, от тех кто нет. Этих последних и нужно оставить, ибо они будут согласны за гроши работать по 12 часов в день и не мычать. Именно такие и нужны!
Автор, молодец.
2 Павлонций
"Вас ЧЕСТНО предупредили - работа в этом банке "НЕ САХАР" ! За это им РЕСПЕКТ !!!"
Респект за то что у них скотские условия? Ну вы даёте!
2автор: вас не предупредили что будет коллективное собеседование? Если нет - Юлю надо сливать банку. Если предупредили, да и вы как только увидили, надо было сразу уходить.
Я не могу понять как специалист с опытом - кредитчик (у данной банковской группы всегда очень завышенная самооценка:) вообще сидел на массовом собеседовании....
В стандарт входят расходы на госпитализацию "интервьеров"? Ибо за такое можно и по морде схлопотать.
Досадно за банк "Русский Стандарт" . В сентябре 2012 года в список избранных отзывов служебного рейтинга попали аж три поста об этой кредитной организации:
"Итоги работы в БРС",
"Менеджер по привлечению клиентов в ЗАО "Банк Русский Стандарт",
"О работе в БРС (просрочка)".
Однако ни один из них не был признан победителем. Жаль . Уже не в первый раз БРС не получает входной билет в "Аллею славы". На памяти декабрь 2010 года и март 2011 года. Тогда отзывам "Дела давно минувших дней..." и "Сказка про Машу и дрессированных медведей" администрация портала "банки.ру" так и не вручила пальму первенства. И сейчас не сделала этого. Надо полагать, без чёрной магии тут не обошлось .