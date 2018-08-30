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|Как много в этом слове...
|отрицательный голос не засчитан
|Дааа, а переформатирование это что-то Выкинули массу квалифицированных сотрудников на улицу с з/п в среднем 17 т.р., добавилось куча начальников с з/п в среднем свыше 30-35т.р. Работать стало некому. А теперь сидят и ждут насколько сократились расходы и насколько вырастут доходы. Просто даже и не знаю как этот банк-то и назвать!
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hhh.lflflf • несостоявшийся сотрудник
28.09.2012 07:09
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