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"Тинькофф Кредитные Системы" Банк (ЗАО), какой он есть. нормально (0)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Всем доброго времени суток. Отработал в банке почти год, чуть больше месяца, как я уволился. Ну, что же, начнем с обучения. Длится оно, как говорилось ниже, 2 недели, обучение хорошее, и, как положено, деньги за обучение выплатили в срок. Но сразу хочу сказать ребятам и девушкам, которые будут устраиваться в банк на оператора КЦ, снимайте почаще лапшу с ушей, которую вам вешают. Перспективы карьерного роста туманны, но возможны. Никаких отпусков по учебе вам не светит. Если не вышел на работу, сразу прогул, ну, разумеется, если есть больничный - все ОК; так же забудьте про отпуск или дни за свой счет, никто вам этого не даст. На вашу премию, помимо "качества" обслуживания, будут так же влиять многие другие факторы, какие - узнаете, когда сядете на линию. Коллектив отличный, но, как и везде, есть "странные" сотрудники. ЗП не задерживают, все платят, как и обещают. Переработки здесь "золотые", их банк очень хорошо оплачивает. Отпуска тоже оплачивают. За счет того, что банк дистанционный, часто возникают всевозможные сбои, так что привыкайте к этому. Карта, которая выдаётся сотрудникам, да и в принципе клиентам, очень удобная и с высоким %. Банк - хороший старт, вас научат разговаривать, быть стрессоустойчивым, не бояться трудностей и т.д. Но я бы не рекомендовал вам "планировать" карьеру в нем. Отработаете год, и смело ищите другую работу, поверьте мне, вас с руками и ногами возьмут в сферу банков, страховых компаний и всевозможных КЦ. Сам после ухода устроился в страховую компанию на ЗП в 2 раза выше, чем в банке и с условиями труда намного лучше, так что дерзайте!

Данный отзыв написан не для того, чтобы сказать вам, что банк г...о, банк средний, отзыв написан для того, что бы люди, которые планируют устроиться на работу, знали на что идут. Всего хорошего!
jauntyбывший сотрудник
28.09.2012 12:07
7 комментариев
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Vaxm
01.10.2012 11:08
Так, ну тут есть положитльные моменты. Опять заказной отзыв, значит. smile:D
jaunty
Автор отзыва
01.10.2012 11:30
Однозначно! smile;)
Vaxm
01.10.2012 11:36
jaunty, признавайтесь, при увольнении, поди, письмишко рекомендательное за отзыв посулили. Или грамоту почетную.
jaunty
Автор отзыва
01.10.2012 13:56
Да, признаюсь. За отзыв дали стопку сертификатов о прохождении тренингов.... smile:omg:

Изменено: jaunty - 01.10.2012 13:56
Vaxm
01.10.2012 18:48
Наконец-то удалось разоблачить коварный черный PR от HR ТКС! smile:achtung:
Bonart
17.10.2012 13:23
"За счет того, что банк дистанционный, часто возникают всевозможные сбои, так что привыкайте к этому."
Судя по наблюдаемым снаружи эффектам, сбои возникают не из-за дистанционности, а от технических долгов.
jaunty
Автор отзыва
17.10.2012 21:20
Возможно. в подробности я не вдавался) smile;)
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