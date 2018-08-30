Читаю я отзывы о Сбербанке и понимаю, что лучше не становится. Сама проработала там 4 года и, может, дальше работала бы, но в один прекрасный день (а было это на следующий день после дня банковского работника) пригласили меня в кабинет управляющего. Сидели уже все замы. И предложили по собственному желанию без отработки. А если по-хорошему не пойму, тихонько намекнули на спец. сайт, или можно назвать "черный список", куда могут поместить мои данные, а еще могут испортить характеристику. Потрясли передо мной папочкой (моей папочкой), где собрано всё на сотрудника: доносы коллег, твои объяснительные. Ещё спросили напоследок: "Вы что, считаете себя высококвалифицированным специалистом?!" Когда в отделе кадров писала заявление на увольнение, в этот же день вместе со мной писала новенькая девушка заявление о приеме на работу. Прошло уже 1,5 года с того момента, но до сих пор тяжело забыть этой грязи и мерзости, что я выслушала. Знаю, что многих стажистов (которые сами не уволились) также приглашали на беседы по душам, после которых они увольнялись. Я считаю, что проработала не так долго в этом заведении, жаль стажистов, которые много знают и многому меня научили. Верхушечка руководства без изменений осталась Город Глазов на высоте, как всегда.